Guide de l’acheteur visible : forfaits, téléphones et offres

Visible est l’une des meilleures valeurs pour les personnes qui ont besoin de beaucoup de données. Non seulement cela, mais le plan simple de Visible, ses données de point d’accès illimitées et sa prise en charge 5G en font un choix facile pour quelqu’un qui essaie de tirer le meilleur parti de l’un des meilleurs nouveaux téléphones Android. En utilisant les réseaux LTE et 5G de Verizon, la plupart des gens bénéficieront également d’une excellente couverture.

Visible n’est pas pour tout le monde car il ne prend pas en charge l’itinérance et n’a pas beaucoup d’options d’appels internationaux. Ce n’est pas non plus un bon choix pour les personnes qui ont besoin de voyager à l’étranger. Les clients visibles n’obtiennent pas non plus la connexion de données de priorité la plus élevée, de sorte que la connexion peut être plus lente que prévu dans les zones encombrées. Pourtant, pour de nombreuses personnes, Visible convient parfaitement. Voici notre guide complet de l’acheteur Visible, contenant tout ce que vous devez savoir avant de vous inscrire.

C’est bien beau de lire sur les mégabits et de regarder les cartes de couverture, mais vous ne pouvez vraiment savoir à quel point un opérateur est bon en l’utilisant. Consultez notre examen complet de Visible pour voir notre expérience d’utilisation du transporteur. Nous examinons les performances et la couverture de l’opérateur illimité sur LTE et 5G, y compris les vitesses de données et les résultats de latence.

Visible a beaucoup de sens pour beaucoup de gens, et le nombre de copieurs qui ont surgi montre clairement que les gens aiment le concept. Visible résoudra les faiblesses de son service à temps, car de plus en plus de téléphones prendront pleinement en charge le réseau numérique de Visible et la 5G allège la charge sur le réseau de données. En fin de compte, Visible vous permet de tirer le meilleur parti de votre nouveau téléphone en permettant à votre utilisation des données de devenir une réflexion après coup.

Forfait Visible One illimité

Visible propose l’ensemble de forfaits le plus simple de tous les opérateurs. C’est 40 $ par mois pour les appels, SMS et données illimités aux États-Unis sur le réseau de Verizon. Contrairement à certains autres forfaits illimités prépayés, il est vraiment illimité, sans petits caractères ni plafond de données. En réalité, Visible est un opérateur entièrement numérique, ce qui signifie que tous ses services fonctionnent sur le réseau de données. Cela signifie que même vos appels et SMS sont acheminés via LTE ou 5G. Alors que de nombreux autres transporteurs s’orientent vers cette configuration, Visible a misé sur le concept.

Visible est également unique pour inclure un hotspot illimité. C’est illimité dans le sens où vous n’avez pas à vous soucier de la quantité de données que vous utilisez réellement. Il est limité dans le sens où vos vitesses de téléchargement maximales ne seront jamais que de 5 Mbps. Pour cette raison, Visible n’est pas un bon remplacement pour une connexion à domicile. Pourtant, c’est un compagnon fantastique pour un excellent Chromebook ou une tablette Android lorsque vous êtes loin de votre connexion Wi-Fi domestique. 5 Mbps sont suffisants pour le streaming de base et la navigation Web, mais ne vous attendez pas à ce que des fichiers volumineux se téléchargent ou se téléchargent rapidement.

En parlant de streaming, Visible limitera souvent votre qualité de streaming à la qualité SD (480p) à partir de sources qu’il reconnaît. Cela signifie pas de 720p ou 1080p sur YouTube ou Twitch. Pour la plupart des gens, cela est à peine perceptible, et c’est une pratique très courante sur les plans illimités à budget limité. Gardez à l’esprit que si vous aimez regarder beaucoup de contenu de jeu en déplacement, cela signifie souvent un maximum de 30 images par seconde pour les vidéos.

Visible 25 $ par mois avec Party Pay

Party Pay de Visible est l’un des moyens les plus simples d’économiser sur votre facture mensuelle. Si vous vous joignez à un groupe de quatre personnes ou plus, votre facture s’élève à 25 $ par mois. C’est 5 $ de réduction par membre du groupe qui se joint. Avec Party Pay, il est difficile de trouver une raison pour laquelle un gros utilisateur de données ne devrait pas essayer Visible.

Lorsque Party Pay a été lancé pour la première fois, vous pouviez trouver une fête à rejoindre sur des sites comme Reddit ou dans des groupes Facebook, mais Visible a depuis supprimé l’intermédiaire avec son nouveau forum communautaire. Une fois que vous avez votre compte Visible, vous pouvez rejoindre le forum de la communauté via Visible.com et trouver facilement un groupe à rejoindre. Parce que chaque membre du groupe paie sa facture séparément, il n’y a aucune raison de ne pas rejoindre un groupe et d’économiser.

Couverture visible et 5G

Visible est un opérateur entièrement numérique, ce qui signifie qu’il utilise une connexion de données pour tout. Il utilise également uniquement LTE et 5G avec VoLTE et VoNR pour les appels. Ce n’est pas aussi grave qu’il n’y paraît au premier abord, car Verizon a pu déployer le LTE sur la plupart de ses tours. Néanmoins, si vous vivez dans une zone rurale, il vaut la peine de vérifier la carte de couverture de Visible pour vous assurer que vous disposez d’une couverture solide partout où vous allez.

Visible comprend également la 5G sans frais supplémentaires, y compris la 5G nationale de Verizon et le réseau ultra-large bande mmWave incroyablement rapide. Les vitesses 5G sont limitées à 200 Mbps, mais en réalité, c’est plus que ce dont la plupart des gens auront besoin au moins au cours des prochaines années.

Tout cela signifie que les clients Visible n’auront pas accès à l’ancien réseau 3G de Verizon ni à un réseau analogique encore plus ancien. Pour la plupart des gens, ce n’est pas un problème car le LTE est le principal objectif de l’expansion cellulaire depuis des années, mais il peut affecter certaines zones rurales. Vous n’avez pas non plus accès aux partenaires d’itinérance de Verizon. Bien que le réseau de Verizon couvre la plupart des gens, il achète toujours une certaine couverture auprès d’autres opérateurs pour combler quelques lacunes. Les clients visibles n’auront aucun service dans ces zones.

Visible ne limite pas sa vitesse de connexion, bien que les clients Visible ne soient pas prioritaires par rapport aux clients Verizon. Cela signifie que lorsque le réseau est encombré, la vitesse de vos données chutera beaucoup plus bas que vous ne le pensez. Cela affectera davantage les personnes vivant dans les zones denses que les clients des banlieues, mais si votre tour principale voit beaucoup de trafic à des moments spécifiques de la journée, vous remarquerez peut-être votre vitesse. Ceci est noté dans les termes de Visible, mais cela vaut la peine de le garder à l’esprit.

Assistance téléphonique visible

Visible nécessite que votre téléphone prenne en charge les services numériques comme VoLTE, donc la prise en charge des téléphones plus anciens est assez limitée. Pourtant, la plupart des modèles d’iPhone sortis après l’iPhone 6 fonctionneront sans problème. Les iPhones prenant en charge eSim, iPhone 8 et versions ultérieures, peuvent également être activés sans commander de carte SIM avec l’application Visible. La prise en charge d’Android eSIM est prévue plus tard mais n’a pas encore été publiée.

Visible prend en charge la plupart des téléphones Android les plus populaires ainsi que les iPhones, avec VoLTE comme exigence. Pourtant, certains téléphones Android déverrouillés qui semblent fonctionner n’auront pas de logiciel compatible et ne seront pas compatibles. Lorsque vous vous inscrivez au service, Visible vous aidera à vérifier votre téléphone par IMEI pour vous assurer que vous pouvez utiliser le service. Vous pouvez également consulter cette liste de téléphones Android compatibles avec Visible.

Si vous voulez utiliser 5G sur le visible, il n’y a actuellement que quelques téléphones qui fonctionnent. Les séries Samsung Galaxy A42 5G, S20, S21 et S21+ sont compatibles, bien que la base S20 ne fonctionne pas avec l’Ultra Wideband mmWave 5G. Les Google Pixel 4a 5G et Pixel 5 fonctionnent tous les deux, ainsi que les ZTE Blade X1 5G et Motorola One 5G UW Ace de Visible. Vous devrez peut-être mettre à jour le logiciel de votre téléphone pour activer la fonction. L’iPhone 12 et l’iPhone 13 prennent également en charge la 5G.

Visible vend également une large gamme de téléphones, des Android bon marché mais bons aux téléphones Galaxy et Pixel haut de gamme. Si vous avez un téléphone plus ancien qui n’est pas compatible avec Visible, vous pouvez également profiter de Visible Swap pour obtenir un téléphone Android gratuit et compatible lorsque vous vous inscrivez. Vous devrez renvoyer votre ancien téléphone dans les 15 jours suivant la réception de votre nouveau, alors n’oubliez pas.

Visible Visible vs la concurrence

Visible n’est pas le seul forfait illimité et même pas le seul opérateur prépayé illimité sur Verizon. Il y a une tonne de plans à considérer, y compris Visible vs Verizon postpaid. Verizon offre des données premium et un réseau légèrement plus grand avec itinérance, bien que cela soit beaucoup plus cher, tandis que Visible vs. Verizon Prepaid est un peu plus similaire mais se concentre beaucoup plus sur les utilisateurs plus légers avec des forfaits de données plus petits.

Si vous avez une bonne couverture T-Mobile, Visible vs Mint Mobile vaut la peine d’être considéré, grâce à de gros paquets de données qui fonctionnent pour la plupart et à de grosses économies sur plusieurs mois. Mint Mobile fonctionnera également avec davantage de téléphones déverrouillés. De même, Visible vs Metro by T-Mobile offre de nombreuses données sur le réseau T-Mobile à des tarifs compétitifs avec un forfait familial. Visible vs. Boost Mobile montre ce qui est possible avec le réseau T-Mobile et Sprint avec une large gamme de forfaits et une excellente prise en charge des appels et de l’itinérance au Mexique et au Canada.

Visible vs. Google Fi présente les options d’itinérance internationale inégalées de Google Fi et l’impressionnante commutation de réseau aux États-Unis. Enfin, Visible vs. Cricket Wireless montre comment un forfait illimité prépayé sur le réseau AT&T se combine avec davantage d’options multilignes.

Offres visibles

Lorsque vous apportez votre numéro à Visible et achetez un téléphone éligible, vous pouvez obtenir une carte-cadeau Visa ou Samsung prépayée de 50 $ à 200 $. Si vous apportez votre propre téléphone, vous pouvez obtenir une carte-cadeau de 100 $ de votre choix. Si vous achetez un téléphone comme l’iPhone 12 Pro de Visible, vous pouvez obtenir un compte virtuel Mastercard prépayé de 200 $. Les téléphones Samsung comme le Galaxy S21 sont également livrés avec jusqu’à 200 $, bien qu’ils soient livrés sous forme de crédit-cadeau Samsung.

Vous pouvez également obtenir une paire gratuite de Google Pixel Buds A-Series ou d’autres écouteurs populaires en achetant un nouveau téléphone éligible. Mais gardez à l’esprit que tous les téléphones ne sont pas inclus dans ces promotions, alors assurez-vous que le téléphone que vous envisagez est sur la liste avant de vérifier. Visible vous montrera ces informations lors de votre inscription et de votre paiement.

Si vous êtes déjà client de Visible et que vous souhaitez réduire votre facture mensuelle, vous pouvez référer d’autres personnes à Visible. S’ils s’inscrivent en utilisant votre code, votre prochaine facture ne sera que de 5 $. Vous pouvez parrainer jusqu’à 12 personnes à la fois, vous pouvez donc obtenir toute l’année pour seulement 5 $ par mois si vous pouvez inscrire suffisamment de personnes.

