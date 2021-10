Guide de mise à niveau de Genshin Impact : comment mettre à niveau des personnages, des armes et des objets

Genshin Impact est un jeu énorme, avec de nombreux systèmes complexes qui sont directement liés à la force que vous pouvez obtenir. Au début du jeu, cela n’a pas trop d’importance, mais plus vous progressez, plus il peut être difficile de vous assurer que vos personnages frappent au moins à leur poids, sinon au-dessus. C’est l’un des meilleurs jeux Android disponibles, alors prenez votre temps pour comprendre exactement comment faire évoluer vos personnages et votre équipement afin de vous amuser davantage.

Genshin Impact

Genshin Impact

Une aventure qui ne finit jamais

Genshin Impact vous met dans la peau du Voyageur, un protagoniste mondial échoué dans le monde de Teyvat, qui regorge de magie élémentaire et d’êtres mystiques. En cherchant votre frère perdu, vous rencontrerez de nouveaux compagnons dotés de divers pouvoirs et compétences élémentaires, collecterez et renforcerez des armes puissantes et développerez vos propres pouvoirs, que vous utiliserez pour combattre et sauver Teyvat et son peuple.

Dans cet esprit, vous vous demandez probablement si vous avez accidentellement manqué un moyen d’augmenter vos pouvoirs dans Genshin Impact ou si vous pourriez le faire plus efficacement. Voici un aperçu rapide de tout ce que vous pouvez améliorer dans Genshin Impact et comment le faire :

Comment faire évoluer les personnages dans Genshin Impact

Il y a une longue liste de personnages dans Genshin Impact, donc même si les collectionner est génial, il est également important de les rendre aussi puissants que possible. Il y a aussi des événements de croisement sympas apportant de nouveaux personnages tout le temps, car les joueurs peuvent désormais saisir Aloy dans Genshin Impact.

Les personnages peuvent être mis à niveau sur leurs écrans de personnage respectifs en utilisant trois éléments différents : les conseils du voyageur, l’expérience de l’aventurier et l’esprit du héros.

Vous pouvez obtenir ces objets en tant que récompenses de quête, dans des coffres du monde entier et dans diverses boutiques en jeu, notamment la boutique de bonnes affaires de Paimon et les boutiques associées à des événements spéciaux. Vous pouvez également obtenir une grande quantité d’expérience d’aventurier de Blossom of Revelation, même si cela vous coûtera de la résine.

L’esprit du héros offre le plus d’expérience, l’expérience de l’aventurier en fournit une quantité modérée et les conseils du voyageur en fournissent le moins. Bien sûr, vous aurez besoin de plus d’expérience pour monter de niveau, plus votre niveau est élevé.

À certains seuils de niveau (20, 40, 50, 60, etc.), vous ne pourrez plus faire évoluer un personnage et devrez d’abord le monter pour débloquer le niveau de niveaux suivant. L’ascension d’un personnage se déroule sur le même écran que le nivellement, mais nécessite un peu plus de travail.

Vous devrez atteindre le seuil minimum de rang d’aventure pour monter un personnage (si vous n’êtes pas à ce rang, il vous dira sur la page d’ascension quel niveau vous devez atteindre en premier). Ensuite, vous devrez collecter les matériaux répertoriés pour l’Ascension de ce personnage. Chaque personnage a des exigences différentes pour l’Ascension, donc si vous ne savez pas où trouver ce que vous cherchez, cliquez sur les listes d’objets, et cela devrait vous le dire. La plupart des personnages auront besoin d’une gemme quelconque (obtenue en battant des boss, mais aussi de l’artisanat et de certaines quêtes), un objet spécial (en battant des boss) et de nombreux objets spécifiques que vous pouvez généralement découvrir à l’état sauvage.

Comment améliorer les armes dans Genshin Impact

Les armes augmentent de la même manière que les personnages, sauf qu’au lieu d’objets d’expérience spéciaux, vous devrez sacrifier des armes dont vous n’avez pas besoin ainsi que du minerai d’amélioration pour les mettre à niveau. Ces objets donneront différents niveaux d’expérience, en fonction de leur rareté. Vous pouvez obtenir plus d’armes dans des coffres dans le monde et dans les souhaits, et vous pouvez obtenir du minerai d’amélioration dans des coffres et en forgeant du minerai que vous trouvez dans le monde chez un forgeron d’une grande ville.

De plus, comme les personnages, les armes doivent éventuellement être montées à certains seuils. Les armes grimpent exactement de la même manière que les personnages, nécessitant un certain rang d’aventure et plusieurs objets spécifiques pour monter. Consultez les descriptions d’objets répertoriées pour trouver les objets dont vous avez besoin pour monter vos armes préférées.

Comment améliorer les artefacts dans Genshin Impact

Les artefacts, comme les armes, nécessitent de sacrifier plus d’artefacts pour passer au niveau supérieur. Contrairement aux armes, cependant, il n’y a pas de minerai que vous pouvez utiliser pour les mettre à niveau si vous n’avez pas d’artefacts, et vous ne pouvez pas non plus monter d’artefacts. Une fois qu’ils ont atteint leur niveau maximum, ils ont terminé. Vous pouvez augmenter le niveau des artefacts à partir de chaque écran d’artefact individuel.

Tout au long du jeu, vous pouvez obtenir plus d’artefacts dans des coffres au trésor, des boss, des domaines, des tâches de finition dans le manuel de l’aventurier et diverses autres sources. De plus, des artefacts plus rares tomberont des défis plus difficiles.

Comment faire évoluer les talents dans Genshin Impact

Les talents sont souvent négligés par les nouveaux joueurs de Genshin Impact, mais vous pouvez également les améliorer une fois que vous avez atteint le rang d’aventure 40. Ouvrez l’écran Talents d’un personnage pour afficher ses talents et sélectionnez un talent pour voir son niveau actuel et ce qui est requis. pour le mettre à niveau.

Chaque personnage aura besoin d’objets spécifiques pour améliorer ses talents et un seuil de rang mondial spécifique. Chaque talent pour un personnage spécifique aura besoin de la même « catégorie » d’objet à chaque fois, mais des niveaux plus élevés nécessiteront plus d’objets ou des niveaux plus élevés d’objets existants. Vous pouvez généralement obtenir ces objets en combattant des monstres dans le monde, en fabriquant et en terminant des domaines spécifiques. Cliquez sur un élément pour voir sa description si vous ne savez pas où le trouver.

Certains talents ne peuvent pas être améliorés, mais vous verrez un message indiquant qu’il est déjà à son niveau maximum si c’est le cas.

Comment augmenter votre rang d’aventure dans Genshin Impact

Adventure Rank est probablement le premier système de « niveau supérieur » avec lequel vous vous engagerez en jouant à Genshin Impact. Il détermine la force des monstres que vous combattrez, les quêtes auxquelles vous accéderez et montre certaines fonctionnalités ou autres mécanismes auxquels vous voudrez éventuellement accéder.

L’augmentation de votre rang d’aventure se fera naturellement au fur et à mesure que vous jouez, et vous pourrez acquérir de l’expérience à cet égard en terminant des quêtes, en ouvrant des coffres, en faisant des commissions quotidiennes, en offrant des Oculi aux statues, en dépensant de la résine d’origine et en terminant des tâches dans le manuel de l’aventurier. À certains rangs d’aventure, vous devrez terminer une quête définie par la guilde des aventuriers pour continuer à monter de niveau – le jeu vous en informera lorsque ce sera le cas.

Une saga grandissante

Genshin Impact continue de croître au fil du temps, avec de nouveaux personnages, quêtes et emplacements ajoutés grâce aux diverses mises à jour fréquentes. N’oubliez pas que le jeu est entièrement gratuit, il n’y a donc aucun coût à vous lancer et à l’essayer si vous êtes curieux de savoir de quoi parle tout le buzz.

