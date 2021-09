Guide de pêche à l’impact Genshin | Tous les lieux de pêche Genshin Impact et appâts de pêche

in

Genshin Pêche à l’impact est enfin là, faisant enfin de l’expérience massive du monde ouvert de miHoYo un véritable RPG.

C’est un système étendu avec des spots de pêche disséminés dans le monde entier. Cependant, vous devrez pêcher un peu pour déverrouiller certains des appâts les plus avancés.

Pêche à l’impact Genshin | Comment obtenir une canne à pêche dans Genshin Impact



Le système de pêche n’est ouvert qu’aux personnes au rang d’aventure 30 ou supérieur. Vous devrez également répondre à la question initiale du monde Serenitea Pot qui s’ouvre avant le prologue d’Inazuma. Terminez cela si vous ne l’avez pas déjà fait.

Rendez-vous à Mondstadt après avoir téléchargé la mise à jour Genshin 2.1 et parlez à Katheryne à la Guilde des aventuriers. Cela commence une courte quête qui est essentiellement un tutoriel de pêche. Suivez les instructions et parlez à Nanuck pour apprendre les bases. Il vous donnera également une canne de base et des appâts de base.

Vous pouvez collecter des cannes supplémentaires sur le thème de chaque région en parlant avec le représentant de l’association de pêche de cette nation et en échangeant certains poissons contre la nouvelle canne.

Pêche à l’impact Genshin | Comment pêcher à Genshin Impact



Avec la canne et l’appât en main, trouvez un endroit de pêche et lancez votre ligne. Si vous utilisez le bon appât, un poisson ou deux s’approcheront du leurre et mordront.

Utilisez le bouton de pêche pour garder le compteur dans la case jaune jusqu’à ce que vous ayez attrapé le poisson. Rester en dehors de la boîte trop longtemps finira par casser la ligne.

Pêche à l’impact Genshin | Tous les types d’appâts de pêche à impact Genshin et ce qu’ils attirent



Genshin propose quatre variétés d’appâts, chacune adaptée à un type de poisson différent. Vous pouvez le fabriquer après avoir obtenu la recette d’appât auprès de n’importe quelle association de pêcheurs.

Appâts de pêche Genshin Impact | Appâts en pâte de fruits



Fait de:

Attire :

Poisson cristal Aizen Medaka Glaze Medaka Dawncatcher Medaka Medaka aux fleurs douces

Appâts de pêche Genshin Impact | Redrot Appât



Fait de:

Attire :

Akai Maou Lunged Stickelback Snowstrider Venomspine Fish Betta

Appâts de pêche Genshin Impact | Appât de faux vers



Fait de:

Attire :

Poisson-ange permanent Shirakodai violet Shirakodai brun Poisson-ange Shirakodai Raimei couleur thé

Appâts de pêche Genshin Impact | Faux appâts pour mouches



Fait de:

Attire :

Poisson-globe amer Poisson-globe Golden Koi Rusty Koi

Pêche à l’impact Genshin | Tous les lieux de pêche de Genshin Impact



Il y a plus de 20 lieux de pêche à travers Teyvat. À l’heure actuelle, il ne semble pas que ceux-ci soient spécifiques aux poissons normaux et aux poissons décoratifs, vous avez donc des chances égales que ce soit l’un ou l’autre lorsque vous vous approchez d’un endroit.

Vous pouvez techniquement effrayer les poissons si vous commencez un combat à proximité, mais il en faut beaucoup pour les effrayer. J’ai combattu un groupe de Hilichurls juste à côté d’un endroit ondulant, et le poisson n’a fui que parce que j’ai accidentellement électrocuté l’eau.

Si vous les effrayez, vous pouvez vous téléporter et revenir pour forcer une réapparition.

Lieux de pêche Genshin Impact — Mondstadt

Il est censé y avoir un troisième emplacement en face de la ville, mais cela n’a pas été le cas pour moi.

Lieux de pêche Genshin Impact — Liyue

Certains ont trouvé un point d’ondulation dans la piscine du mont Aocang, bien que celui-ci n’ait pas non plus engendré pour moi.

Lieux de pêche Genshin Impact — Inazuma

L’endroit à l’est de Tatarasuna est difficile à gérer car il grouille de Cryo Slimes et d’un mage Electro Abyss. La rafale d’attaques effraie facilement les poissons, donc votre meilleur pari est de naviguer ici, de faire face aux ennemis, de vous téléporter vers l’île à votre ouest, puis de naviguer à nouveau là-bas.

Pêche à l’impact Genshin | Quand les poissons réapparaissent-ils

Il est encore un peu tôt pour savoir quand les poissons réapparaissent après les avoir attrapés, mais le délai de réinitialisation habituel de 24 heures semble être la règle générale.

C’est tout ce que vous devez savoir sur la pêche Genshin Impact. Si vous travaillez toujours à travers Inazuma, nous avons des guides détaillés sur toutes ses plus grandes quêtes, y compris le nettoyage sacré de Sakura et les contes de Tatara. Si vous manquez de Sakura Bloom pour les appâts pour poissons, nous avons également ce qu’il vous faut.