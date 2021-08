Guide des cadeaux Balance – Idées de cadeaux pour le signe du zodiaque Balance

Charmant, intelligent et sociable, Pounds fait d’excellents amis – mais ils sont incroyablement difficiles à acheter. Vous voyez, les Balances (nées entre le 23 septembre et le 22 octobre) sont gouvernées par Vénus, la planète de l’amour, du plaisir et de la beauté. Et cela signifie qu’ils sont tellement à la mode qu’ils connaissent les tendances au moins six mois avant vous. Qu’êtes-vous censé leur offrir pour leur anniversaire ou les vacances, surtout après qu’ils aient passé toute une pandémie à faire des achats en ligne ???

Les Balance ont une esthétique très spécifique et enviable et leur maison est aussi organisée qu’un musée d’art. De plus, en tant que signe le plus associé à la justice et à la loi, ils peuvent être juste un peu délicats si vous leur offrez un cadeau qui n’est pas à leur goût. Non pas qu’ils vous l’auraient jamais fait savoir ; ils se contenteraient de sourire, puis de le redonner rapidement à un ami qu’ils n’aiment pas beaucoup et de lancer quelques sous-tweets. Euh !

Alors, quand vous magasinez pour une Balance, que faites-vous ??? Tout d’abord, jetez un coup d’œil à leur décoration intérieure / grille Instagram / tableau Pinterest organisé pour avoir une idée de leurs couleurs et styles préférés. Ensuite, cherchez quelque chose que personne d’autre n’aura. Si vous gagnez, vous serez leur nouvelle personne préférée. Vous cherchez de l’inspiration ? Achetez nos choix, à l’avance.

1

To Pound Fourre-tout

Ce que votre signe signifie * vraiment * : le sac fourre-tout Balance

Vous venez de trouver le nouveau fourre-tout préféré de votre ami Balance.

2

Une bougie fantaisie

Bougie Baies / Baies DIPTYQUE nordstrom.com

38,00 $

Améliorez la collection de bougies de fantaisie de votre Balance avec l’une de ces beautés.

3

Une impression de constellation

Iveta Abolina Star Constellations Balance Art Print Iveta Abolina urbanoutfitters.com

19,00 $

À quel point cette impression d’art est-elle magnifique? Il est également disponible en différentes tailles.

4

Boucles d’oreilles Zodiaque

Boucles d’oreilles zodiaque, Balance LittleSilverJeweler etsy.com

15,12 $

Votre Balance préférée peut montrer sa fierté du zodiaque avec ces subtiles boucles d’oreilles en argent.

5

Un livre d’astrologie

The Astrology Journal: Un guide céleste pour enregistrer votre voyage cosmique

Si votre ami Balance est un fan de ~ les étoiles ~, aidez-le à enregistrer son voyage cosmique.

6

Un kit de fleurs

Kit de culture de fleurs pour le mois de naissance

Montrez-leur que vous reconnaissez leur mois d’anniversaire avec une fleur (souci pour octobre ou mini tournesols pour novembre).

7

Un livre sexy

Le sexe du zodiaque de Cosmo : les positions sexuelles les plus chaudes pour chaque signe astrologique Hearst Home amazon.com

11,94 $

La Balance est littéralement le signe des relations, alors ils ajouteront toutes ces nouvelles positions sexuelles à leur répertoire.

8

Une palette de fards à paupières

Juvia’s Place La palette de fards à paupières Zulu Juvia’s Place ulta.com

20,00 $

Une palette de fards à paupières signifie que la Balance n’aura pas à s’engager sur une seule couleur – elle peut la mélanger et l’assortir !

Week-end Astral etsy.com

24,00 $

Astrologie + café = perfection.

dix

Une impression d’art

Clin d’oeil Amour Impression sur toile Society6 society6.com

127,99 $

Cette impression séduisante appartient à la maison d’une Balance.

Onze

Une bougie de naissance

Bougies de date de naissance Birthdate Co. birthdate.co

38,00 $

Vous ne pouvez pas être plus personnalisé qu’une bougie dédiée à votre anniversaire exact !

12

Une jolie pochette

Pochette en feuille de palmier 2chicdesigns etsy.com

45,00 $

Les Balance veulent que tout ce qu’elles portent soit élégant – elles adoreront donc une nouvelle pochette dans un joli imprimé.

13

Un t-shirt

Chemise Balance en Blanc

Ta-da : Leur nouveau T-shirt préféré.

14

Brume d’ambiance

Brume de chambre, camomille lavande lafco new york onekingslane.com

40,00 $

Le parfum est tout aussi important pour l’esthétique de la maison d’une Balance que l’art sur ses murs.

quinze

Un jeu de tarot

Tarot des lundis mystiques : un jeu pour le mystique moderne

Aidez-les à entrer en contact avec leur intuition avec un jeu de cartes de tarot.

16

Lumières LED

Bandes lumineuses à DEL de 65,6 pieds

Ces lumières LED rendent n’importe quelle pièce un peu plus ~ ​​esthétique ~.

17 sacs de produits sans plastique Funny Food

Les Balance sont attachées à leurs valeurs. Entrez : ces adorables sacs de produits réutilisables.

18

Un peignoir fantaisie

Peignoir Nuage Coton Parachute Home parachutehome.com

99,00 $

Seuls les meilleurs vêtements de détente pour une Balance !

19

Au planteur

Jardinière en céramique Kaya 3 pièces par Justina Blakeney®

Les Balance organisent soigneusement le décor de leur maison, alors offrez-leur une belle jardinière pour leurs amis feuillus.

vingt

Gommage pour le corps

Gommage au sucre BrownButterBeauty etsy.com

25,00 $

Ce gommage au sucre gardera la peau de votre copain douce et aura fière allure sur le côté de sa baignoire.

vingt-et-un

Surligneur

Diamond Bomb All-Over Diamond Voile

La Balance est tout au sujet de cette lueur.

22

Mini Maquillage

Trio de rouges à lèvres Mini MatteTrance ™ PAT McGRATH LABS sephora.com

25,00 $

Les Balance aiment peser soigneusement leurs options avant de s’engager dans un nouveau produit, alors donnez-leur un ensemble de mini maquillage qu’ils peuvent essayer.

2. 3

Sérum Peau et Cheveux

Sérum nourrissant pour la peau et les cheveux sous votre masque credobeauty.com

60,00 $

Toute Balance apprécierait un produit d’auto-soins de luxe comme celui-ci.

24 ASOS Design – Lot de 3 couvre-visages à imprimés floraux

Asos DESIGN us.asos.com

4,60 $

Une Balance assortirait son masque facial à sa tenue.

25

Boucles d’oreilles de déclaration

Miami corail rose grandes boucles d’oreilles bijoux en argile

Ces boucles d’oreilles sont parfaites pour le prochain selfie de votre ami Balance.

26

Moulins à sel et poivre

Peugeot Bistro Moulins à Sel & Poivre Peugeot food52.com

32,00 $

Laissez le sel dans le récipient dans lequel il est arrivé ??? Une Balance ne le ferait jamais !

27

Un tee-shirt drôle

Top de sortie en noir

Ce T-shirt effronté est un incontournable pour votre prochaine soirée Zoom.

28

Un cas de téléphone

Cas de téléphone « Acceptation maintenant des applications pour la saison des menottes »

La Balance est peut-être le signe le plus séduisant, et cette coque de téléphone rend chaque selfie miroir un peu plus timide.

29

Une carte de voeux

Carte de voeux soins personnels Dorcas crée etsy.com

3,62 $

Écrivez à votre ami Balance une note douce sur tout ce qu’il compte pour vous – il l’appréciera !

30

Vers une nouvelle couverture

Couverture à imprimé africain BespokeBinny etsy.com

44,99 $

Un moyen simple de changer la décoration de votre maison est de jeter une nouvelle couverture sur votre lit – et Pounds adore avoir des options !

Erika W. Smith Rédactrice principale en astrologie En tant que rédactrice principale en astrologie de Cosmopolitan, Erika travaille avec les membres du Conseil Cosmo (s) pour vous aider à décoder votre thème astral et à vous préparer à chaque rétrograde de Mercure.

