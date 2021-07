Guide de démarrage Neo: The World End With You – 6 conseils essentiels

Bienvenue dans le Jeu des Faucheurs, Joueurs ! Neo: The World Ends With You est maintenant disponible, et nous sommes là pour vous donner quelques conseils pour vous aider à démarrer votre aventure du bon pied. Que vous soyez un nouveau venu dans le Shibuya Underground ou un fan plus âgé qui a peut-être oublié une chose ou deux avec le temps, notre guide de démarrage devrait vous aider à suivre le rythme du gameplay unique de Neo: TWEWY.

Continuez à appuyer sur les boutons

Neo : TWEWY a un système de combat basé sur l’action, mais ce qui est unique, c’est que vous pouvez contrôler tous les personnages à la fois en appuyant sur leurs boutons d’attaque assignés. La meilleure façon de combattre est d’utiliser de nombreuses pressions sur les boutons en tandem pour verrouiller les ennemis et marquer des combos. Par exemple, avec un contrôleur PS4, si vous avez une attaque en purée définie sur carré, une attaque de charge définie sur L1 et une attaque de maintien définie sur R2, vous pouvez appuyer sur tous ces boutons en même temps : maintenez R2 pour lancer une attaque soutenue pour garder un ennemi étourdi tout en chargeant sur L1 et en appuyant rapidement sur le carré, puis relâchez L1 pour terminer votre attaque d’équipe avec une frappe chargée une fois que les autres attaques ont suivi leur cours.

Après avoir chargé votre Groove meter et exécuté une attaque spéciale, n’abandonnez pas les frappes normales en appuyant sur un bouton pendant que la grosse attaque est en train de s’effondrer ! Vous pouvez toujours obtenir des coups supplémentaires pendant que la spéciale se déroule. Profitez de cette opportunité pour maximiser les dégâts et même récupérer une partie de votre Groove !

Configurez votre chargement de broches pour des beatdrops optimaux

Il y a beaucoup de broches à collecter dans Neo: TWEWY, chacune avec des entrées et des effets différents. Les épingles avec une puissance d’attaque élevée et les épingles qui confèrent des effets de mauvais statut aux ennemis sont agréables, mais l’aspect le plus précieux d’une épingle est la façon dont elle fonctionne pour construire le Groove de votre équipe. Lorsque Groove est à son apogée, vous pouvez déclencher les attaques les plus puissantes de votre équipe.

Lorsque vous attaquez avec une épingle, il y aura un moment où vous pourrez « laisser tomber le rythme » en changeant de personnage attaquant, ce qui augmentera le Groove de votre équipe et, éventuellement, permettra des frappes surpuissantes. Le déclencheur beatdrop varie d’une broche à l’autre, mais cela se produit généralement lorsqu’un ennemi est lancé, claqué au sol, étourdi, repoussé ou touché par plusieurs attaques d’affilée.

Certains ennemis, généralement des ennemis plus gros/plus lourds, sont plus difficiles à échelonner ou à jongler, ce qui rend les opportunités de beatdrop plus rares. Dans ces cas, concentrez-vous davantage sur les petits ennemis pour créer Groove, puis passez à la grande cible.

Certaines broches sont plus faciles à obtenir des gains de beatdrop que d’autres, en particulier celles avec de nombreuses attaques multi-coups d’entrée de bouton d’épaule. Certains combos de broches sont également parfaits pour augmenter le Groove rapidement. Expérimenter et découvrir quel type de broches vous aimez utiliser est la clé – si vous n’aimez pas utiliser un certain type de broche ou si vous avez du mal à perdre des battements, vous devriez envisager de passer à une autre broche, même si elle a une puissance d’attaque plus faible . Vous n’êtes pas obligé d’utiliser ou de maîtriser chaque épingle, après tout… à moins que vous ne vouliez vraiment toutes ces réalisations.

Devenez riche rapidement en abaissant votre niveau

Il y a beaucoup d’argent à gagner en vendant des épingles en double que vous ne prévoyez pas de niveler. Mais combattre le bruit encore et encore pour obtenir des épingles peut être assez fastidieux. Heureusement, il existe un moyen de mettre en gage beaucoup de quilles très rapidement, mais cela comporte des risques.

En appuyant sur pause, vous entrerez dans un menu où vous pourrez régler la difficulté et le niveau de votre équipe. En abaissant votre niveau, vous diminuerez les HP max de votre équipe, mais votre taux de chute de base se multipliera considérablement, ce qui signifie que vous obtiendrez plus d’épingles en récompense. Important à noter : la difficulté n’affecte pas le taux de chute, mais affecte les types de broches qui tombent.

Une autre façon d’augmenter les chutes de broches est d’enchaîner les rencontres. Courez et attirez un tas de bruit, puis commencez un combat lorsque vous voyez l’indicateur de numéro de chaîne. (Attention, si vous passez trop de temps sans amener un autre ennemi dans la chaîne, la bataille démarrera automatiquement.) Vous ferez alors une série de rencontres, avec les PV de votre équipe reportant d’un combat à l’autre et chaque bataille obtenant un peu plus dur. Si vous survivez à ce défi, vous serez récompensé par une énorme pile d’épingles à collectionner. Apprendre à bien enchaîner et à bien combattre sans perdre beaucoup de HP vous rapportera très vite plein de yens !

Continuez à faire du shopping

Quelques jours après le début du jeu, vous pourrez commencer à acheter des épingles, des livres, de la musique et des vêtements. L’achat de vêtements est particulièrement important, car votre équipement fournit à la fois des augmentations de statistiques et des capacités supplémentaires si votre statistique de style est suffisamment élevée. Mais ne laissez pas cette chemise sur l’étagère si vous ne pouvez pas utiliser sa capacité supplémentaire dès le début ! Si les vêtements vous donnent un bon coup de pouce général, ils valent toujours la peine d’être achetés.

En fait, vous devriez faire beaucoup de courses en général, même si vous n’avez pas vraiment besoin des articles. Dépenser dans les magasins augmente votre niveau VIP, débloquez de nouveaux articles à acheter et ajoutez les commerçants à votre réseau social (plus de détails plus tard). Vous construirez également une grande garde-robe pour plus tard dans le jeu lorsque vous pourrez profiter pleinement des compétences vestimentaires débloquées. Alors ne soyez pas économe, dépensez !

Gérez vos fringales

Manger est crucial pour améliorer vos statistiques. En plus d’augmenter vos HP, votre attaque et votre défense, la nourriture est également le seul moyen d’augmenter la statistique de style cruciale. Mais il y a quelques choses à savoir avant de bourrer le visage de tout le monde.

Lorsque vous mangez, la plénitude de votre fête (l’icône de la batterie) augmentera. Vous pouvez le faire tomber en combattant des batailles de bruit. Tant qu’il ne clignote pas en rouge (le rouge fixe est OK), vous pouvez manger à nouveau. Cependant, si vous mangez trop et que votre satiété dépasse les 100 %, vous ne pourrez plus manger jusqu’à ce que la satiété tombe à zéro. Gardez votre compteur dans le blanc et prenez de la nourriture lorsqu’elle est presque vide.

Aussi, lors du choix de la nourriture, gardez un œil sur les réactions de chaque personnage. Les personnages ont trois réactions lors de la commande : neutre/satisfait, excité et mécontent. Ces réactions vous indiquent les chances d’obtenir un bonus savoureux pour ce personnage, ce qui peut augmenter considérablement une statistique aléatoire et même conférer un bonus de chute. Plus le personnage a l’air excité, meilleures sont les chances de bonus.

Si le personnage n’a pas l’air satisfait du choix, vous devriez probablement choisir un autre élément. Les statistiques supplémentaires conférées par l’obtention d’un bonus savoureux sont si importantes que vous devriez l’essayer à tout moment – ne gaspillez pas d’argent et ne gaspillez pas la nourriture que les personnages n’aiment pas.

Le réseautage est la clé

Vous finirez par ouvrir un peu la fonction de réseau social dans le jeu. Cela vous permet de dépenser des points d’ami pour débloquer diverses capacités et objets une fois que vous avez appris à connaître un habitant particulier de Shibuya. Plusieurs de ces capacités sont extrêmement précieuses, comme la possibilité d’équiper les puissantes épingles Uber. Étant donné que certaines connexions nécessitent d’abord d’autres connexions, vous souhaiterez ouvrir votre réseau aussi large que possible.

Cependant, tout le monde ne valsera pas dans votre réseau à travers l’histoire – vous devrez parfois les rechercher. Regardez sur l’écran d’état du menu principal pour voir s’il y a des quêtes secondaires dans l’anneau de pensée de Rindo – si vous voyez “Quelqu’un pourrait utiliser notre aide à cet endroit”, cela signifie qu’il y a une quête secondaire de réseau social à terminer ce jour-là.

Lorsque vous arrivez dans la zone désignée, recherchez quelqu’un avec cette icône au-dessus de sa tête pour démarrer la quête secondaire. À la fin, ils rejoindront votre réseau social. Vous pouvez également ajouter des personnes à votre réseau en matière de restauration et de shopping, mais bon nombre des meilleurs avantages proviennent des quêtes secondaires, elles valent donc bien votre temps.

