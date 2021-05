Guide de pandémie pour les marques – The Financial Express

La seule défense contre les dangers actuels et futurs est de construire des douves d’immunité autour de nous et de nos entreprises.

Apurva Purohit

Il semble indubitable maintenant que la pandémie n’allait jamais disparaître de nos vies du jour au lendemain, ni au coup d’une heure d’horloge particulière, ni avec le moindre coup de trompette élogieuse, pas même avec une altération du solaire, lunaire ou calendrier astrologique. Oui, un jour, cela disparaîtra et nous trouverons certainement des moyens de protéger l’humanité tout entière. Mais cela nous laissera via une route graphique de hauts et de bas ondulés, de pics et de creux, pas dans une ligne de tendance descendante simple comme beaucoup vous le feront croire. Parce que la vie n’est pas comme ça.

Alors, quelles sont les leçons que nous devons apprendre et que devrions-nous pratiquer dans les mois et les années à venir pour faire face à la danse à un pas en avant et à deux pas en arrière que nous jouons avec Covid?

Immunité pour les marques

La première leçon est d’accepter que notre monde est effectivement devenu plus incertain et dangereux, et que nous devrons être constamment vigilants et attentifs à un danger potentiel inconnu qui peut surgir de n’importe quel quartier et prendre toute forme cauchemardesque et inimaginable qu’il choisit. Le deuxième apprentissage inestimable est que les cygnes noirs, de par leur nature même, sont des événements qui se produisent pour la première fois et que, par conséquent, nous n’aurons guère recours aux réponses et solutions historiques pour la prochaine crise. Ainsi, la seule défense contre les dangers actuels et futurs est de construire des douves d’immunité autour de nous et de nos entreprises. On sait désormais que ces remparts ne viendront pas d’une pilule avalée à la hâte, mais en suivant un mode de vie discipliné, des habitudes saines et des choix conscients qui sont activement axés sur le bien-être et la prévention plutôt que sur la guérison.

Alors, quelles pourraient être ces douves d’immunité pour les marques et les entreprises? Je pense que le plus important d’entre eux est l’engagement et la confiance qu’une marque a pu construire avec ses consommateurs et ses parties prenantes au fil des ans. Dans les moments de changement et de flux, les consommateurs reviennent vers les marques héritées avec lesquelles ils ont eu une connexion à long terme. De même, nous sommes conscients que la crédibilité a une dimension temporelle. Il se construit au fil des années de qualité constante et de service engagé qu’un consommateur a reçu de la marque avec laquelle il s’est engagé, qu’il s’agisse d’une marque FMCG ou d’un service bancaire ou de livraison. Cette boucle de rétroaction de cohérence crée les liens invisibles et émotionnels qui caractérisent les marques et les entreprises puissantes, qui rassemblent de plus en plus de consommateurs autour d’elles, en particulier dans les moments difficiles.

Être visible

Pour renforcer la confiance et l’engagement, une marque doit non seulement garantir une qualité constante dans toutes ses différentes dimensions – de la qualité du produit à la distribution en passant par le service après-vente – elle doit également rester toujours disponible, que ce soit dans l’esprit du consommateur ou au chez elle, ou en un clic sur la plateforme en ligne. Je pense que c’est une leçon vitale que la plupart des spécialistes du marketing ont compris après la première vague: quoi qu’il arrive, ils ne pouvaient pas se permettre de disparaître de l’environnement de leurs principaux consommateurs. Et donc, ce que nous avons vu comme la différence critique entre les deux phases de la crise est l’effort que la plupart des marques ont déployé pour assurer la robustesse de leurs chaînes d’approvisionnement avec des sauvegardes et des contingences intégrées dans chaque élément de la chaîne de distribution et de service, et une tentative sérieuse de rester visible à travers la publicité et la communication. Cela est de bon augure pour le secteur des médias et de la publicité et, de toute évidence, nous constatons un impact nettement moindre que la période similaire de l’année dernière.

Ayant reconnu l’énorme importance de la crédibilité, je suis également témoin d’une tentative significative de la part des nouvelles marques de s’associer à des partenaires crédibles soigneusement sélectionnés, que ce soit au niveau des porte-parole qu’ils utilisent, des influenceurs avec lesquels ils s’attachent ou des plateformes sur lesquelles ils font de la publicité. Une résurgence des plates-formes médiatiques héritées plus traditionnelles par rapport à la croissance rapide et à la chute tout aussi rapide des plates-formes numériques du nouvel âge témoigne du fait que «old is gold» est un truisme dans le monde d’aujourd’hui.

Alors que nous apprenons tous à nous attaquer à une nouvelle façon de faire face aux nouvelles formes de terreur, il est peut-être temps de revenir à davantage de modes de communication éprouvés, testés et fiables avec nos parties prenantes, et espérons que leur crédibilité déteint sur nos marques, trop.

L’auteur est le président, Jagran Prakashan

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.