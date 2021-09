Guide de localisation des arrêts aux stands (saison 8) ⋆ 10z viral

in

Trouver l’emplacement de Pitstop est une étape importante pour gagner de l’XP dans la saison 8 de Fortnite. En tant que nouvelle fonctionnalité de la saison 8 de Fortnite, les joueurs cherchant à compléter leur Battle Pass devront compléter des cartes perforées. Les cartes perforées quotidiennes et hebdomadaires proposent aux joueurs trois défis à relever qui leur rapporteront le plus d’XP possible.

De plus, les joueurs peuvent compléter les cartes perforées Fortnite Season 8. Les PNJ autour de la carte fourniront aux joueurs une série de quêtes à accomplir. Chaque défi fournira plus d’XP que le précédent. Les joueurs qui cherchent à déverrouiller le skin Carnage, la récompense du Battle Pass de niveau 100 de cette saison, voudront compléter toutes les cartes perforées de personnage possibles pour gagner de l’XP et monter de niveau rapidement.

En relation: Hasbro révèle les nouvelles figurines d’action Jules & Ohm Fortnite Victory Royale [EXCLUSIVE]

Trouver et parler à Pitstop commencera sa série de quêtes Stunt Training. Tous ces défis sont centrés sur l’utilisation d’un véhicule pour faire quelque chose de sauvage. Dans l’onglet Character Punchcard du menu principal, les joueurs peuvent faire défiler jusqu’à Pitstop et la sélectionner. Cela révélera son emplacement exact sur la carte.

Trouver Pitstop dans Fortnite Saison 8

Pitstop peut être trouvé errant Boney Burbs. Les joueurs peuvent atterrir à cet endroit et elle apparaîtra généralement près d’une station-service. Heureusement, cet endroit peut également contenir des armes et des coffres afin que les joueurs puissent s’approvisionner au cas où des adversaires s’aventureraient également dans la zone. Les joueurs devront s’assurer d’avoir de la place dans leur liste de quêtes de personnage avant de venir ici, car Fortnite permet aux joueurs de réaliser jusqu’à cinq quêtes de personnage à la fois.

Tous les défis de Pitstop’s Punch Card et leurs récompenses apparaissent ci-dessous :

La plupart de ces défis peuvent être relevés en un seul endroit. Les joueurs doivent atterrir à Lazy Lake car c’est là que les véhicules apparaissent le plus souvent à chaque match. Cependant, le taux d’apparition est différent entre les tours, il n’y a donc aucune garantie que les joueurs trouveront une voiture du premier coup.

Le plus difficile de cet ensemble de défis est le dernier, dans lequel les joueurs doivent interagir avec une voiture renversée pour la retourner à l’endroit. Les joueurs peuvent conduire le véhicule d’une falaise ou sur un arbre pour essayer de le retourner. Alternativement, cela peut se produire naturellement pendant la conduite si la manipulation d’un joueur est désactivée.

Plus: Warzone Player Trolls Coéquipiers en jouant des sons Fortnite

Fortnite est maintenant disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Android.

Genshin Impact : pourquoi c’est normal que Kokomi ne puisse pas critiquer

A propos de l’auteur



Ciel Flores

(2170 articles publiés)



Sky Flores est un écrivain et joueur de jeu basé à New York. Ses hobbies consistent à créer du contenu sur YouTube et à diffuser des jeux vidéo sur Twitch. Son alias en ligne est @SkywardWing.

Plus de Sky Flores