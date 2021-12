Guide des cadeaux . : cadeaux de Noël pour les professionnels de l’informatique et les passionnés de technologie

Apple @ Work vous est proposé par Mosyle, le leader de la gestion et de la sécurité des appareils mobiles (MDM) modernes pour les clients Apple des entreprises et de l’éducation. Plus de 22 000 entreprises utilisent les solutions Mosyle pour automatiser la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple chaque jour. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple en pilote automatique à un prix difficile à croire.

C’est la saison des achats des Fêtes, et beaucoup d’entre nous ici chez . travaillent sur nos guides de cadeaux de Noël. Nous nous amusons tous à les assembler et j’adore les lire. En tant que personne dans l’industrie informatique, ma liste de cadeaux est toujours assez unique ! Voici quelques-uns de mes articles préférés du temps des Fêtes.

L’équipement pour un serveur parapluie

L’un de mes projets récents consistait à construire un serveur parapluie pour ma maison. Il s’agit d’une solution de serveur personnel open source qui facilite l’exécution d’un nœud Bitcoin et Lightning complet. Un emballage cadeau amusant serait d’acheter à quelqu’un tous les outils essentiels pour construire le sien et de les envoyer à cet emballage pour les instructions. Si vous ne voulez pas vous encombrer d’en construire un, vous pouvez également en acheter un préfabriqué.

Éléments requis pour construire un serveur parapluie.

Flashez votre carte microSD

Maintenant que vous avez tout ce dont vous avez besoin, prenez la carte microSD et un lecteur de carte microSD (ou SD si vous avez un convertisseur MicroSD vers SD). Branchez-le sur votre Mac ou PC.

Téléchargez la dernière version d’Umbrel sur le site Web d’Umbrel. Assurez-vous de le télécharger à partir du site Web d’Umbrel uniquement ! Le site Web d’Umbrella est getumbrel.com. Téléchargez la dernière version de Balena Etcher. Vous avez besoin de ce logiciel pour pouvoir flasher correctement l’image Umbrel sur votre carte microSD pour l’exécuter sur votre Raspberry Pi. Exécutez et installez Balena Ethcher et suivez les étapes pour flasher la version Umbrel précédemment téléchargée. Il doit s’agir d’un fichier .img. Vous avez terminé. Votre carte microSD est correctement configurée

Assemblez votre matériel

Ensuite, vous devez assembler toutes les pièces que vous avez achetées.

Mettez le Raspberry Pi 4 dans l’étui que vous avez acheté. Chaque boîtier sera différent, mais celui que j’utilise ci-dessus sera livré avec quatre vis et un coussin de dissipation thermique. Collez ce tampon de dissipation thermique sur le dessus du processeur du Raspberry Pi. Installez la carte Raspberry Pi et vissez le boîtier fermé. Insérez la carte microSD flashée dans le Raspberry Pi. Placez le SSD dans le boîtier SSD et branchez-le sur l’un des ports USB bleus à plein régime du Raspberry Pi. Connectez votre Raspberry Pi directement à un port Ethernet de votre routeur pour des vitesses de connexion Internet maximales. La blockchain Bitcoin est un gros fichier qui prendra plusieurs jours à télécharger. Branchez votre Raspberry Pi sur une prise de courant.

Commencez avec umbrel

Après cinq minutes, vous devriez pouvoir accéder à umbrel.local sur n’importe quel PC ou Mac connecté au même réseau que votre matériel Raspberry Pi. À partir de là, Umbrel vous guidera tout au long du processus d’installation.

J’ai eu beaucoup de plaisir à bricoler avec le serveur, et l’équipe derrière umbrel est en train de créer une boutique d’applications complète de nouvelles solutions à exécuter dessus.

Si vous n’êtes pas familier avec Bitcoin, vous pouvez en savoir plus en consultant Swan Bitcoin et en saisissant ce livre audio gratuit.

Guide d’étude CWNA

Le nouveau guide d’étude pour l’examen Certified Wireless Network Administrator a été mis à jour plus tôt en 2021, et c’est un excellent ouvrage de référence par David Coleman et David Westcott. De plus, le livre a été remanié par rapport à l’édition précédente pour faciliter l’étude de l’examen.

Si vous avez un iPad ou un Kindle, vous voudrez peut-être vous procurer l’édition numérique, il est donc plus facile à transporter. Le livre est la lecture essentielle pour réussir l’examen, et en savoir plus sur la gestion du Wi-Fi d’entreprise est quelque chose sur lequel tous les professionnels de l’informatique devraient se concentrer.

Kit de réparation iFixit

Le kit de réparation iFixit rassemble tous les outils standard dont vous aurez probablement besoin pour ouvrir un téléphone ou un ordinateur portable. C’est un excellent cadeau pour quiconque aime bricoler des appareils électroniques (ou doit les réparer). Il comprend:

Kit de pilotes 64 bits Dragonne antistatique Petite ventouse 3x outil d’ouverture iFixit 6x médiators d’ouverture iFixit Pince à épiler inversée à pointes en nylon Pince à épiler ESD coudée Pince à épiler ESD émoussée Spudger Halberd Spudger Spudger en métal Jimmy Magnetic Pad Tool Roll

L’un de mes outils de réseautage préférés est mon Netool.io. Avec cet appareil, vous pouvez le brancher sur un port Ethernet et obtenir de nombreuses informations sur l’autre extrémité. Par exemple, vous pouvez voir quelle IP, passerelle, serveur DNS et sous-réseau il reçoit.

Vous pouvez également connaître toutes les informations sur le commutateur auquel vous êtes connecté (port, nom d’hôte, description, etc.). Pour sa petite taille et son prix abordable, c’est un incontournable, à mon avis. Il s’associe à une application iOS ou Android, puis il se met au travail, ce qui vous simplifie la vie.

Il existe également une nouvelle édition Pro qui ajoute également de nouvelles fonctionnalités d’automatisation.

Netool.io ferait une fantastique idée de cadeau de Noël pour un professionnel de l’informatique. Chaque fois qu’ils résolvent un problème avec, ils se souviendront que vous le leur avez donné.

Adhésion Or Audible

Je suis un grand fan d’Audible, et je suis un client occasionnel depuis 2008 (avant qu’Amazon ne l’achète). Si votre informaticien préféré n’aime pas lire des livres physiques mais aime les podcasts, il aimerait probablement un abonnement Audible Gold. Cela leur donnera douze crédits qui peuvent être utilisés immédiatement. La plupart des livres ne sont qu’un seul crédit, de sorte que les crédits dureront des mois. L’un de mes livres audio préférés s’appelle Replay si vous cherchez quelque chose à leur recommander.

Combo MagSafe, AirPod et chargeur Apple Watch

J’utilise ce chargeur AceFast pour iPhone, AirPod et Apple Watch sur mon bureau depuis quelques semaines, et c’est une excellente idée cadeau pour quelqu’un qui débute dans le travail à domicile. C’est un moyen peu coûteux de garder tous vos appareils chargés pendant la journée. Je l’aime parce que vous pouvez charger votre iPhone verticalement ou horizontalement, il est donc idéal pour regarder des vidéos d’entraînement pendant la journée pendant que vous travaillez.

Lunettes audio Faune

L’un des éléments technologiques les plus récents que j’ai aimé utiliser est les lunettes audio Fauna. Je les ai trouvés utiles pour courir dehors ou faire du jardinage. Ils me permettent d’écouter des podcasts tout en restant conscient de ce qui m’entoure. Ils comprennent un étui de chargement (USB-C) et se rechargent par l’étui. La batterie dure quatre heures, dispose de commandes tactiles pour démarrer et arrêter votre musique et tirez parti du Bluetooth 5.0 pour une connexion fiable. Si vous avez quelqu’un qui semble avoir tout, ces lunettes pourraient être une idée cadeau amusante.

Abonnement Backblaze

Les sauvegardes sont quelque chose dont vous ne pouvez jamais avoir assez, et je suis un grand partisan des sauvegardes Backblaze pour macOS en raison des intégrations natives dans macOS et des vitesses de téléchargement rapides. Avoir une sauvegarde hors site est un élément essentiel de la stratégie de sauvegarde 3-2-1 où vous disposez de trois copies de toutes vos données, deux emplacements, dont un dans une solution cloud hébergée. Backblaze a une option de cadeau facile qui sera parfaite pour cette personne technique que vous n’avez aucune idée de quoi leur offrir.

Batterie compatible Anker PowerCore MagSafe

Lorsque la gamme iPhone 12 a été annoncée pour la première fois, je n’étais pas très enthousiasmé par MagSafe, mais avec le temps, c’est devenu l’une de mes choses préférées à propos des gammes iPhone 12 et 13. L’un de mes accessoires préférés pour un iPhone 12 et 13 est une batterie externe compatible MagSafe. Apple en vend une officielle, mais je préfère la batterie PoweCore Magnetic d’Anker.

Si vous achetez un cadeau pour une personne qui voyage fréquemment ou qui a besoin de travailler autant avec son iPhone lorsqu’elle est loin d’un Mac ou d’un iPad, cette batterie sera un cadeau qu’elle gardera dans son sac d’ordinateur portable. Les 5 000 mAh chargeront presque tous les iPhone de vide à plein.

Sommaire

Ces articles ne sont que quelques-uns que j’ai appréciés au fil des ans. Si j’ai raté l’un de vos produits préférés qui feraient d’excellentes idées de cadeaux de Noël pour les professionnels de l’informatique, faites-le moi savoir dans les commentaires – j’y jetterai un coup d’œil. N’oubliez pas de consulter le reste de nos guides cadeaux.

