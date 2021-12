Guide d’achat iPhone 2021: Comment choisir le meilleur iPhone selon votre budget aujourd’hui

Voici votre guide unique pour acheter le meilleur iPhone pour vous.

Apple vend « officiellement » huit versions différentes d’iPhone en Inde actuellement. Il s’agit de la série iPhone 13 de génération actuelle qui engendre quatre modèles: iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 et iPhone 13 Mini, ainsi que les iPhone 12 et iPhone 12 Mini de dernière génération. L’ancien iPhone 11 et l’iPhone SE d’entrée de gamme de deuxième génération sont également disponibles à l’achat au moment de la rédaction.

Nous ne nous souvenons pas de la dernière fois que Cupertino avait autant d’iPhones à gagner dans le pays en même temps. La liste ne couvre même pas les iPhones «non officiels», comme l’iPhone XR, que vous pouvez obtenir via des sites Web tiers comme Amazon, Flipkart et d’autres, parfois avec des offres et des offres trop bonnes pour résister, si vous avez de la chance (les iPhones modernes peuvent également être achetés à des tarifs réduits de temps en temps sur ces magasins de commerce électronique).

Avoir une gamme aussi diversifiée signifie que vous pouvez virtuellement obtenir un tout nouvel iPhone (pas des appareils reconditionnés, qui étaient autrefois la norme en Inde), à ​​différents prix aujourd’hui. En d’autres termes, vous pouvez facilement obtenir un nouvel iPhone selon vos besoins spécifiques, plus précisément, selon votre budget et être assuré que vous en avez pour votre argent.

Acheter le dernier et le meilleur iPhone reste une proposition coûteuse dans le comté, mais acheter un iPhone que vous pouvez vous permettre n’est plus une chimère.

Prix ​​iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro Inde

iPhone 13 Pro MaxiPhone 13 Pro1TBR 1 79 900 Rs 1 69 900 512 Go Rs 1 59 900 Rs 1 49 900 256 Go Rs 1 39 900 Rs 1 29 900 128 Go Rs 1 29 900 Rs 1 19 900

Prix ​​iPhone 13, iPhone 13 Mini Inde

iPhone 13iPhone 13 Mini512GBR 1 09 900Rs 99 900256GBR 89 900Rs 79 900128GBR 79 900Rs 69 900

Prix ​​iPhone 12, iPhone 12 Mini Inde

iPhone 12iPhone 12 Mini256GBR 80 900Rs 74 900128GBR 70 900Rs 64 90064GBR 65 900Rs 59 900

Prix ​​iPhone 11 Inde

128GBR 54 90064GBR 49 900

Prix ​​​​de l’iPhone SE en Inde de deuxième génération

128GBR 44 90064GBR 39 900

Meilleur iPhone que l’argent peut acheter aujourd’hui

Évidemment, il s’agit de l’iPhone 13 Pro Max. C’est l’iPhone sans restriction que vous auriez probablement – ​​et à juste titre – sur lequel vous devriez avoir les yeux si l’argent n’est pas une contrainte. Cela dit, l’iPhone 13 Pro lui ressemble beaucoup dans presque tous les domaines auxquels vous pouvez penser, à l’exception de la taille de l’écran et de la capacité de la batterie. L’iPhone 13 Pro Max a un écran plus grand de 6,7 pouces (contre 6,1 pouces dans l’iPhone 13 Pro) et une batterie plus grande de 4 352 mAh (contre 3 095 mAh dans le 13 Pro) qui, invariablement, le rendent un peu plus lourd (238 g contre 208 g) bien que les deux aient exactement la même épaisseur—7,65 mm.

Le fait est que, même si l’iPhone 13 Pro Max est l’iPhone le plus haut de gamme qu’Apple fabrique aujourd’hui, que vous finissiez par l’acheter serait complètement subjectif. Disons que si vous n’êtes pas à l’aise avec la taille de l’iPhone 13 Pro Max (c’est après tout une poignée), il est plus logique d’acheter l’iPhone 13 Pro plus petit et relativement plus compact. Apple a fait de grands progrès dans la durée de vie de la batterie de ses deux nouveaux iPhones « pro », cette année, donc même si le maximum vous donnerait une autonomie légèrement meilleure, l’iPhone 13 Pro n’est pas très loin derrière.

Le reste de l’affaire, de la puissance de traitement aux caméras, est standard dans tous les domaines, ce qui fait de l’iPhone 13 Pro une option très saine et logique pour beaucoup. Ce sera le meilleur iPhone que l’argent puisse acheter pour la plupart des gens. Pour l’utilisateur le plus exigeant, pensez aux créateurs, l’iPhone 13 Pro Max est la voie à suivre.

N’oubliez pas de consulter notre examen complet de l’iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro ici pour une ventilation étape par étape de toutes les fonctionnalités, spécifications et autres détails.

iPhone moderne avec le meilleur rapport qualité-prix

Idéalement, cela aurait dû être l’iPhone 13, mais c’est son prédécesseur, l’iPhone 12, qui offre vraiment la meilleure proposition de valeur aujourd’hui. L’iPhone 13, comme nous l’avons noté dans notre revue, ressemble plus à une mise à jour « S », c’est-à-dire qu’il reprend toutes les bonnes choses de l’iPhone 12, ajoute un peu de polissage supplémentaire et vous donne un rendu plus raffiné, même s’il est un peu paquet familier.

Si vous pouvez augmenter un peu votre budget (c’est essentiellement un saut de Rs 9 000 entre les modèles 128 Go/256 Go), vous pouvez bien sûr choisir l’iPhone 13 et il devrait bien vous servir, mais tout le monde n’aurait pas ce genre d’argent. Si c’est vous, l’iPhone 12 est définitivement une bonne affaire qui vous offre le meilleur des deux mondes : un iPhone moderne à un prix abordable. Assurez-vous cependant d’être doublement sûr de vos besoins de stockage.

Étant donné que les iPhones sont généralement un investissement à long terme et avec l’excellent support logiciel d’Apple, vous vous attendez à ce que ces choses vous durent au moins quatre ans. Obtenez le modèle 128 Go si vous le pouvez.

Alternativement, si vous disposez d’un budget similaire à celui de l’iPhone 13 et que vous avez de la chance, vous pouvez également obtenir l’iPhone 12 pro à des prix similaires en ligne de temps en temps. Vous devriez obtenir l’iPhone 12 Pro, dans ce cas.

N’oubliez pas de consulter notre revue complète de l’iPhone 12 Pro ici pour une ventilation étape par étape de toutes les fonctionnalités, spécifications et autres détails.

Meilleur « petit » iPhone sur le marché aujourd’hui

L’iPhone 13 Mini est le meilleur petit iPhone à obtenir en ce moment. Le prix est peut-être plus élevé, mais cela en vaut la peine dans tous les sens du terme. Il n’existe pas beaucoup de bons téléphones « de poche » sur le marché aujourd’hui. L’iPhone 13 Mini est une bouffée d’air frais. Le facteur de forme est exquis. La performance, phénoménale. Les appareils photo, même s’ils ne sont pas au même niveau que les iPhone 13 pro, sont toujours aussi brillants. La durée de vie de la batterie, plus important encore, est meilleure que celle de l’iPhone 12 Mini, ce qui est un facteur important à considérer par rapport à son prédécesseur. Mais quel que soit le « mini » que vous finissez par acheter, rappelez-vous qu’il n’y a qu’une quantité limitée de batterie que tout le monde peut mettre dans un téléphone avec un écran de 5,4 pouces. Certains compromis ne peuvent tout simplement pas être évités. Pour ce que ça vaut, Apple a mis une batterie légèrement plus grosse (2 406 mAh) à l’intérieur de l’iPhone 13 Mini.

N’oubliez pas de consulter notre revue complète de l’iPhone 12 Mini ici pour une ventilation étape par étape de toutes les fonctionnalités, spécifications et autres détails.

Meilleur iPhone « pas cher » à acheter

Il y en a deux, que vous pouvez considérer. L’un est bien sûr l’iPhone 11. À un prix d’environ Rs 50 000, c’est un achat formidable pour ce qu’il y a à l’intérieur. Alternativement, vous pouvez obtenir l’iPhone XR (64 Go) pour aussi peu que Rs 34 999 sur des sites Web comme Amazon India. L’iPhone XR a été lancé en 2018 aux côtés de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max, apportant bon nombre de leurs fonctionnalités haut de gamme à un prix relativement plus abordable. Le téléphone a cependant été lancé à un énorme Rs 76 900 en Inde. L’iPhone XR existe peut-être depuis un certain temps, mais c’est un excellent achat pour quiconque cherche à se lancer dans le mouvement iPhone pour la première fois, ou pour quelqu’un qui recherche un bon vieil iPhone sans se ruiner.

Encore une chose

Mais que se passe-t-il si vous êtes de la vieille école et que vous voulez un iPhone du passé, bien sûr, avec des entrailles modernes, pour une raison curieuse – les vieilles habitudes ont la vie dure après tout – Apple continue de vendre l’iPhone SE en Inde. C’est l’iPhone le plus abordable qu’Apple fabrique aujourd’hui. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une recommandation instantanée – probablement pourquoi Apple a officiellement abandonné l’iPhone XR en Inde – il devrait trouver des preneurs, quel que soit le créneau, et pour ceux-ci, le combo matériel-logiciel serait très difficile à battre à côté de tout nouveau téléphone Android à son prix. point.

N’oubliez pas de consulter notre examen complet de l’iPhone SE ici pour une ventilation étape par étape de toutes les fonctionnalités, spécifications et autres détails.

