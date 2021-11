Guide de course et paris gratuits pour les championnats du monde à l’hippodrome de Del Mar alors que l’attention se tourne vers les courses américaines alors que les champs se préparent

La Breeders’ Cup approche à grands pas et tous les terrains sont prêts pour les championnats du monde de deux jours sur l’hippodrome de Del Mar en Californie.

Il y aura un total de 31 millions de dollars de prix sur les 14 courses.

Del Mar a déjà accueilli la Breeders’ Cup en 2017

Frankie Dettori monte Enable dans le Turf Sprint de la Breeders’ Cup en 2018

Chaque course a une bourse d’au moins 1 million de dollars avec la course principale et classique, la Breeders’ Cup Classic, clôturant les championnats avec une énorme bourse de 6 millions de dollars.

Ce qui attire les plus grands du monde entier, y compris les meilleurs chevaux britanniques et irlandais.

La Breeders’ Cup a également été remportée par des chevaux d’outre-mer, le grand Enable ayant déjà remporté le Turf Sprint lors de sa tenue au Kentucky en 2018.

Breeders’ Cup 2021 : Guide des courses et horaires

vendredi 5 novembre

Juvénile Turf Sprint 21h50

Pouliches Juvéniles 22h30

Juvenile Pouliches Turf 23h10

Juvénile présenté par TAA 23h50

Gazon Juvénile 00h30

samedi 6 novembre

Sprint pouliche et jument 19h05

Turf Sprint 19h40

Mille de terre 20h19

Filly and Mare Turf 20h59

Qatar Racing Sprint 21h38

Mille 22h20

Queue 23h

Gazon 23h40

Classique 12h40

Vendredi, le Juvenile Turf accueillera également les couleurs de Godolphin avec Modern Games monté par le champion jockey William Buick, qui se rendra tous aux États-Unis pour arborer le drapeau irlandais.

Frankie Dettori montera sur le British Albahr pour la deuxième participation de Charlie Appleby.

James Doyle prendra les rênes de la légendaire légende de Dubawi avec Aidan O’Brien qui tentera également sa chance avec Glounthaune avec Ryan Moore à bord.

Pendant ce temps, le Juvenile Turf Sprint a attiré quelques fantaisies 5f et les chevaux britanniques et irlandais dominent l’ordre avant la course.

Twilight Jet, Go Bears Go, Vertiginous, Hierarchy, Twilight Gleaming et Armor font partie des 12 chevaux déclarés avec Thunder Love également potentiellement prêts à entrer, mais ont une chance extérieure.

Selon toute vraisemblance, Armor et Twilight Gleaming sont les deux plus susceptibles de gâcher la fête aux États-Unis derrière la favorite Averly Jane qui est entraînée par Wesley Ward.

Dans le Turf Sprint samedi, nous verrons les vues familières de Glass Slippers, Emaraaty Ana et A Case of You représentant le Royaume-Uni.

Le prix d’un million de dollars a clairement attiré l’entraîneur Kevin Ryan pour amener Glass Slippers et Emaraaty Ana, propriété de Godolphin, avec respectivement Tom Eaves et Andrea Atzeni.

Offres d’inscription pour les nouveaux clients

Paddy Power : 20 £ de pari sans risque – RÉCLAMEZ ICI

Nouveaux clients uniquement. Placez votre PREMIER pari sur n’importe quel marché de paris sportifs et s’il perd, nous vous rembourserons votre mise en CASH. Le remboursement maximum pour cette offre est de 20 £. Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes ou d’Apple Pay seront admissibles à cette promotion. Les CGU s’appliquent. Paddy’s Rewards Club : obtenez un pari gratuit de 10 £ lorsque vous placez 5x paris de 10 £+. Les CGU s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

William Hill : pariez 10, obtenez 40 – RÉCLAMEZ ICI

Nouveaux clients utilisant le code promotionnel C40 uniquement. 1x par client. Pari minimum de 10 £/10 €. Cote min 1/2 (1,5). Paris gratuits payés comme 2x 15 £/15 € (expirent après 30 jours). Bonus maximum de 10 £. Exigence de mise de 35x. Montant maximum remboursable de 25 £. Le bonus de casino expire 72 heures après son émission. Les règles d’éligibilité, les règles des paris gratuits, le jeu, l’emplacement, la méthode de paiement, les restrictions de devises, les contributions aux mises et les conditions générales s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

Sky Bet: Pariez 10 £ Obtenez 40 £ – RÉCLAMEZ ICI

NOUVEAUX CLIENTS UNIQUEMENT. PREMIER PARI SINGLE & E/W SEULEMENT. CHANCES DE 1/1 OU PLUS. 4 JETONS DE PARI DE 10 £. ENJEUX GRATUITS NON INCLUS DANS LES RETOURS. PARIS GRATUITS POUR LES COURSES DE CHEVAUX ET LE FOOTBALL UNIQUEMENT. LES PARIS GRATUITS NE SONT PAS RETRAITABLES. PAS D’EXPIRATION DE PARI GRATUIT. DES RESTRICTIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET DES CGU SUPPLÉMENTAIRES S’APPLIQUENT. 18+. BEGAMBLEAWARE.ORG.

Betfair: Pariez 5 Obtenez 20 en Accas gratuit – RÉCLAMEZ ICI

Mise minimale de 5 £, cotes minimales de 2,0. Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes ou d’ApplePay seront admissibles. Les paris gratuits sont attribués une fois le pari qualificatif réglé, valables 30 jours et doivent être utilisés sur des multiples avec 3+ jambes. Maximum 20 £ de paris gratuits. Les CGU s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org

Ladbrokes: pariez 5 £ Obtenez 20 £ – RÉCLAMEZ ICI

18+ nouveaux clients UK+IRE. Paypal et certains types de dépôt et types de paris exclus. Pari minimum de 5 £ dans les 14 jours suivant l’enregistrement du compte à une cote minimale de 1/2 = 4 x 5 paris gratuits. Paris gratuits valables 7 jours sur les sports, mise non remboursée, des restrictions s’appliquent. Les CGU s’appliquent Begambleaware.org

Corail : misez 5 £, obtenez 20 £ – RÉCLAMEZ ICI

Joueurs UK+IRE éligibles. Paypal et certains types de dépôt et de paris excl. Premier pari minimum de 5 £ dans les 14 jours suivant l’enregistrement du compte à une cote minimale de 1/2 = 4 x 5 £ de paris gratuits. Paris gratuits valables 7 jours, mise non remboursée. Aucun retrait, restrictions et conditions générales ne s’appliquent. 18+ CGU s’appliquent. Begambleaware.org

888Sport: Pariez 10 obtenez 30 + 10 casino – RÉCLAMEZ ICI

Nouveaux clients uniquement. Dépôt minimum 10 £ • Un pari qualifiant est une mise en « argent réel » d’au moins 10 £ • Cotes min 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement du pari qualificatif et expirent après 7 jours • Le bonus de casino doit être réclamé dans les 7 jours • Pour retirer les bonus/gains associés, misez le montant du bonus x40 dans les 14 jours • Le bonus de casino expire après 60 jours • Les restrictions de retrait et les conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.