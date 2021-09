Guide des objets de collection de Psychonauts 2 Tomb Of The Sharkophagus

Après avoir exploré les trois aspects de la personnalité de Ford Cruller dans Psychonauts 2, vous vous retrouverez plongé dans les profondeurs les plus sombres de l’esprit du fondateur de Psychonauts – la tombe du Sharkophagus. Mais bien que le niveau puisse sembler effrayant, ce n’est en fait pas si mal, à condition que vous puissiez garder votre esprit à votre sujet tout en descendant dans son horrible abîme subconscient. Et comme toujours dans Psychonauts 2, il y a des objets de collection à découvrir en cours de route.

Nous avons parcouru où vous pouvez trouver tout ce qui est caché dans l’obscurité de l’esprit de Ford dans La tombe du Sharkophagus ci-dessous. Pour plus de couvertures et de guides sur Psychonauts 2, consultez notre récapitulatif de tous les objets de collection dans Loboto’s Labyrinth, Hollis’s Classroom, Hollis’s Hot Streak, Strike City, Ford’s Follicles, Compton’s Cookoff, Cruller’s Correspondence et Bob’s Bottles. Et n’oubliez pas de consulter notre revue Psychonauts 2.

Tombe du Sharkophagus Collectibles

Coffres-forts de mémoire: 1Bagages émotionnels: BourseDemi-A-Minds: 1Figurations: 20

Il n’y a pas trop de terrain à couvrir dans la tombe du Sharkophagus, mais bien que le nombre d’objets de collection soit petit, il y en a quelques-uns dans des endroits éloignés qui sont faciles à manquer ou à passer accidentellement. Et au moins un – le Memory Vault – vous obligera à revenir au niveau pour un deuxième passage.

Coffre de mémoire: En entrant dans le cimetière, tournez à droite. Vous verrez une petite alcôve avec une pierre tombale qui ressemble à un coffre-fort de mémoire. Le coffre-fort lui-même n’est pas apparu la première fois que nous avons traversé ce niveau, mais lorsque nous sommes revenus pour un deuxième coup d’œil, le coffre-fort était à cet endroit en attente.

Étiquette de sac à main: Après vous être échappé du peigne géant, vous tomberez lentement dans une fosse. Vous pouvez demander à Raz de tomber vers les bords de la fosse pour accéder à certaines portes latérales. Sur le deuxième rebord en bas, vous trouverez un requin en bois – le Sharkophagus – qui se promène près du rebord. Ralentis-le avec Time Bubble et saute sur son dos pour attraper le Purse Tag.

Demi-esprit: Descendez jusqu’au troisième rebord de la fosse et entrez par une porte pour trouver la machine à écrire géante de Cruller’s Correspondence. Le Half-a-Mind est d’un côté.

Bagages émotionnels: Continuez jusqu’au fond de la fosse et suivez les couloirs jusqu’à ce que vous atteigniez une pièce plus grande, avec l’Astrolathe en forme de foret au milieu. Vérifiez à l’arrière de l’appareil pour trouver le sac à main dans le coin arrière de la pièce.

