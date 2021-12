Guide des cadeaux .: Les meilleurs cadeaux technologiques de dernière minute à moins de 100 $

Même si plus de produits que d’habitude sont en rupture de stock jusqu’après Noël, il n’est pas trop tard pour acheter d’excellents cadeaux technologiques à temps pour cette saison des fêtes. Lisez la suite pour les recommandations de . pour les cadeaux technologiques de dernière minute de moins de 100 $ qui devraient arriver à votre porte d’ici le 25 décembre.

Souris sans fil Logitech MX Master

La souris sans fil Logitech MX Master est l’un de mes accessoires préférés de tous les temps. Il présente un design ergonomique qui se marie parfaitement avec le Mac, et vous pouvez personnaliser l’ensemble de l’expérience utilisateur avec Logitech Options sur macOS. Si vous cherchez une souris plus ergonomique et polyvalente que la Magic Mouse ou un trackpad, c’est ce qu’il vous faut.

Le Logitech MX Master est disponible pour 60 $ et devrait arriver avant Noël. Le Logitech MX Master 3 est un choix plus récent et plus cher avec des fonctionnalités similaires, et il est également actuellement en stock pour une livraison avant le 25 décembre.

Enfin, une troisième option de souris est la Logitech MX Anywhere 3, qui présente un design plus compact que le MX Master ou MX Master 3. Il est disponible pour 80 $ et devrait également arriver avant Noël.

AirPod 2

Oui c’est vrai. Vous pouvez toujours vous faire livrer des AirPod à temps pour Noël et pour moins de 100 $. Bien qu’ils ne soient pas les derniers et les meilleurs AirPods Pro ou AirPods 3, les AirPods de deuxième génération sont en stock chez Target et prêts à être expédiés pour 99 $.

Les AirPods 2 sont un excellent choix pour entrer dans le jeu des écouteurs véritablement sans fil avec un budget limité. Ils présentent une intégration profonde avec tous les appareils Apple, ainsi que ce qu’Apple appelle un ajustement universel, que de nombreuses personnes préfèrent aux AirPods 3 et AirPods Pro.

Alternatives aux AirPod

Vous ne pourrez pas trouver d’AirPod pour moins de 50 $, mais si vous êtes prêt à offrir des écouteurs vraiment sans fil cette saison des fêtes, il existe des alternatives abordables en stock et prêtes à être expédiées.

Nos alternatives AirPod préférées à moins de 50 $ sont l’Anker Soundcore Liberty. Ces écouteurs véritablement sans fil offrent une connectivité Bluetooth 5, une étanchéité IPX7, un étui de chargement et plus de cinq heures d’écoute. Vous pouvez actuellement les récupérer pour moins de 40 $ sur Amazon. Lisez notre critique complète ici.

Clavier mécanique Keychron K2

Si vous connaissez quelqu’un qui envisage d’entrer dans le monde des claviers mécaniques, le clavier filaire sans fil Bluetooth/USB Keychron K2 est un excellent choix. Il coûte moins de 100 $ et est conçu pour le Mac.

Vous pouvez en savoir plus sur le Keychron K2 dans notre revue complète.

Douze Sud AirFly

Si vous savez que la personne que vous recherchez recevra des AirPods ou d’autres écouteurs Bluetooth en cadeau cette année, un excellent accessoire est le Twelve South AirFly. Il est généralement disponible pour moins de 40 $ et vous permet de connecter n’importe quelle paire d’écouteurs sans fil à des prises casque filaires, comme dans un avion, dans une voiture ou dans une salle de sport.

Twelve South propose également l’AirFly Pro à partager avec deux appareils, et il est également en stock pour une livraison avant Noël.

AccueilPod mini

Votre kilométrage peut varier en fonction de l’expédition sur celui-ci, mais Best Buy montre actuellement que le HomePod mini gris sidéral est en stock et arrivera à la plupart des acheteurs d’ici le 23 décembre. À 99 $, le HomePod mini est un excellent choix de haut-parleur intelligent pour les fans d’Apple.

Les Apple Stores proposent également le HomePod mini, et vous pouvez l’obtenir (selon la disponibilité) pour le retirer dans votre magasin local et pour être livré sur de nombreux marchés. Encore une fois, votre kilométrage peut varier, mais si vous pouvez en trouver un, le HomePod mini est un excellent cadeau pour les utilisateurs d’Apple.

AccueilKit accessoires

L’un des moyens les plus populaires d’entrer dans l’écosystème HomeKit est d’utiliser une bande lumineuse intelligente. Il existe une variété d’options, mais l’une de nos préférées est la bande lumineuse Meross car elle ne nécessite aucun concentrateur.

Cela signifie que meross ne repose pas sur un pont Ethernet pour se connecter à votre réseau Wi-Fi et parler à HomeKit. Connectez simplement la source d’alimentation et suivez le processus de configuration normal de HomeKit dans l’application Home d’Apple. Vous pouvez trouver la bande lumineuse Meross sur Amazon.

Kindle d’Amazon

Pour les amoureux des livres dans votre vie, il n’y a pas de meilleur cadeau qu’un Kindle. Alors que la plupart des différents modèles Kindle sont en rupture de stock au-delà de Noël, vous pouvez toujours obtenir un Kindle dans un état reconditionné certifié pour moins de 50 $ livré avant Noël.

Ce Kindle dispose d’un éclairage avant intégré pour lire à l’intérieur, à l’extérieur et la nuit. Il y a 8 Go de stockage intégré pour loger des milliers de livres et un écran sans éblouissement.

Chargeurs sans fil et MagSafe

Enfin, les chargeurs sans fil sont parmi les accessoires les plus populaires et les plus utiles pour les propriétaires d’iPhone et d’AirPod de nos jours. Il existe encore un certain nombre d’options différentes disponibles pour la livraison avant le 25 décembre, y compris le chargeur MagSafe d’Apple pour les utilisateurs d’iPhone 12 et d’iPhone 13.

En parlant d’accessoires MagSafe, vous pouvez également vous procurer le chargeur sans fil Belkin 2-en-1 MagSafe d’Amazon pour moins de 100 $ en noir ou blanc avec livraison avant Noël.

