Guide des cadeaux . : les leaders technologiques partagent des idées pour des gadgets, des services, des œuvres caritatives et plus encore

En partant du haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre : Apollo wearable ; Tablette remarquable; Backbone Un contrôleur ; Mini imprimante Canon.

Si vous êtes à la recherche d’un gadget technologique ou d’un service en ligne particulier ou d’une cause à offrir en cadeau cette saison des fêtes, peut-être que les idées de certains pères Noël technologiques du nord-ouest du Pacifique pourraient vous aider.

Pour le dernier volet de notre guide des cadeaux ., nous avons contacté un certain nombre de dirigeants de la communauté technologique de la région de Seattle pour leur demander s’ils avaient quelque chose en vue cette année et pourquoi. Les réponses fournissent un bel assortiment d’inspiration, que vous ayez besoin d’une tasse à café de haute technologie (et du café pour y aller) ou que vous souhaitiez soutenir une organisation offrant un accès accru à la technologie ou aidant ailleurs dans la communauté.

Leslie Feinzaig, fondatrice et directrice générale, Graham & Walker Venture Fund

« Cette année, j’offre DanseÉglise Aller abonnements. Super amusant, super facile, à l’épreuve de la chaîne d’approvisionnement et garanti pour vous faire sourire. De plus, qui n’a pas besoin de s’en débarrasser après 20 mois consécutifs d’appels Zoom toute la journée ? » Prix ​​: 19$/mois ou 199$/an.

Stephen Hall, partenaire de capital-risque chez Vulcan Capital

Une tasse de contrôle de température d’Ember. (Photo de braise)

« J’aurais du mal à en choisir un seul. En voici trois :

braise tasse à café compatible Bluetooth. Garde votre boisson au chaud toute la matinée. Beau design, contrôle précis. Les gens adorent ça ! Prix ​​: 99,95 $. Donnez le don de la crypto ! Les Coinbase L’application mobile vous permet désormais d’envoyer de la crypto-monnaie en cadeau. Je recommande d’envoyer de l’Ethereum à cette personne spéciale ! Prix: Ether se négocie actuellement à 4 047 $/action. Les Bague Oura suivi du sommeil et de l’activité Gen 3.0. Je l’utilise depuis plusieurs années. Pour moi, c’est le suivi du sommeil le plus précis et le plus pratique et il comprend la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque et la surveillance respiratoire. Et ça a l’air super. Prix ​​: 299 $. Sandi Lin, co-fondatrice et PDG de Skilljar

« Je viens d’acheter un Tablette remarquable après avoir vu de nombreux PDG et investisseurs l’utiliser avec succès. Il a une excellente conversion de l’écriture manuscrite en texte et se synchronise avec Google Drive et Dropbox ! » Prix ​​: 299 $.

Julie Sandler, directrice générale de Pioneer Square Labs et PSL Ventures

« Il y a tellement d’innovations technologiques grand public pour les Fêtes 2021, mais cette année – peut-être plus que toute autre année – les meilleurs cadeaux technologiques que j’ai vus sont des cadeaux d’appareils technologiques et d’éducation technologique aux étudiants et aux familles qui ne le feraient pas autrement. y avoir accès (y compris ceux qui ont été déplacés au cours de la pandémie). Il existe des organisations philanthropiques incroyables qui se concentrent sur cela : Technologie de transition, Code2040, Code des filles noires, et bien sûr, Code.org.

Un cadeau à l’une de ces organisations (faites un don en l’honneur de quelqu’un comme cadeau des Fêtes !) a un impact profond. Et en dehors de cela, si vous ne pouvez pas acheter petit cette année et acheter sur Amazon, assurez-vous de vérifier que vous utilisez smile.amazon.com afin qu’une organisation à fort impact social reçoive au moins une partie de chaque cadeau que vous offrez.

Isaac Kato, directeur général de Techstars Seattle

Portefeuille crypto Trezor Model One. (Photo de Trezor)

« Comme j’exécuterai notre nouvel accélérateur Filecoin Techstars axé sur la crypto au printemps, ma recommandation de cadeau doit provenir du nouveau monde courageux de la blockchain. Je n’ai pas encore vu de carte-cadeau Bitcoin à Safeway, alors je vais utiliser le Trezor Modèle Un portefeuille crypto matériel, parfait pour stocker vos crypto-monnaies préférées de manière sûre et hors ligne. Considérez-le comme la version 2021 du portefeuille Fossil que vous avez acheté à votre père chez Macy’s et qu’il n’a jamais utilisé. Prix ​​: 63 $.

Sheila Gulati, directrice générale de Tola Capital

« Merveilleux: J’aime la technologie qui aide les gens à acquérir de nouvelles compétences. Wondrium est l’endroit idéal pour les apprenants curieux! Leur contenu couvre une grande variété de sujets – de la philosophie à la science en passant par les arts. J’ai particulièrement apprécié les cours d’histoire et j’aime découvrir le passé d’un pays avant de visiter un nouvel endroit. Vous pouvez offrir l’abonnement par tranches de temps différentes, allant de 40 $ à 150 $.Apollon: Les wearables rendent la technologie plus personnalisée. De plus en plus, le monde prend conscience du lien entre la santé intestinale et cérébrale, relié par le nerf vague. J’ai apprécié le bracelet portable Apollo comme moyen de se connecter rapidement à son système nerveux pour aider à programmer différentes expériences (pour dormir, méditer, être vigilant sans caféine, etc.) ! Cela a un prix plus élevé à 349 $, donc plus un engagement, mais un beau cadeau qui contribue au bien-être.Nick Fajt, co-fondateur et PDG de RecRoom

Le contrôleur Backbone One pour iPhone. (Photo de l’épine dorsale)

« Je suis un grand fan de (et investisseur dans) Colonne vertébrale. C’est la meilleure façon de jouer à des jeux sur votre téléphone. Si vous voulez améliorer votre K/D sur quelque chose comme « Call of Duty », vous avez besoin de l’un d’entre eux. Prix ​​: 99,99 $.

Kieran Snyder, co-fondateur et PDG de Textio

« Mon cadeau technologique préféré au cours des deux dernières années n’est pas du tout la technologie. Il s’agit d’un don à un organisme à but non lucratif ou à un organisme de bienfaisance avec lequel le destinataire du cadeau a un lien. Au cours des dernières années, j’ai fait des dons de cadeaux de Noël à Fondation pour les enfants du Nord-Ouest, Projet des droits des immigrants du Nord-Ouest, et plusieurs autres organisations locales qui font un travail important dans notre communauté. C’est une bonne utilisation du budget cadeau des Fêtes !

Alline Akintore, Fonds de capital-risque de l’Oregon

La mini imprimante photo Canon IV Rose Gold. (Photo Canon)

« Je ne sais pas à quel point c’est « technicien », mais La mini imprimante photo de Canon est en haut de ma liste de cadeaux. Prix ​​: 99,99 $.

Laura Clise, fondatrice et PDG d’Intentionalist

« Guides de sentiers OwnTrail: Nous connaissons toutes des femmes qui gagneraient à faire partie d’un réseau de soutien dans leur cheminement professionnel et personnel. Un abonnement à Trail Guides est un cadeau de connexion, de solidarité et de soutien. Prix ​​: 10$/mois.Aller au-delà de la maîtrise DE&I: Beaucoup d’entre nous ont exprimé le désir d’approfondir nos connaissances et nos compétences en matière de diversité, d’équité et d’inclusion et l’apprentissage mixte DE&I Mastery de Moving Beyond est un cours qui fournit une base solide pour les praticiens et les professionnels. Prix ​​: 250 $. Sans surprise, chez Intentionalist, nous considérons la technologie comme un moyen de mieux exploiter les dépenses des consommateurs, des entreprises et des organisations à l’appui d’une économie locale plus connectée et inclusive. Cette saison des fêtes, Intentionalist collabore avec Seattle Sounders FC sur nos deux premiers livrets de bons de réduction pour les petites entreprises de quartier — Quartier chinois-International et District central. Ces livrets de bons sont les cadeaux parfaits pour les techniciens basés à Seattle qui souhaitent soutenir davantage les diverses entreprises locales qui rendent notre ville formidable. Explorez les quartiers de Seattle une bouchée ou une boisson délicieuse à la fois, sachant que les ventes de carnets de bons soutiennent directement les entreprises participantes. Prix ​​: 100 $. Rebekah Bastian, co-fondatrice et PDG d’OwnTrail

«Je suggérerais d’obtenir un NFT pour votre technicien préféré. Il existe d’innombrables projets parmi lesquels choisir pour refléter les valeurs et le goût esthétique du destinataire. Entre l’art, la communauté et le potentiel d’investissement, c’est un cadeau à la fois personnel et pratique. Je suggère particulièrement d’acheter et d’offrir des NFT aux femmes et aux personnes de couleur, pour obtenir plus de diversité dans l’espace Web3 dès le début ! »

Dan Shapiro, PDG de Glowforge

Café Turihamwe vieilli en fût de rhum de Boon Boona Coffee. (Photo de café Boon Boona)

« Plus tôt cette année, un ami m’a donné une livre de Café Boon Boona. Je l’ai bu, adoré, lu à ce sujet, et maintenant je le verse comme cadeau de choix pour ceux qui aiment autant que moi la boisson. Je ne sais pas si c’est un cadeau technologique, mais les trucs bruns chauds alimentent certainement beaucoup de technologies !

Boon Boona est un torréfacteur et un café de la région de Seattle spécialisé dans le café d’origine unique d’Afrique. Au-delà des grains incroyables, ils font un excellent travail d’approvisionnement qui va bien au-delà du commerce équitable. J’ai un énorme respect pour leurs pratiques commerciales – ils travaillent directement avec des agriculteurs individuels et des coopératives d’exportation éthiques en Afrique. Dans leurs deux cafés ici à Seattle, ils sont également incroyablement axés sur la communauté.

Dernièrement, j’ai adoré leur Café Turihamwe vieilli en fût de rhum, c’est donc mon cadeau de prédilection, avec quelque chose de personnalisé pour le boire avec ! Prix ​​: à partir de 18 $/sac.

