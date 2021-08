Guide de construction Genshin Impact Aloy | La meilleure arme Aloy, artefacts et plus

in

Le meilleur Construction Genshin Impact Aloy peut transformer ce personnage de croisement intermédiaire en un guerrier Cryo polyvalent.

Aloy est à son meilleur sur PlayStation, mais les joueurs mobiles, PC et F2P ne s’inquiètent pas. Elle est toujours viable sur d’autres plates-formes, même sans les compétences uniques de son arc spécial.

Comment obtenir Aloy dans Genshin Impact



miHoYo offre gratuitement Aloy dans la mise à jour Genshin 2.1 à tous les joueurs PlayStation. La sauvegarde croisée signifie que les joueurs PC et mobiles peuvent également jouer en tant qu’Aloy en utilisant la sauvegarde croisée, mais ceux qui n’ont pas accès à Genshin Impact sur PS4 et PS5 devront cependant attendre Genshin 2.2.

Genshin Impact Aloy construire | Aloy est-il DPS ?



Aloy est principalement un personnage sous-DPS avec un certain potentiel en tant que DPS principal en fonction des besoins de votre groupe et de la plate-forme sur laquelle vous jouez. C’est un personnage cinq étoiles, mais Aloy est plus proche d’une Diona améliorée que d’un nouveau Ganyu, avec une attaque de base basse de 18 et une bonne défense (merci Honey Hunter).

La compétence élémentaire d’Aloy améliore son attaque et la rend viable en tant que DPS principal, mais vous tirerez probablement le meilleur parti du déclenchement de réactions avec sa compétence et de l’affaiblissement des ennemis.

Guide de construction Genshin Impact Aloy | La meilleure construction Aloy



Si vous jouez principalement sur mobile ou PC, votre meilleur pari est d’utiliser Aloy comme personnage sous-DPS et de vous concentrer sur les dégâts élémentaires. Les joueurs PS4 et PS5 obtiennent le buff de Predator Bow pour l’attaque d’Aloy, ce qui en fait une bonne candidate pour le DPS principal.

Guide de construction Aloy | La meilleure arme Aloy pour le sous-DPS



Vous avez quelques choix d’arc si vous voulez vous concentrer sur les dégâts élémentaires d’Aloy. Elegy for the End augmente la recharge d’énergie du porteur et augmente considérablement la maîtrise élémentaire, il est donc pratique si vous souhaitez échanger Aloy pour déclencher une réaction.

Le Stringless est une alternative solide à quatre étoiles qui augmente les dégâts de compétence élémentaire et d’éclatement d’Aloy. Sa statistique secondaire améliore également la maîtrise élémentaire

Guide de construction Aloy | Les meilleurs artefacts Aloy pour les sous-DPS



Blizzard Strayer est le choix évident de cette version. Le plus grand avantage d’Aloy est le potentiel de dégâts cryogéniques de ses bombes Chillwater et le boost d’attaque qu’ils lui donnent pour des tirs normaux.

Effet 2 pièces : Augmente les dégâts de Cryo de 15 % Effet 4 pièces : Lorsqu’un personnage attaque un adversaire affecté par Cryo, son taux de critique est augmenté de 20 %. Si l’adversaire est gelé, le taux est augmenté de 20% supplémentaires.

Le taux de critique d’Aloy n’évolue pas comme celui de Diluc, donc l’effet 4 pièces n’est pas le plus utile ici. L’associer à Gladiator’s Finale ou Brave Heart est un bon choix si les coups critiques ne sont pas votre priorité. L’effet 2 pièces pour chacun augmente l’attaque de 18%.

Guide de construction Aloy | La meilleure arme Aloy pour DPS



Si vous jouez sur PlayStation ou si vous voulez simplement un Aloy plus offensif, il existe également une ou deux versions pour cela.

Son arc Predator unique convient parfaitement aux joueurs PlayStation – et aux joueurs PlayStation uniquement. C’est gratuit, a une attaque de base élevée, augmente l’attaque d’Aloy lorsqu’elle inflige des dégâts de Cryo et l’augmente automatiquement de 66 juste pour équiper l’arc. Cependant, ces deux derniers avantages ne fonctionnent que sur PlayStation.

Pourtant, ses statistiques primaires et secondaires en font un choix décent pour les autres utilisateurs, surtout compte tenu de sa gratuité.

Thundering Pulse est un bon deuxième choix si vous avez la chance de l’obtenir. Sa compétence de raffinement augmente carrément l’attaque et la renforce encore lorsque vous utilisez une compétence élémentaire ou une attaque normale.

Guide de construction Aloy | Les meilleurs artefacts Aloy pour DPS



L’artiste martial est notre premier choix pour l’ensemble d’artefacts DPS d’Aloy.

Effet 2 pièces : augmente les dégâts d’attaque normaux et chargés de 15 % Effet 4 pièces : après avoir utilisé une compétence élémentaire, augmente les dégâts d’attaque normale et chargée de 25 % pendant 8 secondes

La réminiscence de Shimenawa est cependant un choix alternatif judicieux.

Effet 2 pièces : augmente l’attaque de 18 % Effet 4 pièces : lors du lancement d’une compétence élémentaire, si le personnage a 15 Énergie ou plus, il perd 15 Énergie et les dégâts d’attaque normaux, chargés et plongeants sont augmentés de 50 % pendant 10 secondes.

Guide de construction Genshin Impact Aloy | La meilleure construction Aloy F2P



Les utilisateurs de PlayStation peuvent s’en tenir à Predator, mais tout le monde a également un choix F2P solide.

Le nouvel arc Hamayumi est presque aussi bon que Predator pour Aloy. Il a également une statistique secondaire qui augmente l’attaque, et sa compétence de raffinement augmente l’attaque normale et chargée de 16-32% et 12-24% respectivement lorsque l’énergie de l’utilisateur est pleine.

L’artiste martial est, encore une fois, un bon choix pour son effet 2 pièces dans cette version, bien que nous recommandons également l’effet 2 pièces de l’érudit ou de l’exil pour la recharge en énergie.

Guide de construction Genshin Impact Aloy | La meilleure composition de fête Aloy



Toute partie avec Aloy devrait avoir un personnage Hydro et Electro pour maximiser son potentiel de réaction élémentaire. La supraconduite en particulier est utile étant donné qu’elle affaiblit la défense ennemie, tandis que Freeze vous donne un peu de répit lors des combats avec des foules.

Tartaglia, Xingqiu et Electro Traveler sont tous de bons candidats pour cela, et Baal ferait également l’affaire, si vous avez la chance de la recruter.

Votre quatrième emplacement est flexible, bien qu’un F2P Aloy bénéficierait d’une batterie Energy telle que Kazuha ou Bennett pour garder ses stocks chargés.

Si vous êtes toujours en train de rattraper votre retard dans la nouvelle région d’Inazuma de Genshin Impact, nous avons des guides pour toutes les quêtes essentielles, y compris Sacred Sakura Cleansing, Tatara Tales et Sakura Arborism.