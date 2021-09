Guide d’achat iPhone 13 vs iPhone 13 Pro

Ce mois-ci, Apple a dévoilé l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro en tant que successeurs de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro, avec une encoche plus petite, la puce A15 Bionic, une autonomie plus longue, des appareils photo améliorés et de nouvelles options de couleur dans toute la gamme.



L’iPhone 13 commence à 799 $, tandis que l’iPhone 13 Pro commence à 999 $. Comme les derniers iPhones d’Apple partagent un grand nombre de fonctionnalités, devriez-vous envisager d’acheter le modèle le moins cher pour économiser de l’argent, ou opter pour le modèle Pro haut de gamme ? Notre guide aide à répondre à la question de savoir comment décider lequel de ces deux iPhones vous convient le mieux.

Comparaison de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro

L’‌iPhone 13‌ et l’‌iPhone 13 Pro‌ partagent une majorité de fonctionnalités, telles que la taille de l’écran, le processeur et la connectivité 5G. Apple répertorie ces mêmes caractéristiques des ‌iPhone 13‌ et ‌iPhone 13 Pro‌ :

Similitudes

Écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp, avec HDR, True Tone, P3 Wide Color et Haptic Touch Encoche 20 % plus petite Authentification par identification faciale Puce A15 Bionic et nouveau moteur neuronal à 16 cœurs Connectivité 5G inférieure à 6 GHz (et mmWave aux États-Unis) Appareils photo ultra larges et larges 12MP avec stabilisation d’image optique à déplacement de capteur et zoom optique 2x Fonctions de photographie, y compris les styles photographiques, le mode portrait, le mode nuit, Deep Fusion, Smart HDR 4 et plus de fonctionnalités de vidéographie, y compris le mode cinématique en 1080p à 30 ips, l’enregistrement vidéo Dolby Vision HDR en 4K à 60 ips, le mode nuit Time-lapse, et plus Caméra TrueDepth frontale 12MP avec ouverture ƒ/2,2 et fonctionnalités telles que Retina Flash, Styles photographiques, Portrait mode, mode nuit, Smart HDR 4, mode cinématique en 1080p à 30 ips, enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision en 4K à 60 ips, et plus encore Ceramic Shield avant IP68 résistant à la poussière et à l’eau jusqu’à une profondeur de six mètres pendant 30 minutes Compat ible avec les accessoires MagSafe et les chargeurs sans fil Disponible en options de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go Connecteur Lightning

La répartition d’Apple montre que les iPhones partagent un grand nombre de fonctionnalités importantes, mais il existe des différences clés entre l’iPhone 13‌ et l’‌iPhone 13 Pro‌, notamment l’écran ProMotion, le scanner LiDAR et le téléobjectif.

Différences

iPhone 13

Conception en aluminium de qualité aérospatiale Pèse 174 grammes Écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une luminosité maximale de 800 nits (typique) Puce A15 Bionic avec processeur graphique à quatre cœurs 4 Go de RAM Jusqu’à 19 heures d’autonomie (pendant la lecture vidéo). Appareils photo 12MP ƒ/2,4 Ultra Wide et ƒ/1,6 Wide Zoom optique 2x et zoom numérique jusqu’à 5x Disponible en Starlight, Midnight, Blue, Pink et PRODUCT (RED) Disponible en options de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go

iPhone 13 Pro

Conception en acier inoxydable de qualité chirurgicale Pèse 204 grammes Écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une luminosité maximale de 1000 nits (typique) et ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz Puce A15 Bionic avec GPU à cinq cœurs 6 Go de RAM Jusqu’à 22 heures de batterie vie (pendant la lecture vidéo). Appareils photo 12MP ƒ/1.8 Ultra Wide, ƒ/1.5 Wide et ƒ/2.8 Téléobjectif Zoom optique 3x, zoom optique 2x, plage de zoom optique 6x et zoom numérique jusqu’à 15x Apple ProRAW et portraits en mode nuit Enregistrement vidéo ProRes jusqu’à 4K à 30 ips Scanner LiDAR pour les portraits en mode nuit, une mise au point automatique plus rapide en basse lumière et des expériences AR de niveau supérieur Disponible en Sierra Blue, Gold, Graphite et Silver Disponible en options de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To

Lisez la suite pour examiner de plus près chacun de ces aspects et voir exactement ce que les deux iPhones ont à offrir.

Conception et couleurs

Le ‌iPhone 13‌ et le ‌iPhone 13 Pro‌ ont tous deux le même design industriel carré avec une bande plate sur les côtés qui a été introduit pour la première fois avec la gamme ‌iPhone 12‌. La différence visuelle la plus notable entre les deux appareils est leur utilisation différente des matériaux et des finitions.

L’‌iPhone 13‌ utilise de l’aluminium anodisé de qualité aérospatiale sur les bords et un seul morceau de verre poli à l’arrière, tandis que le ‌iPhone 13 Pro‌ utilise de l’acier inoxydable poli de qualité chirurgicale sur les bords et un seul morceau de verre dépoli mat à l’arrière . Les dimensions des deux appareils sont les mêmes, mais l’iPhone 13‌ est plus léger de 30 grammes en raison de son utilisation d’aluminium plutôt que d’acier inoxydable beaucoup plus lourd.

L’‌iPhone 13‌ en PRODUCT(RED), Starlight, Midnight, Blue et Pink

Les deux appareils utilisent également des palettes de couleurs complètement différentes. L’‌iPhone 13‌ est disponible en PRODUCT(RED), Starlight, Midnight, Blue et Pink, tandis que l’‌iPhone 13 Pro‌ est disponible en Graphite, Gold, Silver et Sierra Blue.

L’‌iPhone 13 Pro‌ en graphite, or, argent et bleu sierra

L’‌iPhone 13 Pro‌ épouse une apparence plus luxueuse et une sensation tactile plus lourde dans la main, mais l’‌iPhone 13‌ ressemble toujours à un appareil haut de gamme avec une gamme plus diversifiée d’options de couleurs. Comme les conceptions sont similaires et ne varient qu’en termes d’options de couleurs, de matériaux et de configurations de caméra arrière, la préférence pour l’iPhone 13‌ ou le ‌iPhone 13 Pro‌ dépendra de vos goûts personnels.

Affichage promotionnel

L’‌iPhone 13 Pro‌ est doté de la technologie ProMotion qu’Apple a initialement introduite avec l’iPad Pro en 2017, offrant un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 10 Hz à 120 Hz. Cela signifie que le taux de rafraîchissement de l’affichage change en fonction de ce qui est à l’écran. L’écran de l’iPhone 13 Pro‌ est également capable d’obtenir 200 nits de plus que l’iPhone 13‌ dans une utilisation typique non HDR.



Lors de l’affichage d’un site Web statique, l’appareil utilisera un taux de rafraîchissement inférieur, mais lors de la lecture d’un jeu, du sport ou du défilement du contenu, le taux de rafraîchissement augmentera pour offrir une expérience plus fluide et plus réactive. La technologie ProMotion est même capable d’accélérer et de ralentir la fréquence d’images pour correspondre à la vitesse de défilement d’un utilisateur sur l’écran.

L’‌iPhone 13‌ n’a pas ProMotion, mais ce n’est pas une fonctionnalité essentielle pour la plupart des utilisateurs. L’‌iPhone 13 Pro‌ est le premier iPhone à intégrer cette technologie, tous les autres iPhones à ce jour ayant un écran avec un taux de rafraîchissement maximal non variable et inférieur. Cela signifie que l’écran de l’‌iPhone 13‌ offre toujours une bonne expérience familière, et ceux qui n’ont pas profité d’un affichage à 120 Hz sur un appareil dans le passé n’auront probablement pas l’impression de manquer quelque chose.

Caméras et LiDAR

La principale différence entre le ‌iPhone 13‌ et le ‌iPhone 13 Pro‌ réside dans la configuration de leur caméra arrière. L’‌iPhone 13‌ dispose d’un double système de caméra 12MP avec des objectifs Ultra Wide et Wide. D’autre part, le ‌iPhone 13 Pro‌ dispose d’une configuration à triple caméra qui ajoute un téléobjectif. Le ‌iPhone 13 Pro‌ est également capable de zoomer optiquement trois fois grâce à son téléobjectif, qui manque totalement à l’‌iPhone 13‌. Il est également capable de zoomer numériquement dix fois plus que l’iPhone 13‌.

Configuration de la triple caméra ‌iPhone 13 Pro‌

Chaque objectif du ‌iPhone 13 Pro‌ présente une ouverture plus grande que sur le ‌iPhone 13‌ pour laisser entrer plus de lumière, avec un /1.8 Ultra Wide et ƒ/1.5 Wide par rapport aux appareils photo ƒ/2.4 Ultra Wide et ƒ/1.6 Wide du ‌iPhone 13‌, ce qui devrait permettre une meilleure qualité d’image.

L’‌iPhone 13 Pro‌ est également capable de prendre des photos en Apple ProRaw et d’enregistrer des vidéos en 4K ProRes à 30 ips, des formats de fichiers qui tirent pleinement parti des caméras arrière de l’appareil. Ces fonctionnalités sont destinées aux photographes et vidéastes professionnels, donc les utilisateurs avec des flux de travail qui peuvent faire bon usage de ces formats devraient obtenir le ‌iPhone 13 Pro‌. Pour la grande majorité des utilisateurs, ProRAW et ProRes ne seront probablement pas utilisés du tout, faisant de l’iPhone 13‌ une option plus appropriée.

De plus, le ‌iPhone 13 Pro‌ dispose d’un scanner LiDAR dans la matrice de caméras arrière pour cartographier avec précision l’environnement et la profondeur. Cela permet à l’iPhone 13 Pro‌ de prendre des photos de portrait en mode nuit et offre des expériences de réalité augmentée améliorées.

‌iPhone 13 Pro‌ offre clairement une expérience d’appareil photo plus performante, plus orientée pro et plus complète, de sorte que les utilisateurs qui privilégient une qualité maximale et une gamme de capacités photo et vidéo devraient se procurer l’appareil le plus cher. Cependant, au-delà du téléobjectif, bon nombre de ces fonctionnalités, telles que ProRAW, ProRes et LiDAR, ne seront pas importantes pour la majorité des utilisateurs. Pour la plupart des gens, la configuration de l’appareil photo de l’‌iPhone 13‌ sera plus que suffisante pour prendre d’excellentes photos et vidéos, et il offre toujours une gamme de fonctionnalités d’appareil photo pratiques et faciles à utiliser telles que le mode nuit, le mode portrait et Deep Fusion.

Puce bionique A15

L’‌iPhone 13‌ et le ‌iPhone 13 Pro‌ contiennent la dernière puce A15 Bionic d’Apple, qui offre des améliorations de performances modérées par rapport à la puce A14 de l’année dernière. Alors que les puces des deux iPhones sont les mêmes, le GPU de l’iPhone 13 Pro‌ contient un cœur supplémentaire. Les utilisateurs peuvent donc s’attendre à des performances légèrement meilleures de l’iPhone 13 Pro‌ lors d’activités telles que les jeux ou le montage vidéo.



L’A15 de l’iPhone 13 Pro‌ est également associé à 2 Go de RAM de plus que l’iPhone 13‌ standard, ce qui signifie qu’il devrait pouvoir garder plus d’onglets de navigateur et d’onglets d’arrière-plan actifs à tout moment.

Vie de la batterie

Lors de la lecture de vidéos, l’iPhone 13 Pro‌ offre trois heures d’autonomie supplémentaires par rapport à l’‌iPhone 13‌, et il peut fournir cinq heures supplémentaires lors de la diffusion de vidéos. L’‌iPhone 13 Pro‌ a un net avantage sur l’‌iPhone 13‌ en termes de durée de vie de la batterie, et les utilisateurs qui ont besoin de la durée de vie maximale absolue de la batterie dans ce facteur de forme doivent choisir le modèle haut de gamme en conséquence.

Options de stockage

Les iPhone 13‌ et ‌iPhone 13 Pro‌ sont tous deux disponibles avec 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage, mais le ‌iPhone 13 Pro‌ est également disponible avec une option de stockage de 1 To pour 1 499 $.

Les utilisateurs qui remplissent déjà facilement des capacités de stockage plus petites avec de la musique, des applications et des films, peuvent préférer obtenir le ‌iPhone 13 Pro‌ car il offre une option de stockage maximum beaucoup plus grande. La capacité de 1 To est probablement plus destinée aux professionnels qui ont l’intention de stocker de gros fichiers ProRes, mais pourrait être utile à toute personne disposant de suffisamment de bibliothèques de podcasts, de photos ou de jeux.

Autres options d’iPhone

Il convient de noter que le iPhone 13‌ mini offre les mêmes fonctionnalités que le ‌iPhone 13‌ pour 699 $, simplement avec un design plus compact, un écran de 5,4 pouces et une autonomie légèrement plus courte de 17 heures (pendant la lecture vidéo). De même, le ‌iPhone 13 Pro‌ Max reflète l’ensemble des fonctionnalités du ‌iPhone 13 Pro‌, mais avec un design plus grand, un écran de 6,7 pouces et une autonomie de 28 heures (pendant la lecture vidéo) à partir de 1 099 $.



Si vous pensez que l’iPhone 13‌ est légèrement hors de votre budget et que vous n’avez pas besoin de la dernière puce A15 ou des appareils photo les plus avancés, vous pouvez envisager l’iPhone 12‌. L’‌iPhone 12‌ utilise globalement le même design que l’‌iPhone 13‌, a la même taille d’écran de 6,1 pouces et commence à 599 $. La puce A14 Bionic de l’‌iPhone 12‌, la durée de vie de la batterie de 17 heures et la configuration à double caméra sont toujours très performantes pour une utilisation quotidienne, et l’appareil partage une écrasante majorité des fonctionnalités les plus polyvalentes de l’‌iPhone 13‌, telles que la connectivité 5G, le mode Nuit, ‌MagSafe‌ , et résistance à l’eau IP68.

Dernières pensées

Dans l’ensemble, l’iPhone 13 Pro‌ offre de nettes avancées par rapport à l’iPhone 13‌, notamment en termes de matériaux, d’affichage et de caméras arrière. Le ‌iPhone 13 Pro‌ coûte 200 $ de plus que le iPhone 13‌, et de nombreuses personnes auront du mal à justifier le coût supplémentaire simplement pour les améliorations de l’affichage, de l’appareil photo, de la batterie et de la conception qui ne modifient pas de manière significative l’utilisation quotidienne de l’appareil. . Ceux qui optent pour l’iPhone 13 Pro‌ rechercheront l’iPhone‌ le plus haut de gamme et le plus complet qui offre la meilleure expérience et les meilleures capacités possibles dans tous les domaines, ou s’intéresseront à des fonctionnalités spécifiques telles que ProMotion, le téléobjectif ou la prise de vue vidéo en ProRes.

Étant donné que les deux téléphones partagent une grande majorité de fonctionnalités, notamment le design, un écran OLED Super Retina XDR, la connectivité 5G, la puce A15 Bionic et ‌MagSafe‌, il est difficile de recommander activement le modèle le plus cher. Comme les améliorations du ‌iPhone 13 Pro‌ sont spécifiques et ne modifient pas énormément l’interaction quotidienne avec l’appareil, la plupart des gens devraient se procurer le ‌iPhone 13‌.