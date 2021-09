Guide des armes Deathloop – Où trouver les meilleures armes à feu de Blackreef

L’île de Blackreef regorge de gens impatients de vous tuer et de mettre fin prématurément à votre journée de bouclage. Bien sûr, vous avez probablement d’autres plans, mais vous aurez besoin d’outils pour vous aider à éviter la chaleur d’un échange de tirs intense lorsque la furtivité n’est pas une option. C’est là que les nombreuses armes visuellement distinctes et brutalement efficaces de Deathloop entrent en jeu, et vous voudrez choisir certaines des meilleures du jeu pour vous donner une chance de briser la boucle.

À vrai dire, vous n’avez pas besoin des meilleures armes que Deathloop a à offrir pour battre le jeu. Il en va de même pour les pouvoirs surnaturels offerts par les objets appelés Slabs, que nous avons déjà rassemblés. Mais même si vous pouvez contourner Blackreef sans la meilleure puissance de feu dans votre poche, la vérité est que le dernier jeu d’Arkane est un jeu de tir fantastique, alors pourquoi ne pas vous offrir certains des meilleurs blasters que le jeu a à offrir ?

Beaucoup des meilleures armes de Deathloop se trouvent sur les cadavres froids et morts de ses patrons visionnaires, mais il y en a une poignée que vous ne pouvez trouver qu’en examinant attentivement certains quartiers à des moments précis de la journée. Que vous souhaitiez améliorer votre capacité à exécuter dans l’ombre ou simplement renforcer la puissance fantastique du jeu lors du chargement, chacune de ces armes à feu rares est d’excellentes options à infuser et à garder avec vous entre les courses.

Si vous débutez dans Deathloop, consultez nos 10 conseils pour démarrer sur Blackreef, ainsi qu’une ventilation de toutes les dalles, de leurs mises à niveau et de celles qui sont les meilleures. N’oubliez pas non plus de consulter notre revue 10/10 Deathloop pour savoir pourquoi c’est le meilleur jeu d’Arkane à ce jour.

Fourpounder d’Harriet

Il est probable que l’un des premiers visionnaires que vous traquerez soit Harriet, qui est disponible à Karl’s Bay dans la matinée. Elle a une excellente dalle, mais aussi l’une des meilleures armes de poing de tout le jeu. Sa version du Fourpounder – une arme de poing puissante avec autant de dégâts que de recul – présente l’avantage Toxic Haze, qui permet aux balles de laisser un nuage toxique à l’impact. C’est génial pour tuer et désorienter des groupes d’ennemis, mais doit également être utilisé avec précaution car cela peut aussi vous tuer. Vous pouvez trouver ce Fourpounder sous l’oreiller d’Harriet dans sa chambre à gauche de sa scène dans son hangar culte, vous n’avez donc même pas besoin de l’affronter si vous ne le souhaitez pas.

Moulin à poivre de Fia

Le moulin à poivre peut ressembler à une mitrailleuse légère de n’importe quel autre tireur, mais dans Deathloop, il représente votre fusil d’assaut précis à longue portée. C’est un peu difficile à manier lorsque l’on vise vers le bas, mais son impact dans un échange de tirs ne peut être ignoré, ce qui rend la variante unique de Fia si mortelle. Il présente l’avantage Open Wounds, qui inflige des dégâts au fil du temps aux ennemis que vous touchez, vous permettant de pulvériser et de prier tout en récoltant les récompenses de plusieurs éliminations. Vous devrez tuer Fia pour l’obtenir, alors assurez-vous d’être prêt à gérer sa puissante dalle Havoc et ses nombreuses défenses dans son bunker à Fristad Rock.

Moxie Rapière

En dehors des tireurs d’élite dédiés, la rapière est l’arme à longue portée de choix de Deathloop, mais n’est pas sans inconvénients. Il est lent et doit se recharger après chaque tir, mais il est incroyablement puissant, tous composés jusqu’à onze avec la variante Moxie. Cette rapière est dotée de l’avantage Silver Bullet, ce qui signifie qu’elle se rechargera automatiquement lorsque vous frapperez un ennemi (ce qui lui-même est généralement aussi une mise à mort instantanée). Le problème est que si vous manquez, vous ne pouvez pas utiliser l’arme du tout pour le reste de la journée, ce qui la rend mauvaise pour les échanges de tirs frénétiques. C’est aussi très difficile d’obtenir, aussi, la récompense du parcours d’obstacles à Updaam dans l’après-midi. Vous aurez besoin des dalles Aether et Shift pour gérer sa longueur et divers pièges, alors préparez-vous.

Rapière d’Egor

Une autre grande rapière que vous pouvez ramasser est beaucoup plus facile à acquérir et, probablement, beaucoup plus utile. Celui-ci est spécifique à Egor, un Visionnaire que l’on retrouve facilement en soirée au Complexe. Il présente l’avantage Eagle Eye, qui améliore considérablement le niveau de zoom que vous obtenez lorsque vous visez vers le bas, le rendant plus semblable à un véritable fusil de sniper, juste sans la lunette. C’est toujours incroyablement puissant, et celui-ci ne vous punira pas pour avoir manqué, donc ce pourrait être un meilleur choix.

Le Strelak de Charlie 50-50

La plupart du temps, vous allez vous rapprocher de beaucoup d’Eternalist, ce qui rend les divers fusils de chasse de Deathloop incroyablement utiles. Mais aucun ne se rapproche du Strelak 50-50 que vous récupérez Charlie à Updaam à midi. Ce fusil de chasse semi-automatique peut tirer des cartouches aussi vite que vous pouvez appuyer sur la gâchette, avec ses deux chargeurs offrant une profonde réserve de munitions avant de devoir engager son rechargement très lent. L’avantage Snare ralentit les ennemis que vous frappez, les préparant parfaitement pour tous les autres tours que vous avez verrouillés et chargés après le coup initial. Il a aussi l’air génial aussi.

Alexis Vampire Limp-10

Le Limp-10 est le premier pistolet que vous obtenez dans Deathloop, et il ne fait pas une impression mémorable. C’est une mitraillette ordinaire. La variante d’Alexis change cela avec l’avantage Vampire, qui fonctionne à peu près exactement comme vous l’attendez: les dégâts que vous infligez aux ennemis vous sont rendus sous forme de santé. Cela peut en faire un atout indispensable dans un chaos inattendu, vous gardant en vie dans des moments où une autre arme ne vous aiderait tout simplement pas. Manipulez-les deux fois et vous obtenez un appariement qui rend la mort assez difficile, alors envisagez de l’infuser deux fois si vous le pouvez.

Pointe d’écholocation PT-6

Une autre arme que vous obtiendrez au début de Deathloop est le PT-6 Spiker, et c’est probablement une arme que vous considérerez pour chaque course que vous faites. C’est l’arme la plus silencieuse du jeu, utilisant une pompe pneumatique pour tirer des clous à grande vitesse sur les ennemis pour des éliminations silencieuses et instantanées. La variante Echolocation maintient cet aspect furtif, mais vous aide à vous tenir informé de tous les ennemis autour de vous. Chaque clou peut toujours tuer un ennemi d’un seul coup, mais il mettra également en évidence automatiquement tous les ennemis proches pour vous donner une bonne idée des dangers dans la zone qui vous entoure. C’est la combinaison parfaite de puissance de feu et de fonction, mais vous aurez besoin de la possibilité d’ouvrir les stations Horizon autour de Blackreef. Obtenez-le et vous pourrez le trouver à la gare d’Akkar à Karl’s Bay dans l’après-midi.

Constance Automatique

Si vous avez toujours voulu un pistolet qui ressemblait à un NES Zapper et des magazines qui ressemblaient à des cartouches de jeu, le Constancy Automatic est le centre de ce diagramme de Venn spécifique. C’est également l’un des meilleurs pistolets de Deathloop, doté d’un système à double chargeur qui vous permet de continuer à tirer pendant le rechargement. Le tir automatique est complété par l’avantage Snare qui ralentit tous les ennemis que vous frappez, ce qui le rend idéal pour les espaces restreints et les grandes foules. Vous pouvez le trouver sur la personne de Ramblin’ Frank dans Fristad Rock chaque matin, ce qui est une belle récompense pour avoir dû souffrir à travers sa musique horrible.

Sépulcre Breteira

Les fusils de sniper traditionnels sont difficiles à trouver dans Deathloop, mais si vous cherchez à aligner le tir parfait, vous devez absolument rechercher le Sepulchra Breteira (et ensuite voir si vous pouvez dire son nom trois fois très rapidement). Le moyen le plus simple d’attraper ce fusil est d’enlever Juliana, qui l’utilisera régulièrement dans le cadre de son arsenal lorsqu’elle vous envahira. Pour une méthode plus concrète, visitez Updaam dans l’après-midi après avoir joué quelques boucles (le nombre exact n’est pas connu) et vous devriez entendre Juliana vous inviter devant votre appartement pour recevoir un cadeau. C’est un piège assez évident qui entraînera votre mort si vous l’acceptez, alors au lieu d’ouvrir le grand cadeau vert sur la route, cherchez plutôt une boulangerie à proximité (c’est le bâtiment juste en face de votre appartement). L’éternaliste en question attendra pour prendre la photo depuis une fenêtre là-bas, donc tout ce que vous avez à faire est de tirer d’abord et de réclamer votre prix.

Strelak Verso

Si vous avez prêté attention à toutes les bandes-annonces de Deathloop, vous avez peut-être vu une arme plutôt unique qui transforme deux armes de poing en une seule mitraillette à tir en rafale. C’est le Strelak Verso, et c’est facilement l’une des armes les plus distinctes et amusantes de tout Deathloop. Vous pouvez aller sur les hanches avec ses deux pistolets automatiques ou combiner les deux pour une mitraillette mortelle et précise, faisant de la viande hachée de n’importe quel éternaliste devant vous. Mieux encore, ils ne sont pas trop difficiles à trouver non plus. Explorez The Complex à midi et dirigez-vous vers la base du Stabalizer Core (la grande roue qui se trouve sur l’écran de chargement) et vous devriez trouver un bunker. Vous rencontrerez des éternalistes qui ont fait un trou dans le coffre-fort, mais n’ont pas rassemblé les quatre batteries nécessaires pour ouvrir la porte. Terminez le travail et le Strelak Verso est à vous.

Pistolet Héritage

Charlie Montegue adore jouer à des jeux, et la chasse au pistolet du patrimoine est peut-être la plus élaborée de tout Deathloop. Cette chasse au trésor se déroule dans la soirée de Karl’s Bay, avec l’Arsenal Lead pour les armes apparaissant dès votre arrivée. Cela implique de rechercher de nombreux cadeaux que Charlie a éparpillés dans le quartier, dont beaucoup ont leurs propres énigmes distinctes qui leur sont associées afin de les atteindre. Ouvrez-les tous et vous serez récompensé par le pistolet Heritage, une autre arme transformatrice qui peut basculer entre le tir d’une seule balle puissante ou d’un spray ou de projectiles plus petits pour les combats rapprochés.

