Guide de l’acheteur AirPods 3 vs AirPods Pro

Cette semaine, Apple a annoncé une mise à jour majeure de ses AirPod standard, avec les nouveaux écouteurs dotés de l’audio spatial, de l’égaliseur adaptatif, des capteurs de force, de la résistance à la sueur et à l’eau, de la charge MagSafe, etc.



Devriez-vous envisager d’acheter les AirPods de troisième génération à 179 $, ou avez-vous besoin des AirPods Pro haut de gamme, qui se vendent à 249 $ ? Notre guide aide à répondre à la question de savoir comment décider lequel de ces ensembles d’AirPod vous convient le mieux.

Comparer les AirPods et les AirPods Pro

Les AirPods et les ‌AirPods Pro‌ partagent un grand nombre de fonctionnalités importantes telles que l’audio spatial, la résistance à la sueur et à l’eau, et la puce H1. Apple répertorie ces caractéristiques identiques des deux appareils :

Similitudes

Pilote Apple personnalisé à grande excursion Amplificateur personnalisé à plage dynamique élevée Accéléromètres à détection de mouvement Accéléromètres à détection de parole Double microphones à formation de faisceau Microphones orientés vers l’intérieur Capteurs de force Puce Bluetooth 5.0 H1 Audio spatial avec suivi dynamique de la tête Égaliseur adaptatif Hey Siri Commutation automatique d’appareil Écoute audio en direct Niveaux des écouteurs Résistance à la sueur et à l’eau IPX4 ‌MagSafe‌ Étui de chargement Cinq minutes dans l’étui offrent environ une heure d’écoute ou environ 1 heure de conversation Option de gravure personnalisée

La répartition d’Apple montre que les deux ensembles d’AirPod partagent un grand nombre de fonctionnalités clés. Malgré cela, il existe entre eux des différences significatives qui méritent d’être soulignées, notamment la conception et la suppression active du bruit.

Différences

AirPod

Capteur de détection de peau Jusqu’à six heures d’écoute avec une seule charge (jusqu’à cinq heures avec l’audio spatial activé) Jusqu’à quatre heures d’autonomie en conversation avec une seule charge Jusqu’à 30 heures d’écoute avec l’étui de charge Jusqu’à 20 heures de conversation en utilisant le boîtier de charge

AirPods Pro

Conception intra-auriculaire avec embouts en silicone (trois tailles) Système d’aération pour l’égalisation de la pression Deux capteurs optiques Suppression active du bruit Mode transparence Accélération de la conversation Jusqu’à 4,5 heures d’écoute avec une seule charge (jusqu’à cinq heures avec la suppression active du bruit et la transparence désactivée) ) Jusqu’à 3,5 heures d’autonomie en conversation avec une seule charge Plus de 24 heures d’écoute avec l’étui de recharge Plus de 18 heures d’autonomie en conversation avec l’étui de recharge

Autres options d’AirPod

Si vous recherchez des AirPod, mais que le dernier modèle de troisième génération est hors de votre gamme de prix, il existe les AirPod de deuxième génération, qui commencent à 129 $. Ceux-ci n’ont pas la possibilité de se charger sans fil ou avec ‌MagSafe‌, et n’ont pas d’audio spatial, de résistance à la sueur ou à l’eau, ni de capteurs de force.



Ils comportent toujours la puce H1, Hey ‌Siri‌, la commutation automatique d’appareils, des accéléromètres de détection de mouvement et de parole, Bluetooth 5.0 et deux microphones à formation de faisceau, ainsi que jusqu’à cinq heures d’écoute sur une seule charge et plus de 24 heures d’écoute avec le boîtier de charge. Cependant, pour la plupart des utilisateurs, cela vaudra toujours la peine de dépenser 50 $ supplémentaires pour les AirPod de troisième génération si vous le pouvez.



Pour une expérience audio plus fidèle, il existe les AirPods Max, au prix de 549 $. Ce sont des écouteurs supra-auriculaires qui font passer l’expérience d’écoute au niveau supérieur avec une qualité sonore améliorée, une meilleure suppression active du bruit (ANC) et jusqu’à 20 heures d’écoute avec une seule charge.

Dernières pensées

Les AirPod standard sont désormais très similaires aux « AirPods Pro », offrant presque toutes les mêmes fonctionnalités à un prix inférieur. En conséquence, les AirPod de troisième génération devraient être le choix par défaut pour la plupart des acheteurs potentiels.

Vous ne devez acheter les AirPods Pro‌ que si vous préférez spécifiquement l’ajustement des embouts en silicone intra-auriculaires ou si vous avez besoin d’une suppression active du bruit. Il vaut également la peine d’acheter ‌AirPods Pro‌ si vous pouvez faire bon usage de la fonction d’accessibilité Conversation Boost d’Apple.

‌AirPods Pro‌ a souvent vu des remises à 199 $ ou même moins via Amazon et d’autres détaillants tiers, donc passer à la version Pro peut être plus rentable si vous pouvez profiter de l’une de ces offres. Notez que les ‌AirPods Pro‌ viennent d’être mis à jour avec l’alignement ‌MagSafe‌ pour le boîtier de charge, mais aucune autre modification n’a été apportée, alors assurez-vous de savoir quelle version vous achetez.

Les AirPod standard ont traditionnellement également vu des offres solides, mais nous devrons attendre de voir ce qui se passera avec la nouvelle version une fois qu’elle sera sur le marché depuis un moment.

Si vous possédez également des ‌AirPods Max‌, qui proposent déjà l’ANC, et que vous recherchez une paire d’écouteurs supplémentaire à utiliser pendant l’entraînement ou en déplacement, les AirPod de troisième génération sont également un bon choix.

Selon le guide de l’acheteur MacRumors, les AirPods Pro‌ ont plus de deux ans et il y a des rumeurs d’un nouveau modèle à l’horizon avec un design sans pointe. D’un autre côté, les AirPod de troisième génération sont neufs et ne seront probablement pas mis à jour ou remplacés de si tôt. Si vous prévoyez de conserver vos AirPods pendant plusieurs années, il peut être utile de prendre en compte l’âge des AirPods Pro‌ dans votre décision d’achat.