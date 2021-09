Guide de l’interface utilisateur Google Pixel : tout ce que vous devez savoir

in

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Pixel 5a

La plupart des gens pensent probablement que les smartphones Google Pixel sont livrés avec Android. Ce n’est pourtant qu’à moitié vrai. En réalité, les téléphones Pixel sont livrés avec un skin Android connu familièrement sous le nom de Pixel UI. Il ressemble beaucoup à Android d’origine, mais a des conceptions et des fonctionnalités différentes.

Voir également: Tous les téléphones Google Pixel sortis jusqu’à présent

L’idée que Pixel a Android stock provient probablement de l’idée que la ligne Nexus – qui est antérieure à la ligne Pixel – est venue avec Android stock. Depuis le premier Google Pixel en 2016, cependant, les téléphones de Google sont dotés d’une peau logicielle subtile.

Dans l’article ci-dessous, nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir sur Pixel UI !

Note de l’éditeur: Cet article est mis à jour à partir de septembre 2021. Nous ajouterons/supprimons du contenu au fur et à mesure que Google révélera plus d’informations sur Pixel UI.

L’interface utilisateur du Pixel en un coup d’œil

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Comme mentionné précédemment, Pixel UI partage de nombreuses similitudes avec Android d’origine. Si vous utilisiez les deux systèmes côte à côte, vous penseriez probablement qu’ils sont identiques. Cependant, selon l’appareil Pixel en question, il y a beaucoup plus de fonctionnalités intégrées dans Pixel UI que ce que vous trouverez avec Android stock.

À titre d’exemple, les téléphones Pixel modernes disposent d’une fonctionnalité appelée Filtre d’appel. Il utilise l’intelligence de Google Assistant pour répondre à vos appels de spam et s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un appel automatisé ou d’un télévendeur. Dans les paramètres Android, vous trouverez un contrôleur pour cette fonctionnalité. De toute évidence, étant donné que seuls les téléphones Pixel obtiennent, vous ne trouverez pas cette bascule dans Android stock. Il existe des dizaines de fonctionnalités Pixel telles que celles-ci.

Voir également: Qu’est-ce qu’Android ?

Étant donné que les téléphones Google Pixel représentent l’expérience des smartphones Android « de base », Google ne dérange pas l’apparence et la convivialité globales d’Android d’origine. Même s’il y a de nombreuses fonctionnalités supplémentaires ajoutées, Pixel UI est volontairement léger et simple pour ne pas détourner l’attention de la conception d’Android lui-même.

Pixel UI est bien accueilli par les critiques et les consommateurs. La plupart s’accordent à dire que sa simplicité est un atout qui le maintient rapide et stable. Cependant, la critique vient parfois lorsque l’on le compare à d’autres skins Android riches en fonctionnalités, tels que One UI de Samsung. Les logiciels Pixel peuvent sembler anémiques en comparaison, bien que cette concurrence nous donne beaucoup de choix en matière de logiciels pour téléphones.

La dernière version de Pixel UI

Edgar Cervantes / Autorité Android

Les smartphones Pixel sont presque toujours les tout premiers téléphones à obtenir de nouvelles versions d’Android. Cela a du sens puisque Google possède Android et possède également la gamme Pixel, ce qui lui permet d’optimiser facilement les nouvelles versions Android de Pixels.

La version stable la plus récente de Pixel UI est Android 11.

Étant donné que l’interface utilisateur Pixel de Google est étroitement alignée sur les versions d’Android, la dernière version de l’interface utilisateur correspond à celle d’Android. En d’autres termes, lorsque Android 12 sortira, la dernière version du logiciel Pixel sera Android 12. Jusqu’à ce que cela se produise, Android 11 est la version actuelle.

Nous avons des étapes sur la façon de vérifier votre numéro de version dans la section suivante.

Comment vérifier votre version et les mises à jour à l’aide de Pixel UI

Jimmy Westenberg / Autorité Android

De gauche à droite : Google Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 4a 5G

Si vous ne savez pas quelle version de Pixel UI se trouve sur votre appareil Google, vous pouvez facilement vérifier. Voici les étapes :

Dirigez-vous vers Android Paramètres en trouvant le raccourci dans votre tiroir d’applications ou votre nuance de notification. Faites défiler vers le bas de la liste et appuyez sur le A propos du téléphone section. Dans le A propos du téléphone section, vous verrez votre Numéro de version, qui est à la fois votre version Android et Pixel UI.

Si vous utilisez une ancienne version de Pixel UI, il est possible qu’une mise à jour vous attende. Vous pouvez rechercher des mises à jour logicielles en procédant comme suit :

Dirigez-vous vers Android Paramètres en trouvant le raccourci dans votre tiroir d’applications ou votre nuance de notification. Faites défiler vers le bas de la liste et trouvez le Système section. Dans Système, recherchez et appuyez sur Avancée pour étendre la liste. Ensuite, appuyez sur Mise à jour du système en bas de la liste. Pixel UI vous indiquera si vous utilisez la dernière version. Sinon, il vous indiquera comment télécharger et installer une mise à jour.

Si votre logiciel est à jour mais que vous ne disposez pas de la dernière version de Pixel UI, cela signifie que votre téléphone n’a pas encore reçu la mise à jour. Il est également possible que votre téléphone soit trop ancien pour recevoir de nouvelles mises à jour.

Un bref historique de Pixel UI

En 2010, Google et HTC se sont associés pour créer le Google Nexus One, le premier smartphone avec la marque Nexus. Le téléphone a été lancé avec Android d’origine. C’est ainsi qu’a commencé une série d’autres téléphones de la marque Nexus, tous co-créés par Google avec d’autres OEM et atterrissant tous avec Android d’origine.

En 2016, après le lancement de huit téléphones Nexus, Google a lancé le premier smartphone Pixel. Bien que Google ne l’ait pas admis à l’époque, la gamme Pixel a usurpé la gamme Nexus pour devenir la nouvelle marque de smartphones de Google. Contrairement à la gamme Nexus, Google a non seulement conçu les téléphones, mais les a également fabriqués.

Voir également: Comment les prix de Google Pixel pour les téléphones ont changé au fil des ans

Ce premier téléphone Pixel est venu avec Pixel UI à bord, ce qui en fait le premier téléphone avec le skin Android. Cependant, à ce stade, la peau était si minime qu’elle aurait tout aussi bien pu être en stock. Au fil des ans, cependant, Google a ajouté de plus en plus au logiciel Pixel tout en conservant l’aspect et la convivialité du stock.

La version d’Android lancée avec le premier Pixel était Android 7 Nougat. En tant que tel, il n’y aura pas de versions antérieures de Pixel UI que cela.

À quoi ressemble l’interface utilisateur de Pixel

Voici une galerie de captures d’écran qui devraient vous donner une idée de ce à quoi vous attendre d’Oxygen OS.

Les meilleures fonctionnalités uniques de Pixel UI

Robert Triggs / Autorité Android

Chaque skin Android met son propre cachet sur le logiciel. Voici quatre choses que Pixel UI peut faire que la plupart des autres skins ne peuvent pas faire.

Filtre d’appel

Nous avons brièvement mentionné cette fonctionnalité plus tôt. À l’aide de Google Assistant, la fonction de filtrage d’appels répond à vos appels pour vous, agissant en tant que secrétaire personnelle. L’appelant communiquera avec Google Assistant comme s’il parlait avec une personne réelle. Au fur et à mesure que cela se produit, vous obtiendrez une transcription afin que vous puissiez déterminer s’il s’agit d’une personne réelle avec une raison réelle de vous appeler. Si vous le pensez, l’assistant corrigera l’appel. Sinon, il le poussera vers la messagerie vocale et vous évitera d’avoir à faire le travail vous-même.

Suggestions d’applications

Au bas de l’écran d’accueil du Pixel, il y a cinq icônes d’application. Normalement, vous choisiriez manuellement ces cinq icônes. Cependant, les icônes que vous choisissez aujourd’hui pourraient ne pas être celles que vous préféreriez voir la semaine prochaine. Les suggestions d’applications résolvent ce problème en modifiant constamment les cinq icônes pour qu’elles correspondent à ce que Pixel UI pense que vous voudrez à ce moment précis. À titre d’exemple de la façon dont cela serait incroyablement utile, supposons que vous utilisiez Google Maps pour rentrer chez vous tous les jours après le travail. Le logiciel apprendra à connaître cette tendance et mettra automatiquement Maps sur l’écran d’accueil pour vous juste au moment où vous quittez le travail. Soigné!

Vue nocturne et astrophotographie

Techniquement, ce sont des aspects de l’application Google Camera et non de l’interface utilisateur Pixel. Cependant, comme ils ne sont disponibles que sur Pixels, nous les incluons ici. Night Sight est la fonction de photographie informatique de Google qui peut donner l’impression que les photos prises de nuit ou même dans une obscurité relative ont été prises dans des conditions d’éclairage idéales. De nombreux fabricants ont des caractéristiques similaires, mais celui de Google est l’un des meilleurs, sinon le meilleur. De même, les fonctionnalités d’astrophotographie sur Pixels restent inégalées.

Lecture en cours

Lorsque votre Pixel n’est pas utilisé, des informations peuvent être présentées via son affichage permanent. Vous pouvez choisir que certaines de ces informations soient la piste et l’artiste de la musique diffusée autour de vous. C’est génial si vous êtes dans un bar et que quelqu’un joue une chanson cool sur la chaîne stéréo. Au lieu d’avoir besoin d’utiliser une application tierce, vous pouvez simplement jeter un coup d’œil sur votre téléphone, qui aura les informations là pour vous.

Autres informations susceptibles de vous intéresser

C’est tout ce que vous devez savoir sur l’interface utilisateur Pixel de Google ! Assurez-vous de mettre cette page en signet car nous la mettrons à jour au fur et à mesure que Google modifiera le skin Android.