Guide d’achat d’une maison à Hyderabad : Appartement approuvé par RERA vs HMDA – Lequel est le meilleur ?

Au milieu de la pandémie, alors que les prix de l’immobilier résidentiel ont chuté dans de nombreux endroits du pays, Hyderabad a été témoin du contraire. Non seulement le coût d’achat d’appartements résidentiels dans de nombreux quartiers de la ville a augmenté, mais les ventes ont également connu une augmentation massive. Selon Anarock Research, la ville a enregistré des ventes d’env. 6735 unités au T3 2021, soit plus de 300 % de plus qu’au T3 2020.

Au cours des 5 dernières années, le prix moyen d’une propriété par pied carré n’a augmenté que de 6,8%, passant de 3968 Rs à 4240 Rs par pied carré, selon Anarock Research. Cependant, dans certains grands micro-marchés de la ville, en particulier dans l’ouest d’Hyderabad, le prix moyen d’un appartement résidentiel peut atteindre 5 600 Rs le pied carré.

Dans de nombreux projets résidentiels dans des localités importantes comme Gachibowli, Hitech City, Kondapur et Manikonda, les constructeurs citent Rs 6000-Rs 7000 par pied carré. À tel point que pour acheter même un petit appartement de 1000 pieds carrés, vous pouvez finir par dépenser jusqu’à Rs 70 lakh ou plus pour tous les frais, y compris les droits de timbre d’enregistrement et la TPS. Cette taille de l’appartement est également difficile à trouver dans un grand projet réputé, car l’accent est désormais mis sur la construction d’appartements spacieux. Mais le coût de tels appartements pourrait aller au-delà de Rs 1 crore.

Fait intéressant, pour offrir une alternative moins chère aux acheteurs de maisons, de nombreux bâtiments autonomes voient le jour dans la ville. Beaucoup de ces bâtiments ne sont pas enregistrés sous RERA mais ont l’approbation de la HMDA (Hyderabad Municipal Development Authority). Cela laisse beaucoup d’incertitudes dans l’esprit des acheteurs quant à savoir s’ils doivent ignorer l’enregistrement RERA tout en optant pour des appartements moins chers ? Auront-ils des difficultés à l’avenir s’ils achètent des logements dans des projets hors RERA ?

Les experts disent que les projets relevant de la RERA pourraient être une valeur sûre pour les acheteurs en raison du filet de sécurité prévu par la loi.

Selon Santhosh Kumar, vice-président du groupe Anarock, tous les projets proposés pour le développement ayant une superficie de plus de 500 m². de terrain ou ayant plus de huit appartements sont mandatés pour être enregistrés sous leur RERA d’état respectif. Par conséquent, même à Hyderabad, tout projet de cette taille et au-dessus doit également être enregistré sous RERA. Seuls les projets plus petits que ceux-ci peuvent être vendus sans inscription RERA.

« Idéalement, les projets relevant de la RERA sont une valeur sûre pour les acheteurs car ils leur offrent une sorte de filet de sécurité au cas où le développeur ne respecterait pas le calendrier ou la qualité de la construction, etc. », a déclaré Kumar à FE Online.

Tous les projets non-RERA sont-ils mauvais ?

Les projets enregistrés RERA sont considérés comme un meilleur pari en cas de propriété en construction, car la loi protège les intérêts des acheteurs en cas de défaut.

Cependant, si quelqu’un achète une propriété prête à déménager, plusieurs autres facteurs doivent être pris en compte. Ceux-ci incluent la réputation du constructeur, l’achèvement du projet et les certifications de remise de la HMDA, l’emplacement, la qualité de la construction, etc. Sans les certifications d’achèvement et de remise, il serait difficile pour un acheteur d’enregistrer la propriété à son nom.

«Il faut faire preuve de diligence raisonnable avant d’acheter une propriété et certainement voir les références du constructeur et ses antécédents. Il ne faut pas seulement se laisser séduire par des prix plus bas, car cela peut s’avérer plus tard très coûteux », a déclaré Kumar.

De plus, on ne peut pas affirmer avec certitude que tous les projets non approuvés par RERA seraient un mauvais pari pour les acheteurs de maison.

D’un point de vue juridique, les approbations HMDA offrent la garantie que les autorisations de construction et d’aménagement de base sont en place. L’enregistrement RERA (le cas échéant) ajoute ce coussin supplémentaire d’extension de protection aux acheteurs, y compris pour la résolution de tout litige, ainsi qu’une plus grande responsabilité des constructeurs, selon Rakesh Warrier, partenaire, JSA dit.

Lors de l’achat d’une nouvelle propriété résidentielle, la réputation du constructeur doit également être examinée.

« La réputation et la position sur le marché des constructeurs seraient également un facteur clé. Par conséquent, il ne s’agit peut-être pas seulement de choisir l’un plutôt que l’autre. L’évaluation devrait être entreprise en tenant compte de tous les facteurs. Les directives générales des organismes immobiliers (comme CREDAI, TREDA, etc.) ont été que les acheteurs devraient examiner les propriétés approuvées par RERA », a déclaré Warrier à FE Online.

Nitish Sharma, conseil chez AnantLaw, a déclaré que la HMDA a été créée dans le but de planifier, coordonner, superviser, promouvoir et sécuriser le développement prévu de la région métropolitaine d’Hyderabad. La Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA Act), quant à elle, comprend, parmi ses nombreux règlements, une disposition prévoyant la création d’une autorité de réglementation immobilière (« RERA ») au niveau de l’État. L’objectif fondateur de cet organisme est de surveiller le secteur immobilier et de trancher les litiges liés aux projets immobiliers.

« Les propriétés approuvées par la HMDA doivent fonctionner en harmonie avec les dispositions stipulées dans la loi RERA, car la RERA est l’autorité supérieure qui réglemente la HMDA. Le RERA entre en vigueur en cas de manquement aux dispositions. Cependant, un acheteur doit se conformer rigoureusement avant d’encaisser son argent durement gagné avant de réserver une unité commerciale/résidentielle », a déclaré Sharma.

Est-ce le bon moment pour acheter une nouvelle maison?

Selon Kumar, pour les acheteurs qui cherchent vraiment à acheter une maison, c’est le bon moment pour acheter. De nombreux développeurs proposent des offres et des remises, tandis que les taux de prêt immobilier sont également au plus bas.

« Cependant, au milieu des tendances inflationnistes actuelles à la hausse des matières premières telles que l’acier, le ciment, le coût de la main-d’œuvre, etc., tôt ou tard, les promoteurs seront obligés d’augmenter les prix de l’immobilier », a déclaré Kumar.

