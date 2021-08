Guide de natation synchronisée pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020

08/03/2021

Le à 16h26 CEST

Natation synchronisée dans le Jeux olympiques de Tokyo 2020 aura lieu la prochaine 2 au 7 août au centre aquatique de Tokyo et il reposera sur deux modalités : les duos (deux athlètes) et l’équipement (huit athlètes). Dans les deux cas, les nageurs effectueront deux tests, un routine gratuite Oui autre technique, et ils seront notés de 0 à 100 en fonction de leur timing, difficulté, technique et chorégraphie. Le duo et le score de l’équipe détermineront la sélection gagnante et celle qui remportera la médaille la plus convoitée, l’or.

Plus précisément, dans le routine gratuite, les athlètes devront effectuer les exercices en trois ou quatre minutes alors qu’ils technique Ils doivent comprendre cinq chiffres désignés et durer au maximum deux minutes et 50 secondes. Il est à noter que la natation synchronisée ou également connue sous le nom de natation artistique est devenue une discipline olympique aux Jeux de Los Angeles en 1984. Depuis lors, son règlement a changé à plusieurs reprises : à l’origine, elle était pratiquée seule et en duo mais, à partir d’Atlanta 1996, les équipes ont été ajouté tandis que les duos sont revenus à nouveau à Sydney 2020.

Athlètes à surveiller

En ce sens, vous ne pourrez pas perdre de vue Espagne, qui après s’être qualifié pour les pré-JO avec une chorégraphie sur la “théorie de l’évolution de Darwin”, arrive à Tokyo 2020 avec une équipe qui débutera presque entièrement, puisque seul son entraîneur, Mayuko Fujiki, et le vétéran Ona Carbonell, ont déjà participé. La nageuse espagnole cherchera sa troisième médaille olympique, à ajouter à celles déjà obtenues à Londres 2012 (une d’argent en duos avec Andrea Fuentes et une de bronze par équipes). Avec Carbonell comme capitaine, l’équipe espagnole sera au complet avec : Berta Ferreras, Txell Mas, Paula Ramírez, Iris Tió, Blanca Toledano, Sara Saldaña et Alisa Ozhogina.

👏 Quelle force, quelle énergie, quel bel exercice en Espagne d’être à #Tokyo2020 ! L’équipe espagnole se classe avec le meilleur score provisoire. Les trois meilleures équipes gagneront des billets pour les Jeux Cela a été @spanishsynchro https://t.co/wgAVMDSNo2 pic.twitter.com/kULJi1CZ2j – Teledeporte (@teledeporte) 11 juin 2021

No obstante, se prevé que las nadadoras rusas hagan un buen papel en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 después de ganar nueve de las diez medallas de oro en los Mundiales de 2019. El equipo estará liderado por la cinco veces campeona Olímpica y 18 veces campeona du monde, Svetlana Romachine, l’un des meilleurs nageurs synchronisés d’ensemble de tous les temps.

Calendrier

Jour 1 (lundi 2 août) *heures : fuseau horaire Espagne (7 heures de décalage avec Tokyo, Japon).

12h30*: Duo, programme libre, éliminatoire précédent

Jour 2 (mardi 3 août)

12h30 : Duo, routine technique

Jour 3 (mercredi 4 août)

12h30 : Duo, programme libre, finale

Jour 4 (vendredi 6 août)

12:30 heures: Équipement, routine technique

Jour 5 (samedi 7 août)

12h30 : Équipes, programme libre, finale