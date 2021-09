Guide de combat Pokémon Unite : Comment jouer chaque rôle

Il y a cinq rôles différents pour jouer à Pokémon Unite : Attaquant, All-Rounder, Defender, Speedster et Supporter. Ils ont chacun un équilibre différent de statistiques et sont meilleurs pour faire des choses spécifiques dans l’arène de combat. Pour que votre équipe travaille efficacement et sorte victorieuse, vous devrez exploiter vos forces et aider les autres à surmonter leurs faiblesses.

Tous les Pokémon dans le même rôle ne sont pas les mêmes. Certains sont beaucoup plus élevés sur la liste des niveaux que d’autres. Nous verrons quels Pokémon sont les meilleurs dans chaque rôle donné, ainsi que la meilleure façon de les utiliser au combat. Avec cette connaissance, vous verrez bientôt qu’il s’agit à la fois de l’un des meilleurs jeux Pokémon sur Nintendo Switch et de l’un des meilleurs jeux sur mobile.

Dans les versions mobile et Nintendo Switch du jeu, Pokémon se voit attribuer l’un des cinq rôles suivants : attaquant, polyvalent, speedster, défenseur ou supporteur. Leurs mouvements et leurs capacités sont en corrélation avec la meilleure façon de les jouer sur le champ de bataille. Nous verrons quel type de joueur est le mieux adapté pour chaque rôle, quels Pokémon dans ce rôle sont les meilleurs et exactement comment chaque rôle doit jouer pour être le plus efficace.

Chaque rôle Pokémon Unite a un équilibre de statistiques différent : attaque, endurance, mobilité, score, soutien. Ces différents équilibres déterminent la meilleure façon de les jouer. Il est également important de noter qu’il y a trois voies dans l’arène : Top, Jungle (milieu) et Bottom. Le rôle que vous avez choisi fonctionnera mieux sur certaines voies que sur d’autres.

Qui doit jouer en tant qu’attaquant ?

Le rôle d’attaquant est probablement le plus facile à gérer. Les joueurs se concentrent sur le fait d’infliger beaucoup de dégâts aux adversaires. Ce sont aussi les joueurs qui devraient aider à défendre les buts et venir en aide à leurs amis lorsqu’ils sont en difficulté.

Forces: Les dégâts par seconde (DPS) les plus élevés de tous les autres rôles Pokémon pour épuiser rapidement les PV de l’adversaire.

Faiblesses: Pratiquement aucune endurance, ce qui signifie qu’ils peuvent facilement être mis KO s’ils ne font pas attention.

Meilleurs attaquants à choisir

Alolan Ninetales : Lueur éblouissante d’Alolan Ninetales fige les adversaires sur place, vous permettant temporairement d’attaquer sans être attaqué. L’attaque Blizzard endommage également à distance, vous permettant de rester à l’écart des dommages.

Pikachu: Pikachu est probablement le Pokémon le plus facile à manipuler, ce qui en fait un excellent choix pour les débutants. Il attaque rapidement avec de l’électricité et peut même laisser ses adversaires temporairement paralysés pour infliger plus de dégâts alors qu’ils ne peuvent pas bouger.

Cendrillon : Ce lapin utilise des attaques de tir à distance pour frapper ses adversaires à courte distance. Cela lui permet d’éviter les ennuis plus facilement.

Meilleures voies d’attaquant

Il y a trois voies différentes sur l’arène : Top, Jungle et Bottom. Chacun de ces chemins gère différemment et offre différents types de défis. Les attaquants doivent s’en tenir au Sommet ou Bas voie car cela conduit à plus de Pokémon sauvages et les amène plus rapidement aux objectifs.

Comment jouer en tant qu’attaquant

Comme vous n’avez pas beaucoup d’endurance, de vitesse ou de santé, vous devez voyager avec au moins un coéquipier où que vous alliez. Un défenseur ou un polyvalent est votre meilleur ami car ils ont une meilleure défense et vous pouvez attaquer à leurs côtés tout en restant en sécurité à distance. Évitez les batailles en tête-à-tête car elles vous feront probablement sortir. Restez près de votre objectif, vous êtes donc prêt à vous soigner et à défendre votre camp contre vos adversaires.

Style de jeu polyvalent

Les joueurs polyvalents ont des statistiques équilibrées, ce qui signifie qu’ils peuvent faire à peu près tout ce qu’ils veulent sur le terrain. C’est un bon rôle pour les personnes qui ont de l’expérience avec tous les autres styles de jeu et qui peuvent venir en aide à leurs alliés. C’est aussi un bon rôle pour les gens qui ne veulent pas être coincés à faire la même chose pendant toute la bataille.

Forces: Des statistiques équilibrées signifient qu’ils peuvent passer à n’importe quel autre rôle quand ils en ont envie. Cela signifie qu’il peut prendre plus de stratégie pour bien jouer mais peut être très puissant s’il est fait correctement.

Faiblesses: L’inverse est également vrai, car ils n’excellent dans aucune statistique, ce qui les rend potentiellement plus faibles que certains adversaires. Cela signifie qu’il y a une courbe d’apprentissage plus raide pour les jouer efficacement.

Les meilleurs polyvalents à choisir

Lucario : Lucario peut se déplacer rapidement derrière ses adversaires et infliger beaucoup de dégâts, à la fois à distance et de près.

Machamp : Machamp est un puissant combattant de mêlée dont le mouvement Bulk Up augmente son attaque et sa mobilité.

Meilleures voies polyvalentes

Étant donné que les All-Rounders sont les Pokémon les plus équilibrés du groupe, ils peuvent aller à peu près n’importe où et réussir. Utilisez-les pour aider vos coéquipiers à éliminer des Pokémon sauvages ou à marquer des points.

Comment jouer en tant que joueur polyvalent

Restez près d’un attaquant, et vous serez tous les deux une force avec laquelle il faudra compter. Les All-Rounders se marient également bien avec les Supporters pour éliminer des Pokémon spéciaux comme Rotom, Drednaw et Zapdos. En tant que transitionneur, vous voudrez rester en première ligne pour éliminer les ennemis, marquer des buts et protéger votre propre équipe. Ne vous battez pas seuls contre des adversaires à distance, car ce sont ceux qui sont susceptibles de vous faire tomber le plus rapidement.

Style de jeu Speedster

Ce sont des Pokémon rapides qui sont parfaits pour marquer des points. Utilisez leurs attaques rapides pour vous déplacer rapidement d’un bout à l’autre de l’arène de combat.

Forces: Avoir le plus de mobilité de tous les rôles Pokémon du jeu. Cela les rend bons pour éviter les attaques, marquer et embrouiller les ennemis.

Faiblesses: Ils n’ont pas autant de PV ou d’endurance que les autres rôles, ils ne devraient donc pas essayer de prendre d’autres Pokémon en solo.

Meilleur Speedster à choisir

Zéraora : L’étincelle de Zeraora (Niv 6) peut être utilisée trois fois de suite et a une longue portée, vous permettant de tendre une embuscade aux ennemis à distance. L’attaque Décharge (Lv 8) inflige des dégâts de zone et fournit un bouclier à l’utilisateur. Si les adversaires sont paralysés lorsqu’ils sont touchés par Décharge, ils seront encore plus blessés, alors visez un combo.

Gengar : La capacité Hex de Gengar lui permet de disparaître puis de réapparaître à un endroit spécifié pour empoisonner tous les adversaires dans la zone désignée. Cela lui permet de prendre le dessus sur ses adversaires ou de s’éloigner facilement du danger. Il peut également projeter des boues empoisonnées sur les adversaires avec Sludge Bomb. Son attaque devient dévastatrice lorsqu’il utilise Sludge Bomb puis Hex juste après.

Les meilleures voies de speedster

Étant donné que ces Pokémon peuvent se précipiter plus rapidement que les autres, ils peuvent facilement traverser la zone de la jungle de l’arène ou se diriger vers les deux fermes ou se rendre rapidement auprès de leurs alliés.

Comment jouer en tant que Speedster

Utilisez la zone Jungle pour vous déplacer rapidement entre les voies du haut et du bas. Trouvez des zones pour marquer des points qui ne sont pas protégées. Vous pouvez également utiliser cette mobilité pour plonger pour aider vos coéquipiers à marquer des points ou à défendre votre zone. Si les choses commencent à sembler accablantes, utilisez votre capacité de tiret pour vous échapper ou pour vous placer directement derrière vos adversaires et infliger des dégâts massifs.

Style de jeu du défenseur

Les défenseurs sont essentiellement des chars qui ont beaucoup d’endurance. Ces Pokémon jouent le rôle de gardien de but, combattent les adversaires et les empêchent de marquer.

Forces: L’endurance élevée les fait durer plus longtemps contre les adversaires.

Faiblesses: Faible mobilité et infraction.

Meilleur défenseur à choisir

Ronflex: Ronflex peut prendre beaucoup de coups tout en repoussant ses adversaires. Sa capacité de repos l’aide à regagner de la santé, tandis que Heavy Slam l’aide à étourdir ses ennemis.

Slowbro : Slowbro a une défense élevée et peut utiliser Surf pour repousser les ennemis. Son mouvement de télékinésie empêche également les ennemis de se déplacer pendant une courte période, tandis que Slack Off lui permet de regagner des PV.

Meilleures voies de défense

Les défenseurs sont les mieux adaptés pour les voies du haut et du bas de l’arène. Cela leur permet de patrouiller les buts et de repousser les adversaires.

Comment jouer en tant que défenseur

Les défenseurs peuvent tenir bon et empêcher les adversaires de marquer avec succès. Cependant, ils ne font pas beaucoup de dégâts. C’est pourquoi il est préférable de faire équipe avec un attaquant. Vous équilibrerez tous les deux vos faiblesses pour devenir une force puissante.

Utilisez le blocus ou les attaques par étourdissement pour arrêter les Pokémon et soyez prêt à être le premier à affronter les ennemis. Vos capacités vous permettent également de protéger vos coéquipiers lorsqu’ils sont en difficulté.

Style de jeu des supporters

Comme son nom l’indique, c’est le rôle de quiconque aime aider ses amis à réussir. Les supporters fournissent des buffs, soignent les alliés et appliquent des conditions de statut aux ennemis.

Forces: Peut mettre en place des boucliers, soigner des alliés et placer des effets de statut sur les adversaires.

Faiblesses: Ils ne peuvent pas faire beaucoup de dégâts et n’ont pas beaucoup de HP.

Meilleur Supporter à choisir

Eldegoss : Eldegoss est particulièrement doué pour soigner les alliés et améliorer leur vitesse de déplacement. Synthesis et Pollen Puff peuvent soigner les ennemis tandis que Cotton Guard aide à protéger les alliés.

Wigglytuff : Wigglytuff peut supprimer les conditions de statut négatives et rendre plus difficile les déplacements des ennemis. Sing ralentit les ennemis tandis que Pound et Rollout endommagent les attaques qui peuvent réduire la santé de l’adversaire.

Meilleures voies des supporters

Parcourez les voies du haut et du bas avec vos alliés pour les aider à éliminer les ennemis et à marquer des points.

Comment jouer en tant que Supporter

Lorsque vous jouez en tant que Supporter, vous ne devez jamais vous déplacer seul. Restez fidèle à l’un de vos alliés et aidez-le à guérir et à protéger lorsqu’il a besoin de repousser ses adversaires ou de marquer des points. Les supporters sont idéaux pour éliminer des Pokémon spéciaux comme Drednaw, Rotom et Zapdos. Concentrez votre énergie à garder vos alliés en vie pendant qu’ils affrontent ces Pokémon spéciaux, et toute votre équipe en bénéficiera.

Rôle critique

En étant conscient des faiblesses de vos Pokémon et en jouant sur leurs forces, vous et votre équipe pouvez faire des dégâts énormes. Ces astuces fonctionnent, que vous jouiez aux versions mobiles pour iPhone et Android ou à la version Nintendo Switch. Travaillez ensemble pour marquer des buts, vaincre des Pokémon spéciaux et sortir victorieux.