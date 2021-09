Guide des objets de collection de Psychonauts 2 Strike City

Une grande partie de l’histoire de Psychonauts 2 vous fait travailler pour réparer l’esprit brisé du célèbre agent Psychonaut Ford Cruller, qui vous emmène dans trois versions distinctes de sa psyché. Lorsque vous vous dirigez enfin vers le bowling Astral Lanes, après avoir terminé le Cookoff de Compton, vous pouvez plonger dans l’esprit de Cruller pour découvrir un scénario d’apocalypse sur le thème du bowling : Strike City.

Voici comment trouver tout ce qui est caché dans Strike City. Restez à l’écoute pour plus de couvertures et de guides Psychonauts 2, y compris notre récapitulatif de tous les objets de collection dans le labyrinthe de Loboto, la salle de classe de Hollis et Hollis’ Hot Streak et les follicules de Ford. Et n’oubliez pas de consulter notre revue Psychonauts 2.

Objets de collection de la ville de grève

Pépites de Sagesse:1Coffres-forts de mémoire: 1Bagages émotionnels: Sac de sport, ValiseDemi-A-Minds: 1Figurations: 52

Le truc de Strike City est que vous devrez rouler sur une boule de bowling chaque fois que vous aurez besoin d’utiliser un chemin qui ressemble à une piste de bowling – vous n’êtes pas autorisé à marcher sur les pistes, après tout. Cela dit, vous voudrez sauter du ballon à plusieurs intervalles afin de trouver des objets de collection. Ils ont tendance à être sur le côté dans Strike City, cachés dans l’architecture dans des endroits où vous n’avez pas nécessairement besoin d’aller.

Sac de voyage Bagages émotionnels: Une fois arrivé à Strike City, dirigez-vous vers le premier grand saut. Lorsque vous atteignez le prochain toit, vous verrez une machine de retour de balle d’un côté. Contournez le mur contre lequel il est appuyé pour trouver le sac de sport de l’autre côté, à côté d’un objet.

Coffre de mémoire: Sur le toit suivant, regardez vers le bord où vous pouvez descendre pour trouver le coffre-fort de mémoire caché hors de vue.

Étiquette de valise: En continuant d’avancer, vous arriverez bientôt sur un toit couvert de bave verte. Vous ne pouvez pas vraiment traverser cela – cela vous ralentit et vous empêche de sauter – vous devrez donc monter une boule de bowling pour naviguer dans la boue. Utilisez votre boule de bowling pour sauter à travers l’espace entre les toits vers une autre zone couverte de boue. Dirigez-vous vers le coin arrière droit et vérifiez derrière les remorques pour trouver l’étiquette de valise.

pépite de sagesse: En avant, vous sauterez sur le côté d’un bâtiment, où la gravité se déplacera pour vous permettre de marcher sur la nouvelle surface. Traversez ce bâtiment et vous atteindrez un toit où vous pourrez descendre dans une zone latérale, marquée par un château d’eau. Montez au sommet pour trouver la pépite de la sagesse.

Bagage Émotionnel Valise: Continuez jusqu’à ce que vous atteigniez un bâtiment en construction. Vous devrez monter prudemment une boule de bowling jusqu’au sommet en escaladant des rampes et en utilisant des poutres mobiles pour traverser les espaces. Avant de commencer à grimper, cependant, vérifiez sous la rampe sur le côté gauche de la zone. Faites rouler votre boule de bowling dans le coin arrière gauche du rez-de-chaussée, où vous trouverez des quilles que vous pouvez abattre avec la boule. Derrière eux, la Valise attend.

Demi-esprit: Dans ce même bâtiment à moitié construit, montez votre boule de bowling jusqu’au sommet. Lorsque vous y arrivez, contournez prudemment le bord du bâtiment et cherchez une poutre en saillie. Descendez avec précaution de votre boule de bowling et marchez sur la poutre pour attraper votre Half-A-Mind.

