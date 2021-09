Guide de la boucle de la mort | Procédures visionnaires et comment briser le cycle de Blackreef

Répartis sur 4 cartes sur 4 heures de la journée et remplis d’énigmes et de quêtes complexes, il n’y a pas de honte à utiliser un Guide de la boucle de la mort pour parcourir les sections les plus complexes et déroutantes du jeu.

Alors que Colt Vahn essaie de vaincre 7 visionnaires de Blackreef et un assassin rival pour briser le cycle, il relèvera toutes sortes de défis, tous aussi éprouvants les uns que les autres.

Lorsque Colt en apprendra plus sur la tâche à accomplir, vous aussi, et à la fin de Deathloop, vous connaîtrez l’île comme si c’était votre ville natale. Mais pour vous aider à maîtriser la séquence parfaite, nous avons rassemblé une série de guides Deathloop abordant presque tous les aspects de votre aventure, tout en réduisant au minimum les spoilers.

En plus des principales quêtes visionnaires, nous vous guiderons à travers la collecte de l’inventaire le plus utile, la réalisation de quêtes secondaires et de jeux, et la défaite de la menace omniprésente qui vous chasse à travers Blackreef.

Nous ajouterons d’autres guides à cette page au fur et à mesure que nous les publierons, alors revenez bientôt pour voir l’ensemble du jeu mis en pièces !

Procédures visionnaires de Deathloop

Il y a tellement de façons de vaincre chacun des visionnaires de Deathloop qu’il peut être difficile de choisir entre elles.

Cependant, votre objectif ultime est de les placer au bon endroit pour les retirer en un seul cycle. Voici une liste de toutes nos pages vous guidant à travers chacune des quêtes principales pendant que vous alignez votre boucle finale.

Procédures pas à pas des quêtes secondaires de Deathloop

Tout au long de votre aventure sur Blackreef, vous tomberez sur des informations intéressantes qui mènent à des opportunités amusantes et à un butin puissant. Voici comment compléter les plus difficiles.