Guide de quête Destiny 2 Iron Banner pour la guerre à venir – Comment gagner rapidement toutes les nouvelles armes

La bannière de fer est l’un des événements compétitifs les plus intéressants de Destiny 2, apparaissant périodiquement chaque saison pour récompenser les joueurs avec des armes et armures spéciales qu’ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs. Chaque saison a vu apparaître de nouvelles armes Iron Banner, et dans la saison des perdus, vous pouvez toutes les gagner en accomplissant une quête d’une saison intitulée “Pour la guerre à venir”, que vous pouvez récupérer auprès de Lord Saladin dans le La tour.

C’est un peu fastidieux, mais avec la bonne approche, il est possible d’éliminer rapidement et efficacement chacune des étapes de For The War To Come. Voici tout ce que vous pouvez attendre de la quête, ainsi que quelques conseils sur la façon de la surmonter rapidement pour gagner un tas de nouvelles gouttes qui augmenteront le niveau de puissance de votre personnage et mettront les nouvelles armes entre vos mains. Même si vous n’éliminez pas rapidement la quête, sachez que vous avez toute la saison pour la terminer et qu’il y aura plusieurs événements Iron Banner avant la fin de la saison des perdus.

Notez que vous pouvez également obtenir des versions supplémentaires des nouveaux canons Iron Banner, Peacebond et Forge’s Pledge, en remettant les jetons Iron Banner à Lord Saladin. Cependant, la quête vous permet d’obtenir des objets Pinnacle, cela vaut donc la peine d’être terminé. Il convient également de noter que certaines exigences, telles que la capture de zones de contrôle, sont cumulatives et compteront pour les étapes ultérieures, même si vous les maximisez sur l’étape sur laquelle vous travaillez actuellement.

Pour la guerre à venir Quête

Étape 1

Vaincre 30 gardiensCapturer 10 zonesRéussir 30 éliminations d’armes à énergie

La première étape est assez simple, bien que vous souhaitiez régler votre build à l’avance pour accrocher les armes à énergie tuées pour accélérer celle-ci. Cela signifie que vous voulez que le pistolet de votre deuxième emplacement soit votre arme de prédilection pour le moment – ​​des canons à main tels que Palindrome ou Igneous Hammer sont un bon pari, par exemple. Gagnez du temps en plaçant votre arme principale dans l’emplacement d’énergie ou vous devrez gagner des éliminations supplémentaires pour avancer.

Récompense: fusil à impulsion Forge’s Pledge; Objet de classe Bannière de Fer

Étape 2

Terminez 6 matchs de bannière de ferCapturez 20 zonesObtenez 15 éliminations au fusil à impulsion

Comme indiqué, tout ce que vous avez fait avant cette étape comptera pour elle – donc les matchs de la bannière de fer que vous avez joués à l’étape 1 compteront pour l’étape 2, tout comme les zones capturées. Le point d’achoppement est l’exigence de tuer le fusil à impulsion. Vous devez tuer les 15 fusils à impulsion pendant cette exigence, mais il existe de nombreuses bonnes options, comme Pas le temps d’expliquer. L’étape 1 vous procurera également le nouveau fusil à impulsions Iron Banner, Forge’s Pledge, que vous pouvez essayer pour cette étape.

Récompense: Armure de jambe de la Bannière de Fer

Étape 3

Vaincre 100 gardiensCapturer 30 zonesRéussir 10 éliminations de capacité Solaire ou Stasis

Les armes à feu importent moins pour cette étape, car vous aurez besoin de tuer des capacités pour cocher cette dernière exigence. La meilleure façon de le faire rapidement est de spécifier votre personnage pour une intelligence élevée, afin que vous puissiez préparer votre Super le plus rapidement possible, ce qui peut potentiellement vous rapporter plusieurs éliminations de capacité par match. De toute évidence, le fait d’avoir des grenades et des capacités de mêlée à charger rapidement vous permettra également d’atteindre rapidement le but. En ce qui concerne les deux autres étapes, le minimum de 45 éliminations de gardien que vous avez gagnées aux étapes 1 et 2 rendra cette exigence de 100 éliminations beaucoup moins intimidante; tous les kills que vous avez gagnés jusqu’à présent compteront.

Récompense: arme de poing Peacebond; Gantelets de la Bannière de Fer

Étape 4

Obtenez 15 super killsCapturez 40 zonesObtenez 15 kills avec une arme de poing

Votre sous-classe n’a pas d’importance pour cette étape, donc quel que soit le Super que vous pensez gagner le plus rapidement, c’est celui que vous voulez ici. De plus, vous aurez besoin de tuer avec une arme de poing ; L’étape 3 vous rapportera l’arme de poing Peacebond, vous pouvez donc l’utiliser ici. Parmi les autres bons choix, citons Traveler’s Chosen, surtout si vous avez gagné le nouveau catalyseur exotique, car cela rend l’arme de poing entièrement automatique.

Récompense: Armure de poitrine de la Bannière de Fer

Étape 5

Parlez avec Lord Saladin pour terminer la quête

Récompense: Casque Bannière de Fer

