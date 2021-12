Guide d’achat sans fil Cricket : tout ce que vous devez savoir

Cricket Wireless est un opérateur prépayé appartenant à AT&T et offre des prix avantageux sur l’accès au vaste réseau AT&T. Cricket utilise exclusivement le réseau AT&T avec un accès au LTE et à la 5G sur tous les plans. Contrairement à l’inscription au service AT&T, il n’y a pas de contrat et il n’y a pas de vérification de crédit. Il fonctionne également avec la plupart des téléphones déverrouillés, ce qui en fait un moyen rapide et facile d’obtenir une excellente couverture.

Valeur prépayée

Cricket sans fil

Couverture AT&T à moindre coût

Le cricket est l’un des moyens les moins chers d’accéder au vaste réseau AT&T, avec une gamme de forfaits illimités et limités qui fonctionnent pour à peu près n’importe quel client.

Cricket sans fil :

Cricket Wireless Buyer’s Guide Réseau d’AT&T

Source : AT&T

AT&T travaille dur depuis des années pour construire l’un des réseaux LTE les plus grands et les plus rapides. Les clients de Cricket auront accès à la grande majorité du réseau dont disposent les clients d’AT&T ; tant que les choses ne sont pas trop encombrées, des vitesses similaires sont possibles. Ce réseau a également une grande compatibilité avec les téléphones déverrouillés, ce qui en fait un choix rapide pour se connecter.

Dans le passé, Cricket Wireless limitait la vitesse de votre connexion de données en fonction du forfait que vous aviez choisi, mais en 2021, les limitations de vitesse ont été supprimées. La couverture a également été mise à jour pour permettre la connectivité 5G sur chaque forfait tant que vous disposez d’un téléphone compatible.

La couverture 5G est un autre composant du réseau AT&T qui n’a pas atteint tous les plans de Cricket. Alors que de nombreux autres opérateurs prépayés basés sur Verizon et T-Mobile ont rapidement mis en œuvre la 5G, Cricket permet uniquement aux clients Unlimited More et aux forfaits de données uniquement d’utiliser le réseau de nouvelle génération. Si vous souhaitez tester la 5G sur AT&T, le cricket reste l’un des moyens les moins chers de le faire.

Cricket Wireless Buyer’s Guide Les forfaits

Cricket propose quatre forfaits principaux pour les téléphones et ils offrent tous des appels et des SMS illimités aux États-Unis, ainsi qu’un accès à Cricket Call Defense. Cricket Call Defense est un logiciel conçu pour identifier et bloquer les appels frauduleux, ainsi que pour identifier les appels de spam et de télémarketing. À partir du forfait de 10 Go, tous les forfaits de Cricket bénéficient également d’une remise de 5 $ sur le paiement automatique.

Cricket propose également des réductions sur plusieurs lignes afin que vous puissiez économiser lorsque vous amenez toute la famille. Cela fait jusqu’à cinq lignes.

2 Go 10 Go Illimité Cricket Core Illimité Cricket Plus Messagerie vocale, texte et photo Illimité Illimité Illimité Illimité Accès 5G Nationwide 5G Nationwide 5G Nationwide 5G Nationwide 5G Hotspot Aucun Aucun 10 $ pour 10 Go 15 Go Streaming vidéo Aucune limite

limité à 480p par défaut Aucune limite

limité à 480p par défaut 480p 1,5 Mbps 480p 1,5 Mbps Prix d’une seule ligne 30 $ 40 $

35 $ avec paiement automatique 55 $

50 $ avec paiement automatique 60 $

55 $ avec paiement automatique Tarifs multi-lignes 2 lignes : 60 $

3 lignes : 90 $

4 lignes : 120 $

5 lignes : 150 $ 2 lignes : 70 $

3 lignes : 90 $

4 lignes : 110 $

5 lignes : 130 $ 2 lignes : 80 $

3 lignes : 90 $

4 lignes : 100 $

5 lignes : 125 $ 2 lignes : 90 $

3 lignes : 110 $

4 lignes : 130 $

5 lignes : 160 $

Cricket propose également trois forfaits de données appelés Simply Data. Ces plans sont disponibles dans des tailles de 20 Go et 100 Go. Tous ces forfaits sont livrés avec la 5G et des vitesses de données illimitées. Ces forfaits conviennent parfaitement à une personne qui n’a besoin que de données sur un appareil sans numéro de téléphone.

Source : Grillon

Guide d’achat sans fil Cricket Service international

Appeler d’autres pays avec Cricket est un jeu d’enfant tant que vous vous inscrivez à l’un des forfaits illimités. Ces forfaits incluent des appels vers 37 pays sans frais supplémentaires.

Argentine Australie Autriche Belgique Brésil Canada* Chine Colombie République dominicaine France Allemagne Grèce Hong Kong Hongrie Inde Irlande Israël Italie Japon Malaisie Mexique Pays-Bas Nigéria Paraguay Pérou Pologne Portugal Roumanie Singapour Corée du Sud Espagne Suisse Taïwan Thaïlande Turquie Royaume-Uni Venezuela

Cricket propose également des modules d’appels pour ceux qui ont un forfait illimité.

Source : Cricket sans fil

Les deux forfaits illimités de Cricket sont disponibles au Mexique et au Canada. Gardez à l’esprit que l’utilisation au Canada doit rester inférieure à 50 %. Cela peut être idéal pour les personnes qui voyagent souvent au Mexique ou au Canada et ne cherchent pas à changer de carte SIM.

Cricket Wireless Buyer’s Guide Les téléphones

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Si vous êtes prêt pour un nouveau téléphone, vous pouvez en acheter un directement auprès de Cricket. Cricket propose une large gamme d’Android et d’iPhone, y compris certains appareils haut de gamme comme le Galaxy S20 FE. Vous pouvez également vous procurer un appareil de milieu de gamme comme le séduisant Moto One 5G. Si vous avez besoin d’aide pour payer, le financement est disponible via Affirm.

L’une des plus belles choses à propos du réseau d’AT&T est la façon dont les téléphones déverrouillés fonctionnent avec lui. À peu près n’importe quel appareil compatible GSM déverrouillé fonctionnera.

Source : Cricket sans fil

La prise en charge de la 5G est encore un peu plus restreinte. À partir de décembre 2021, les séries iPhone 12 et 13 sont prises en charge, ainsi que les modèles Cricket Dream 5G, LG K92 5G, stylet Motorola moto 5G, moto one 5G, Samsung Galaxy S20+, S20 FE, A32 5G, A51 5g et A52 5G. D’autres appareils BYOD peuvent fonctionner avec les paramètres APN appropriés, bien qu’il soit préférable de ne pas parier sur un support non officiel pour l’instant. Ne soyez pas surpris si votre appareil BYOD 5G se connecte uniquement au LTE. Surtout avec l’empreinte 5G actuellement limitée d’AT&T.

Cricket Wireless Buyer’s Guide Allez-vous avec Cricket ?

Si vous vivez et travaillez dans une zone avec une excellente couverture, il y a peu de raisons de ne pas essayer un opérateur prépayé. Les données premium sont l’une des principales raisons d’opter pour AT&T postpaid sur Cricket. Ces données sont prioritaires par rapport aux autres données du réseau AT&T. Le résultat est que si une tour est très encombrée, le client Cricket peut voir les vitesses chuter alors qu’un client AT&T ne le fait pas. Pour la plupart des gens, ce ne sera pas grave et pour beaucoup, ce ne sera même pas perceptible. Malheureusement, tout cela dépend de votre région et de la congestion, il peut donc être difficile à prévoir.

Au moins, vous n’êtes pas enfermé dans Cricket si vous décidez que ce n’est pas un bon choix.

Si vous regardez d’autres opérateurs prépayés, il y a beaucoup plus de concurrence. Mint Mobile, par exemple, propose des quantités de données similaires pour moins d’argent. Comme il est basé sur T-Mobile, il offre également une excellente couverture 5G.

Pourtant, Cricket continue d’être l’un des meilleurs opérateurs prépayés que vous pouvez obtenir tant que vous regardez les plans illimités, en particulier lorsque vous apportez plus d’une ligne.

