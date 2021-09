Guide de jeu dessiné à la main Kickstarter retiré à la suite d’un “problème juridique”

Cor, regarde-les

Mettre à jour: Il semble que l’équipe juridique de Nintendo ait à nouveau frappé, car le Kickstarter des guides de jeu dessinés à la main a été mis hors ligne par son créateur. La campagne avait recueilli plus de 322 000 $ avant d’être retirée.

J’ai pris une photo avant de l’éteindre. Assez flippant incroyable. Je pourrais encore fêter ça ce soir. Haha. pic.twitter.com/NCpn3HnTJE— Philip Summers (@heyphilsummers) 4 septembre 2021

Histoire originale [Fri 6th Aug, 2021 17:00 BST]: Vous vous souvenez des guides ? Nous ne le faisons certainement pas, à cause de ce terrible accident cérébral. Mais nous sommes presque sûrs qu’ils étaient d’excellents petits livres amusants remplis d’art charmant et de faits semi-canoniques étranges sur la façon dont Mario est secrètement une tour d’œufs dans un trench-coat.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez maintenant (ou… bientôt) revivre ces jours glorieux remplis de manuels avec Kickstarter de Hand-Drawn Game Guides. Vous pouvez reconnaître le nom de notre couverture du travail de l’artiste Philip Summers; maintenant Summers les rend super-extra-(non)officiels, avec beaucoup, beaucoup d’art dessiné à la main (comme vous pouvez probablement le deviner d’après le titre) et des couvertures rigides très professionnelles.

Les jeux qui reçoivent des guides sont Metroid, The Legend of Zelda et un guide combiné pour Contra et Ninja Gaiden. Tous incluront une gamme de trucs de type guide, comme des procédures pas à pas utiles, des cartes, des conseils et des illustrations, ainsi que des regards uniques sur les expériences de jeu racontées à travers des entrées de journal des personnages et des récits de style livre de contes qui vous aideront voir les jeux sous un nouveau jour.

Le Kickstarter est en ligne dès maintenant, et vous pouvez pré-commander l’un des guides, ou les trois pour un prix réduit. Les niveaux supérieurs incluent l’art original et les objectifs extensibles ajouteront potentiellement une bordure dorée (oooh) et une feuille d’or sur les couvertures (OOOH).

