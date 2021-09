Guide des objets de collection de la correspondance de Psychonauts 2 Cruller

Aider Ford Cruller à gérer ses problèmes psychologiques dans Psychonauts 2 n’est pas facile, principalement parce que sa psyché est divisée en trois parties et que vous devez toutes les retrouver. Une fois que vous aurez accès à l’esprit de Ford dans la salle du courrier, vous verrez un côté du ministre des Postes qui vous fait monter sur des lettres et vous battre pour que les bagages de Ford soient triés correctement.

Il n'y a pas grand-chose à trouver dans cette version de l'esprit de Ford, mais une grande partie est assez bien cachée. Voici où trouver tous les objets de collection dans la correspondance de Cruller.

Objets de collection de la correspondance de Cruller

Pépites de sagesse : 1Coffres-forts de mémoire: 1Bagages émotionnels: Boîte à chapeauxDemi-A-Minds: 1Figurations: 47

Étiquette de boîte à chapeau : Vérifiez la boîte aux lettres juste après avoir utilisé une punaise pour traverser un espace au début du niveau.

Coffre de mémoire : Celui-ci est impossible à manquer. Vous finirez par atteindre un engrenage tournant au centre du vortex de la salle de courrier que vous devrez utiliser Time Bubble pour ralentir. Juste en face se trouve le coffre-fort de la mémoire.

Bagage émotionnel Hatbox: Vérifiez sur le côté gauche de l’entrée d’une colline faite de lettres – vous glisserez vers le bas, alors assurez-vous d’avoir trouvé ce dont vous avez besoin avant de vous aventurer.

Demi-esprit : Après avoir descendu la colline du courrier, vous vous retrouverez dans une arène où vous affronterez des censeurs. Montez sur l’étagère à proximité pour trouver le Half-a-Mind qui attend au sommet.

pépite de sagesse: Finalement, vous vous retrouverez au-dessus de la machine à écrire. Utilisez les punaises en avant pour balancer la lampe qui se trouve de l’autre côté du bureau. La Nugget est au-dessus de la lampe, sur laquelle vous devriez pouvoir atterrir.

