Guide des biomes Minecraft – Ce qui rend chaque biome spécial

Il n’y a pas deux mondes Minecraft qui se ressemblent, mais ils sont tous constitués des mêmes éléments – les nombreux biomes variés de Minecraft. Chaque biome a quelque chose qui le rend spécial, que ce soit les mystérieuses flèches des Badlands érodés ou les tournesols qui n’apparaissent que dans les plaines de tournesol et nulle part ailleurs. Savoir à quoi s’attendre d’eux ne fera qu’augmenter vos chances de survie. Saviez-vous que les zombies qui apparaissent dans le désert s’appellent des Husks et ne brûlent pas au soleil ? Ou que les marais sont le seul endroit pour trouver des orchidées bleues ?

Minecraft est peut-être infiniment énorme, mais c’est votre monde, alors préparez-vous. Nous avons divisé tous les principaux biomes de Minecraft en trois catégories : Tempéré, Chaud et Froid (avec un côté Bizarre. Consultez chacun de nos guides ci-dessous pour en savoir plus sur chacun d’eux.

Les biomes tempérés de Minecraft

Voici les biomes de démarrage – les plus courants que vous trouverez lors de votre première apparition. Les plaines, les nombreux types de forêts et les marécages constituent certains des biomes les plus sûrs, mais ne sous-estimez pas le danger du biome de la forêt sombre ou de la rare hutte de sorcière qui peut apparaître dans un marais.

Les biomes chaleureux de Minecraft

Certains des endroits les plus chauds de Minecraft sont parmi les plus difficiles à trouver. Trouver un désert n’est pas trop difficile, mais Badlands and Jungles prendra un peu plus de chance si vous ne voulez pas passer par des tiers. Et bien sûr, nous avons des captures d’écran de ces lieux, mais les trouver vous-même est tout de même époustouflant.

Les biomes froids, humides et étranges de Minecraft

Cela nous laisse avec certains des endroits les moins hospitaliers de Minecraft. Des endroits couverts de glace, sous des blocs et des blocs d’eau ou, si vous êtes vraiment chanceux, des champignons. Optez pour cette vie alpine dans la taïga ou la toundra enneigée, ou allez à fond d’Elsa et trouvez un biome Ice Spikes pour appeler le vôtre et assurez-vous que tout le monde sait à quel point vous êtes hardcore.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.