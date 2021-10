Guide d’achat d’une alarme domestique bon marché avec détecteurs de mouvement | La technologie

La raison pour laquelle il est bon d’acheter une alarme est, évidemment, à cause de la tranquillité qu’elle procure à la personne ou aux personnes dans cet espace, car elle les protège non seulement lorsqu’elles sont présentes, mais lorsqu’elles ne le sont pas.

Surtout, pour la maison, une alarme nous rendra plus en sécurité, puisqu’elle nous protégera de certains risques. Il est clair qu’une alarme finit par être un bon investissement.

Mais on ne parle pas seulement d’alarmes pour se protéger d’un éventuel vol, là où celles avec un détecteur de mouvement sont beaucoup plus sûres, mais on peut aussi intégrer des systèmes de composants au sein d’un même pack pour nous avertir d’un incendie, détection de gaz ou d’eau entre autres .

Voyons ce que nous devrions regarder pour acheter la meilleure alarme, en nous concentrant sur celles qui ont un capteur de mouvement.

Index des contenus :

Qu’est-ce qu’une alarme à détecteur de mouvement ?

Le capteur de mouvement est l’un des composants qui, selon nous, ne devrait jamais manquer dans une alarme, car la fonction qu’il remplit est vraiment bonne et étendue.

exister différents types de détecteurs de mouvement comme les capteurs infrarouges, qui sont ceux qui sont capables de détecter les changements thermiques, ceux de type laser, les capteurs à ultrasons, ceux qui font rebondir les ondes sur la pièce ou ceux de type acoustique, qui sont même capables de détecter si ils cassent un cristal.

Il existe également des capteurs de type 1 et de type 2 :

Type 1: ces capteurs sans circuit fermé que n’importe qui peut installer sans problème. Type 2: Ce sont ceux qui doivent être installés par un expert et qui ont un circuit fermé.

Espace à couvrir

La première chose sur laquelle nous devons être clairs est l’espace que nous voulons que l’alarme couvre.

Cela signifie qu’avant de commencer à l’acheter, nous devons être très clairs où et pour quelle zone voulons-nous cet appareil, c’est-à-dire si nous voulons seulement qu’il surveille l’entrée, si nous avons besoin de plus d’endroits pour placer des capteurs ou si nous voulons une sorte de supplément.

Par extras, nous entendons des composants qui peuvent ne pas être fournis avec tous les kits, tels que des capteurs d’eau ou d’incendie.

Soyez clair sur le budget

Bien que nous puissions trouver des alarmes de tous types, la vérité est que nous devons être clair sur notre budgetCar, si on s’emballe, on pourrait parler au final de beaucoup d’argent supplémentaire.

Si nous avons un budget pour une alarme bon marché, nous ne devrions pas sortir de là, peu importe à quel point les autres options sont attrayantes, car la différence dans ce que vous devez payer pourrait devenir une grande différence.

Composants d’alarme

La plupart des alarmes vendues ont généralement au moins un détecteur de mouvement et un détecteur d’ouverture pour portes et fenêtres. Ça au moins.

À partir de là, pourrait avoir plus de capteurs de ce type et même du gaz ou de la fumée entre autres.

Nous devons garder à l’esprit que si nous avons besoin de plus de capteurs, nous devrons les acheter séparément et c’est pourquoi il est pratique de connaître également le prix des nouveaux accessoires, en plus d’être clair sur le nombre dont nous allons avoir besoin.

Volume de la sirène

En ce sens, et bien qu’on puisse déranger quelque peu les voisins si on habite en appartement, une alarme qui sonne avec peu de force ne nous sert à rien, puisqu’elle doit faire fuir la personne qui veut entrer et avertir tout le monde autour.

Notre considération est que son pouvoir est au moins 80 dB, même s’il serait souhaitable que le système lui-même nous permette régler l’intensité pour mieux l’adapter à la taille de notre maison, et même sonner au fur et à mesure pour qu’il ne saute pas au maximum dans une éventuelle fausse alerte.

Caméras de surveillance

Beaucoup de kits d’alarme ne sont pas livrés avec une caméra de surveillance et encore moins ceux qui sont bon marché. Mais ils vous permettent de les acheter séparément, ce qui pourrait être conseillé en fonction de ce que chacun veut.

Dans le cas de décider avec un kit avec un appareil photo ou d’en acheter un, vous devez tenir compte du fait qu’il intègre vision nocturne et si le qualité d’enregistrement est assez bon pour que le contrevenant potentiel ait l’air bien de cette façon.

Une autre facette important est le fait de stockage, puisqu’il peut se trouver sur une carte intégrée à la caméra, dans un réseau local ou dans le cloud, où, presque toujours, il est accessible par mobile depuis n’importe où.

Commande vocale et domotique

Une autre fonction que nous pouvons avoir dans une alarme est que nous pouvons le gérer par la voix depuis notre smartphone via des assistants virtuels de type Alexa ou Google Assistant.

Mais en plus de cela, il peut également être compatible avec les systèmes domotiques tels que IFTTT, pouvant s’intégrer à ces composants intelligents tels que les serrures, les ampoules, les stores, les prises et bien d’autres.

Systèmes d’avertissement

Les alarmes qui n’ont pas de quota, c’est-à-dire celles que nous achetons et non à une société de sécurité, ont différentes formes de préavis comme la corne elle-même.

De toute façon. Ceux qui sont les plus pratiques sont ceux dans lesquels, en plus, nous avons une notification sur le smartphone au moyen d’un message, d’une notification, d’un appel ou même d’un e-mail.

Le nombre d’avertissements que nous subirons sera directement proportionnel à la portée de l’alarme. C’est-à-dire que mieux c’est, moins nous souffrirons de fausses publicités.

Automatisation

Nous convenons que plus l’alarme a de composants, plus elle coûtera d’argent, mais notre obligation est que vous sachiez tout ce qu’un appareil de ce type peut nous offrir.

Quelque chose de vraiment confortable, mais qui tend à rendre le système plus cher, sont les services d’automatisation, tel que l’alarme elle-même sait quand vous êtes à la maison et quand vous n’êtes pas, quelque chose qui se déclenche associé à un porte-clés, qui est détecté lorsque vous quittez ou entrez dans la maison.

Ces les porte-clés contiennent toutes sortes d’informations de la façon dont nous aimons régler l’alarme, donc quand nous partirons, tout sera prêt automatiquement.

Animaux domestiques

Si nous avons un animal de compagnie qui se promène dans la maison lorsque nous ne sommes pas à la maison, nous devons opter pour une alarme qui a système pour animaux de compagnie.

Cela signifie qu’il sera capable de détecter que ce qui bouge, c’est notre chat ou notre chien et c’est pourquoi l’alarme ne se déclenchera pas au moindre mouvement. Ces types de systèmes sont très différents dans les différents types d’alarme et dans certains ils sont plus efficaces que dans d’autres.

Contrôle par smartphone

C’est un fonction extrêmement pratique qui apportent la grande majorité de ces alarmes qui se connectent au WiFi de notre maison.

Cela signifie que nous pouvons l’activer ou le désactiver depuis notre smartphone, en plus de pouvoir modifier la configuration si nous en avons besoin ou activer une caméra pour voir ce qui se passe à l’intérieur de la pièce.

Alarmes bon marché

Une fois que vous savez tout ce qui doit être pris en compte dans une alarme et quels composants elle peut emporter, il est temps de voir quelques modèles bon marché et d’autres qui sont fortement recommandés pour leur rapport qualité-prix.

Certains modèles bon marché conseillés sont:

Nous pouvons également vous conseiller sur d’autres modèles un peu plus chers, mais d’après ce qu’ils nous proposent, nous pouvons les considérer comme des modèles avec le Grande valeur pour le prix.

Voici quelques bons exemples :

Vous avez déjà à votre disposition toutes les informations nécessaires pour pouvoir choisir l’alarme avec détection de mouvement qui vous convient le mieux, vos besoins et ce que vous en attendez.

Évidemment, plus il y a de composants, plus ils sont chers, mais le moment venu, cela peut valoir le coup. Cela dépend de chacun.