Guide de construction Genshin Impact Childe – Les meilleures armes Childe, artefacts et construction F2P

La meilleure construction Genshin Impact Childe transforme un personnage déjà polyvalent en une centrale hydroélectrique.

Childe est peut-être un utilisateur d’arc, mais il excelle dans le combat au corps à corps et a le potentiel d’être la meilleure source de dégâts élémentaires pour votre groupe. Il y a un nouvel arc conçu essentiellement pour lui, mais notre construction F2P Childe garantit qu’il peut toujours maintenir la pression tout de même.

Guide de construction Genshin Impact Child – Childe est-il DPS?



Oui, catégoriquement. Son attaque n’est peut-être pas aussi élevée que Baal ou Diluc, mais Childe excelle dans un rôle DPS. Son attaque de base chargée inflige Riptide, un effet Hydro qui lui permet d’infliger des dégâts de zone supplémentaires à chaque coup et augmente la puissance de ses coups de compétence et d’éclatement. Childe possède également une compétence unique qui transforme son arc en une lame pouvant effectuer jusqu’à six coups rapides d’affilée.

L’inconvénient est le temps de recharge de la compétence. La minuterie augmente au fur et à mesure qu’il reste dans la forme plus longtemps.

Guide de construction Genshin Impact Childe – La meilleure construction Childe



Il n’y a aucun moyen pratique de diviser Childe entre le DPS et le DPS élémentaire, car il est tellement concentré sur le DPS. Notre sélection pour la meilleure construction

Guide de construction Childe – La meilleure arme Chide



Le nouvel arc Polar Star est le meilleur choix pour Childe. Il est lié à Thundering Pulse en tant qu’arc le plus puissant et augmente automatiquement les dégâts de compétence élémentaire et d’éclatement. L’utilisateur gagne une pile Ashen Nightstar après qu’une attaque se connecte à un ennemi, pour un maximum de quatre, avec un boost d’attaque de 10/20/30/48% au niveau de raffinement de base.

En d’autres termes, il est essentiellement fait pour Childe.

Thundering Pulse est un deuxième choix approprié si vous l’avez déjà saisi mais que vous ne parvenez pas à obtenir Polar Star.

Guide de construction Childe – Les meilleurs artefacts Chide



La construction d’artefact de Childe a de la place pour la flexibilité en fonction de votre style de jeu. Heart of Depth est l’ajustement naturel.

Effet 2 pièces : Dégâts hydrauliques +15 % Effet 4 pièces : L’utilisation d’une compétence élémentaire augmente les dégâts d’attaque normale et d’attaque chargée de 30 % pendant 15 secondes

Il est également assez difficile d’obtenir un ensemble complet, cependant. Un ensemble Heart of Depth en deux pièces fonctionne bien combiné avec l’effet 2 pièces de Shimenawa’s Reminiscence (+18% d’augmentation d’attaque) ou Martial Artist (+15% pour les attaques normales, chargées et plongeantes).

Si vous êtes d’accord avec ses dégâts actuels, nous vous recommandons d’utiliser un ensemble Gambler de 4 pièces.

Effet 2 pièces : augmente les dégâts des compétences élémentaires de 20 % Effet 4 pièces : vaincre un adversaire a 100 % de chances de supprimer le temps de recharge des compétences élémentaires. Ne peut se produire qu’une fois toutes les 15s

Cette aubaine supprime le temps de recharge de Childe, quelle que soit la durée pendant laquelle il reste dans sa position de compétence, bien que la minuterie d’effet de 15 secondes signifie que vous ne pouvez pas le spammer indéfiniment.

Guide de construction Genshin Impact Childe – La meilleure construction Childe F2P



La construction F2P de Childe se concentre davantage sur son rafale élémentaire et ses dégâts d’attaque réguliers, bien qu’elle soit toujours puissante.

La meilleure arme Childe F2P



Prototype Crescent s’adapte parfaitement à l’effet Riptide de Childe. Les tirs chargés sur les points faibles augmentent la vitesse de déplacement, mais ils augmentent également l’attaque jusqu’à 72% pendant 10 secondes aux niveaux de raffinement supérieurs.

L’arc de guerre Favonius est un complément solide aux capacités de Childe si vous avez des Primogems à revendre ou si vous en avez tiré un dans un souhait précédent. Les coups critiques ont de grandes chances de restituer six particules d’énergie à l’utilisateur, ce qui signifie que son compteur d’énergie est rarement à moitié plein.

Les meilleurs artefacts Childe F2P



La légère augmentation de la force des compétences élémentaires est la seule différence entre celle-ci et la première version, donc les mêmes artefacts fonctionnent tout aussi efficacement avec celle-ci.

Si vous souhaitez renforcer davantage son attaque physique, vous pouvez opter pour l’ensemble complet d’artistes martiaux.

Effet 2 pièces : augmente les dégâts d’attaque normale et d’attaque chargée de 15 % Effet 4 pièces : après avoir utilisé la compétence élémentaire, augmente les dégâts d’attaque normale et d’attaque chargée de 25 % pendant 8 secondes

Genshin Impact Childe guide de construction – La meilleure composition de fête Childe



La double nature de Childe en tant qu’attaquant à distance et au corps à corps fait de lui un bon choix pour n’importe quelle fête. Étant donné que sa compétence applique à plusieurs reprises Wet aux ennemis, il fonctionne mieux avec des personnages qui ont également des effets répétés, tels que Bennett, Diona et Baal, afin qu’il puisse continuer à déclencher des réactions pendant que sa compétence est active.

La résonance élémentaire d’Hydro n’est bonne que pour la guérison. Si vous avez besoin d’un bonus de santé supplémentaire, ajoutez Kokomi ou Barbara à la fête et activez-les pendant le temps de recharge de Childe.

Vous aurez besoin d’une bonne équipe pour gérer la dernière quête mondiale de Genshin Impact, Un auteur particulièrement particulier. Vous devrez d’abord terminer Réminiscence de Seirai, et pendant que vous y êtes, vous pouvez également vous attaquer au casse-tête d’Amakumo Peak.