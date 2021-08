Guide de construction Genshin Impact Bal | La meilleure arme de Baal, des artefacts et plus encore

La meilleure construction Genshin Impact Baal peut faire briller l’Electro Archon dans n’importe quelle équipe.

Baal est un ajout puissant à la liste Genshin, et elle est suffisamment flexible pour exceller même sans sa nouvelle lance cinq étoiles. Il existe même une option F2P puissante qui rivalise avec sa version la mieux payée.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Guide de construction Genshin Impact Baal | Est-ce que Baal est DPS ?



Baal est l’un des personnages les plus forts de Genshin Impact jusqu’à présent, avec une statistique d’attaque qui rivalise avec Diluc et une statistique de défense de base de 61. En tant que porteur d’arme d’hast, elle est bien adaptée pour infliger des attaques rapides et des dégâts lourds, mais sa vraie force est aussi un personnage Electro DPS.

Il y a un hic, cependant. Le véritable potentiel de Baal réside dans son rafale élémentaire, qui repose sur les autres membres du groupe utilisant leurs rafales pour l’alimenter en lui donnant la résolution. Elle ne sera pas le personnage le plus facile à utiliser, mais si vous avez la bonne configuration, cela en vaut la peine.

Guide de construction Genshin Impact Baal | La meilleure construction de Baal



Selon votre style de jeu, vous pouvez construire Baal autour de ses attaques normales ou autour de son Burst. Sa construction Burst tourne autour de la nouvelle lance Engulfing Lightning, il est donc plus difficile à recommander pour la plupart des joueurs.

Guide de construction de Baal | La meilleure arme de Baal pour le DPS



Si vous n’êtes pas du tout inquiet pour Energy Recharge ou Electro, Skyward Spine est le meilleur choix pour Baal. C’est l’arme d’hast la plus puissante qui augmente à la fois la vitesse d’attaque et le taux de coups critiques, tout en générant un petit vortex qui inflige des dégâts supplémentaires.

Cela vous donne beaucoup de flexibilité lors du choix des artefacts.

Guide de construction de Baal | Les meilleurs artefacts de Baal pour DPS



Si vous voulez maximiser le potentiel de dégâts de Baal, la chevalerie tachée de sang est votre meilleur pari pour les artefacts.

Effet 2 pièces : augmente tous les dégâts physiques de 25 % « Effet 4 pièces » augmente les dégâts des attaques chargées de 50 % et supprime son coût en endurance.

Cet ensemble est cependant difficile à trouver, et Gladiator’s Finale est une alternative appropriée qui se concentre plutôt sur l’amélioration de la puissance d’attaque normale de Baal. L’ensemble Berserker est également un choix solide à intégrer si vous souhaitez augmenter ses chances de coup critique.

Guide de construction de Baal | La meilleure arme Baal pour Electro DPS



Engulfing Lightning est l’arme idéale de Baal et nécessite de la construire autour de Energy Recharge et Electro. C’est la deuxième arme d’hast la plus puissante et augmente l’attaque de l’utilisateur de 28% de sa recharge énergétique. L’utilisation d’une rafale élémentaire augmente la recharge de 30% pendant 12 secondes, et la statistique secondaire d’Engulfing Lightning augmente également la recharge.

Guide de construction de Baal | Les meilleurs artefacts de Baal pour Electro DPS



Le nouvel ensemble Emblem of Severed Fate du domaine de la cour Momji-Dyed de l’île de Yashiori augmente encore plus la recharge de Baal.

Effet 2 pièces : Recharge d’énergie +20% Effet 4 pièces : Augmente les dégâts d’Éclat élémentaire de 25 % de la Recharge d’énergie. Un maximum de 75% de dégâts supplémentaires peut être obtenu de cette manière.

Si vous avez des difficultés à assembler l’ensemble, un mélange de l’effet 2 pièces (ou de l’effet 2 pièces de Scholar/Exile) et de Thundering Fury fonctionne. Son bonus de 2 pièces augmente les dégâts électro de 15%.

Guide de construction Genshin Impact Baal | La meilleure version de Baal pour F2P



La version F2P de Baal mélange les aspects de sa version DPS et Electro sans que vous ayez à dépenser un seul Primogem.

La meilleure arme Baal pour F2P



Pour celui-ci, on opte pour le classique Prototype Starglitter. Sa statistique d’attaque est légèrement inférieure à celle d’Engulfing Lightning, et la statistique secondaire augmente la recharge. La compétence de raffinement de Starglitter – beaucoup plus facile à améliorer puisqu’il s’agit d’une arme forgeable – augmente les dégâts normaux et chargés après avoir utilisé une compétence élémentaire.

Les meilleurs artefacts de Baal pour F2P



Pour le DPS, nous recommandons un mélange de Thundering Fury et de Bloodstained Chivalry pour tirer le meilleur parti de l’attaque et de l’électro.

Si vous souhaitez utiliser son Burst plus fréquemment, remplacez-le par Emblem of Severed Fate.

Guide de construction Genshin Impact Baal | La meilleure composition de fête de Baal



Vous aurez besoin d’au moins une batterie d’énergie dans l’équipe pour aider chaque personnage à tirer ses rafales et à alimenter Baal. Kazuha et Diluc sont idéaux, bien que Sucrose et Bennett soient également performants. Pyro est meilleur si vous pouvez le balancer, car Overload est souvent préférable à Swirl.

Un personnage Cryo fort – Ayaka, par exemple – fonctionne bien dans les rencontres plus difficiles, donc la supraconduction peut réduire les défenses ennemies. Electro Traveler ou un autre personnage Electro est également un must, car High Voltage aide à la recharge énergétique.

Si vous êtes toujours en train de rattraper votre retard dans la nouvelle région d’Inazuma de Genshin Impact, nous avons des guides pour toutes les quêtes essentielles, y compris Sacred Sakura Cleansing, Tatara Tales et Sakura Arborism.