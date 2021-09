Guide des objets de collection Psychonauts 2 Cassie’s Collection

La collection de Cassie dans Psychonauts 2 est un autre niveau long et complexe avec une tonne d’objets de collection. La scène revient plusieurs fois sur elle-même, vous permettant de récupérer certaines choses que vous avez manquées en découvrant ses nombreux secrets. Pourtant, beaucoup sont cachés hors des sentiers battus, ce qui vous oblige à soigneusement explorer, grimper et explorer la bibliothèque et ses zones connectées. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu complet de tout ce que vous pouvez attraper dans Cassie’s Collectibles, et exactement où trouver tout cela.

Objets de collection de la collection Cassie

Pépites de sagesse : 4Coffres-forts de mémoire: 2Bagages émotionnels: Sac polochon, valise, sac à main, boîte à chapeau, coffre à vapeurDemi-A-Minds: 2Figurations: 227

La collection de Cassie est divisée en plusieurs sections – vous ne ferez pas seulement votre chemin dans la bibliothèque elle-même, mais aussi dans divers livres et souvenirs qui vous mèneront également à d’autres endroits. Vous devrez parcourir tous les emplacements pour trouver tous les nombreux objets de collection du niveau, et beaucoup se trouvent dans des endroits cachés.

pépite de sagesse: Vous commencerez d’abord dans la bibliothèque de Cassie, qui contient des sections latérales dont vous aurez besoin pour vous frayer un chemin. Dans cette première salle, cependant, vous trouverez des alcôves encastrées dans les murs où vous ne pouvez pas tout à fait grimper. Montez sur le comptoir de la bibliothèque et sur les livres pour atteindre le globe suspendu au-dessus de vous, et vous pouvez ensuite utiliser la hauteur pour sauter et flotter jusqu’à chacune des alcôves. L’un contient votre première pépite de sagesse.

Bagage Émotionnel Valise: C’est aussi dans la toute première pièce dans laquelle vous entrerez. Cherchez la valise au-dessus d’une pile de livres dans le coin ; vous reviendrez ici plusieurs fois, vous pourrez donc le récupérer après avoir avancé pour trouver l’étiquette de valise.

Étiquette de valise: Montez à travers la bibliothèque jusqu’à ce que vous atteigniez une pièce avec un puits sans fond en dessous et des livres volants qui se frayent un chemin à travers elle. Recherchez les points de prise de connexion mentale au-dessus de vous. Au fur et à mesure que vous les utilisez pour avancer, vous pourrez les utiliser pour vous frayer un chemin jusqu’à un rebord attaché à l’une des colonnes dans le coin de la pièce, où se trouve l’étiquette de valise.

Étiquette de sac à main: En explorant la bibliothèque, vous entrerez dans plusieurs salles différentes, chacune avec un thème différent. Dans la première pièce où vous vous battez après avoir acquis la capacité de projection, montez sur une pile de livres pour atteindre une alcôve élevée parmi les valises. L’étiquette de la bourse est à l’intérieur.

Bagages émotionnels: Dans cette même pièce, cherchez un point surélevé avec l’illustration d’un chevalier combattant un dragon. La bourse est sur la balustrade à côté.

Demi-esprit: Une fois que vous avez la capacité de projection, dirigez-vous vers le coin Littérature pour enfants. Avant de sauter dans le livre, cherchez une porte verrouillée et utilisez votre projection pour l’ouvrir et révéler le demi-esprit.

Coffre de mémoire: Après la salle avec les équations mathématiques, vous entrerez dans un autre niveau de livre en deux dimensions. Une fois que vous avez terminé, lorsque vous revenez dans le monde 3D, vérifiez derrière le livre pour trouver le coffre-fort de la mémoire.

pépite de sagesse: Également après avoir effacé le deuxième livre, vérifiez la pièce pour les points de connexion mentale. Vous pourrez vous frayer un chemin dans les airs pour atteindre une alcôve située dans le mur qui cache la pépite de la sagesse.

Demi-esprit: Ce Half-a-Mind est juste au sol dans la zone connue sous le nom de Librarian Lane – vous ne pouvez pas le manquer.

Sac de voyage Bagages émotionnels: Vous finirez par plonger dans un monde géant construit à partir de livres, alors que vous chercherez des preuves contre Fannie Flats. Avant de vous diriger vers les bâtiments, faites demi-tour depuis votre point d’entrée et descendez la rue sinueuse vers les quais pour trouver le sac de sport.

Boîte à chapeau Bagages émotionnels: Celui-ci est difficile à manquer. Cherchez-le en plein centre de l’eau au milieu de la ville, où des bateaux en papier le contournent en cercle.

Étiquette de sac de sport: Il y a trois domaines principaux dans cette section du niveau où vous vous dirigez pour rechercher des preuves. Vous trouverez le Duffel Bag Tag dans l’emplacement du papier journal, juste en face de l’eau d’où vous commencez. La zone est marquée par un grand combat, et après avoir éliminé les ennemis, vous pouvez utiliser votre pouvoir de projection pour ouvrir une porte verrouillée et révéler l’étiquette.

Coffre de mémoire: Une fois que vous atteignez le haut de la zone de papier journal, parcourez le livre 2D et récupérez les preuves. Avant de partir, dirigez-vous d’un côté et vous trouverez une petite porte que vous pourrez franchir pour trouver une porte au-delà. Cette porte est un portail qui vous mènera vers une autre île au milieu du chantier naval. Sur celui-ci, vous trouverez le deuxième Memory Vault.

Étiquette de coffre à vapeur: Sur le côté gauche des bateaux qui tournent, vous pouvez sauter sur des cordes raides qui vous aideront à traverser les arcades et à traverser l’eau jusqu’à ce que vous puissiez grimper jusqu’à la place du marché. Avant de monter tout en haut, vous frapperez la plate-forme plate d’un livre ouvert. Regardez à gauche le long de la pile de livres pour un chemin que vous pouvez emprunter pour atteindre l’étiquette.

pépite de sagesse: Au sommet de la place du marché, après avoir trouvé les preuves, vous aurez la possibilité de redescendre à l’aide d’un rail de broyage. Avant de faire cela, regardez par-dessus le bord avant de la zone jusqu’à un endroit où vous pouvez descendre pour saisir la pépite de sagesse.

Étiquette de boîte à chapeau Bagages émotionnels: Vous trouverez l’étiquette de boîte à chapeau dans la zone de la conserverie, juste derrière la grande cascade d’encre à droite de la porte près du bord de l’eau.

pépite de sagesse: Toujours dans la Conserverie, vous ne pouvez pas manquer celui-ci. Complétez votre aventure en deux dimensions dans un livre et lorsque vous en sortirez, la pépite vous attendra devant vous.

Coffre à vapeur: De retour dans la salle principale de la bibliothèque, montez sur le globe suspendu au-dessus du bureau de la bibliothécaire. Utilisez votre pouvoir de projection pour que votre archétype abaisse un interrupteur au sol – vous l’avez peut-être déjà remarqué, et si vous l’avez tiré, il pourrait sembler qu’il n’a rien fait. L’interrupteur fera bouger le globe, vous permettant d’atteindre quelques choses que vous ne pouviez pas auparavant, y compris des objets et le coffre à vapeur. Lorsque le globe est à son apogée, sautez vers le tronc à gauche en utilisant votre boule de lévitation.

