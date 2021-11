Guide de l’interface utilisateur Sony Xperia : tout ce que vous devez savoir

Robert Triggs / Autorité Android

En ce qui concerne les ventes mondiales, les smartphones Sony ne sont qu’un petit creux sur le marché. Les prix élevés de l’entreprise et l’habitude de rendre difficile pour presque tout le monde d’obtenir l’un de ses téléphones ont tendance à repousser les consommateurs. Cependant, les personnes qui possèdent des téléphones Sony semblent vraiment les aimer, nous avons donc pensé jeter un œil à leur logiciel : Xperia UI.

Si vous envisagez de vous procurer un appareil Xperia, vous voudrez lire ces informations avant de passer à la caisse. Si vous possédez déjà un téléphone Sony, cependant, il pourrait encore y avoir des informations intéressantes ici.

Note de l’éditeur: Cet article est mis à jour à partir de novembre 2021. Nous ajouterons/supprimons du contenu au fur et à mesure que Sony dévoilera plus d’informations sur l’interface utilisateur Xperia.

Xperia UI en un coup d’œil

Le skin Android qui ressemble le plus à l’interface utilisateur Xperia est la propre interface utilisateur Pixel de Google. Comme avec Google, Sony ne dérange pas trop le design et les fonctionnalités d’Android lui-même. Au lieu de cela, il présente essentiellement une version stock d’Android avec quelques fonctionnalités supplémentaires et des ajustements mineurs ajoutés.

Sony n’enlise pas non plus le système d’exploitation avec une tonne de bloatware. Xperia UI est livré avec quelques applications Sony – principalement liées au système de caméra – et peut-être un jeu et certains services de streaming. Mis à part ces ajouts, le reste des applications est toutes créées par Google, telles que Gmail, Photos, etc. Les quelques applications que Sony ajoute peuvent être soit désactivées, soit complètement désinstallées.

Xperia UI s’intègre également bien avec d’autres produits Sony, en particulier avec les appareils photo. À l’avenir, il pourrait y avoir plus d’intégration avec le produit le plus populaire de Sony, la PlayStation. Cependant, pour l’instant, il n’y a rien que vous puissiez faire avec un téléphone Xperia que vous ne puissiez faire avec un autre téléphone Android en ce qui concerne la console de jeu.

Malheureusement, Sony a une assez mauvaise réputation lorsqu’il s’agit de publier des mises à jour rapides de ses téléphones. La plupart des appareils Sony voient les correctifs de sécurité Android atterrir lentement, sans parler des mises à niveau vers les dernières versions d’Android. En bref, si les mises à jour logicielles sont importantes pour vous, l’interface utilisateur Xperia ne fonctionnera probablement pas.

La dernière version de l’interface utilisateur Xperia

Comme nous venons de le mentionner, Sony est généralement à la traîne en ce qui concerne les mises à jour logicielles. À titre d’exemple, la version américaine du Sony Xperia 1 II 2020 n’a vu Android 11 qu’un an après l’arrivée du logiciel sous une forme stable. C’est très très lent.

En tant que tel, la dernière version de Xperia UI est Android 11. Sony n’attribue pas de numéro spécifique pour Xperia UI (il n’utilise même pas ce nom à titre officiel), donc votre numéro de version est basé sur la version Android de votre dispositif.

La version stable la plus récente de Xperia UI est Android 11.

Si Sony s’en tient à ses habitudes habituelles, Android 12 fera ses débuts au début de 2022. Il touchera d’abord les produits phares les plus récents. Il serait ensuite déployé sur d’autres téléphones Sony plus anciens.

Nous avons des étapes sur la façon de vérifier votre numéro de version dans la section suivante.

Comment vérifier votre version et les mises à jour à l’aide de l’interface utilisateur Xperia

Si vous ne savez pas quelle version de Xperia UI se trouve sur votre appareil Sony, vous pouvez facilement vérifier. Voici les étapes :

Se diriger vers Paramètres Android en trouvant le raccourci dans le tiroir de votre application ou dans la nuance de notification. Faites défiler vers le bas de la liste et appuyez sur le A propos du téléphone section. Dans le A propos du téléphone section, vous verrez votre Numéro de version Android, qui est à la fois votre version d’interface utilisateur Android et Xperia.

Si vous utilisez une ancienne version de l’interface utilisateur Xperia, il est possible qu’une mise à jour vous attende. Vous pouvez rechercher des mises à jour logicielles en procédant comme suit :

Se diriger vers Paramètres Android en trouvant le raccourci dans le tiroir de votre application ou dans la nuance de notification. Faites défiler vers le bas de la liste et trouvez le Système section. Dans Système, recherchez et appuyez sur Avancée pour étendre la liste. Ensuite, appuyez sur Mise à jour logicielle en bas de la liste. L’interface utilisateur Xperia vous indiquera si vous utilisez la dernière version. Sinon, il vous indiquera comment télécharger et installer une mise à jour.

Si votre logiciel est à jour mais que vous ne disposez pas de la dernière version de l’interface utilisateur Xperia, cela signifie que votre téléphone n’a pas encore reçu la mise à jour. Il est également possible que votre téléphone soit trop ancien pour recevoir de nouvelles mises à jour.

Un bref historique de l’interface utilisateur Xperia

Le premier téléphone fonctionnant sous Android de Sony était le Xperia X10, que Sony a lancé en 2010. Ce téléphone était assez controversé car il était préchargé avec Android 1.6 Donut alors que la plupart des téléphones concurrents avaient déjà plusieurs générations d’avance sur Android 2.1 Eclair. De plus, l’interface utilisateur Xperia d’origine était fortement affinée, ce qui empêchait Sony de pouvoir la mettre à jour facilement et rapidement.

Finalement, Sony a abandonné l’idée de dépeindre fortement Android et est resté avec une expérience principalement stockée qui se poursuit à ce jour. À un moment donné, il a même lancé un téléphone avec Android pur stock avec le Sony Z Ultra Google Play Edition (voir ci-dessus).

Comme mentionné précédemment, Sony n’appelle pas réellement son skin logiciel « Xperia UI ». Il fait généralement référence au logiciel de son téléphone par le numéro de version Android ou le numéro de build spécifique à ce téléphone. Cela contraste fortement avec d’autres sociétés telles qu’Apple, Samsung, OnePlus, Oppo, Xiaomi et d’autres qui ont des noms explicites pour leur logiciel propriétaire.

À quoi ressemble l’interface utilisateur Xperia

Voici une galerie de captures d’écran qui devraient vous donner une idée de ce à quoi s’attendre de Xperia UI.

Les meilleures fonctionnalités uniques de l’interface utilisateur Xperia

Chaque skin Android met son propre cachet sur le logiciel. Voici quatre choses que l’interface utilisateur Xperia peut faire que la plupart des autres skins ne peuvent pas faire.

Sens latéral

Side Sense apparaît sous la forme d’une petite barre sur le côté droit de l’écran, juste à côté des boutons d’alimentation et de volume. Le but de cette fonctionnalité est de vous permettre d’utiliser plus facilement le téléphone d’une seule main. Vous pouvez appuyer deux fois sur la barre et la faire glisser vers le haut ou vers le bas. Dans les paramètres Side Sense, vous pouvez choisir parmi un certain nombre de choses qui se produisent lorsque vous effectuez ces actions. Certains exemples sont l’ouverture d’un petit tiroir d’applications, la prise d’une capture d’écran, le lancement d’une application spécifique, le retour à l’écran d’accueil, etc. C’est un outil très utile pour les utilisateurs expérimentés.

Mode Endurance

La durée de vie de la batterie des téléphones Sony n’a jamais été fantastique. Bien sûr, il existe de nombreux téléphones Sony avec une autonomie de batterie assez bonne, mais aucun ne bat des records. Heureusement, avec le mode Stamina de l’interface utilisateur Xperia, vous pouvez tirer quelques minutes supplémentaires, voire des heures, de votre batterie. Pour ce faire, il réduit l’activité en arrière-plan, supprime certains effets visuels et réduit/supprime les éléments qui vident inutilement la batterie. De manière pratique, vous pouvez même programmer le mode Stamina pour qu’il démarre automatiquement lorsque votre batterie atteint un certain seuil.

Applications de caméra exclusives

L’une des principales raisons pour lesquelles les gens aiment les smartphones Sony est l’appareil photo. Sony fabrique en fait une grande partie du matériel de caméra que vous voyez dans les appareils concurrents, y compris ceux de Samsung, OnePlus et Google. Il est logique que Xperia UI soit livré avec ses propres applications d’appareil photo pour vraiment maximiser la qualité des images et des vidéos. Malheureusement, Sony va un peu trop loin en incluant plusieurs applications pour appareils photo. Sur le Sony Xperia Pro-I, il existe deux applications uniquement pour la vidéo, puis une autre pour les images fixes. C’est un peu déroutant. Cependant, il s’agit certainement d’un aspect unique et parfois utile de l’interface utilisateur Xperia.

Mode créateur

Il existe plusieurs smartphones Sony avec écrans 4K, ce que vous ne voyez pas souvent sur les smartphones. Même les appareils de milieu de gamme de Sony ont généralement d’excellents écrans pour leur catégorie de prix. Le mode créateur est une fonctionnalité de l’interface utilisateur Xperia qui fait ressortir le meilleur de l’affichage de votre téléphone. Il calibre méticuleusement les couleurs et les paramètres HDR pour créer des images aussi fidèles que possible à la source d’origine du média que vous consommez. Si vous êtes un vidéaste professionnel ou un cinéphile sérieux, vous allez adorer le mode créateur.

C’est tout ce que vous devez savoir sur l’interface utilisateur Xperia de Sony ! Assurez-vous de mettre cette page en signet car nous la mettrons à jour au fur et à mesure que Sony changera le skin Android.

