Guide des objets de collection Psychonauts 2 Fatherland Follies

Le dernier esprit que vous entrez dans Psychonauts 2 vous mènera à Fatherland Foibles, un parc à thème qui vous donne un regard différent sur les événements dont vous avez entendu parler à Grulovia tout au long du jeu. Bien qu’il s’agisse de votre dernier emplacement cérébral, il existe encore des objets de collection que vous pouvez récupérer pour éliminer ces derniers rangs de stagiaires afin d’améliorer vos pouvoirs pour la finale du jeu. Voici où vous pouvez trouver tout ce qui se cache dans votre parc à thème à travers l’histoire de Grulovian.

Nous avons encore plus de couvertures et de guides Psychonauts 2, y compris notre récapitulatif de tous les objets de collection dans le labyrinthe de Loboto, la salle de classe de Hollis, Hollis’ Hot Streak, PSI King’s Sensorium, Ford’s Follicles, Strike City, Tomb of the Sharkophagus, Compton’s Cookoff, Cassie’s Collection, et la complainte de Lucrèce. Et n’oubliez pas de consulter notre revue Psychonauts 2.

Patrie Folies Collectibles

Pépites de sagesse : 3Coffres-forts de mémoire: 2Bagages émotionnels: sac polochon, valise, boîte à chapeau, coffre à vapeur, sac à mainDemi-esprit: 2Figurations: 98

Vous vous frayerez un chemin à travers plusieurs segments différents de Fatherland Follies, et cela se déroulera comme une promenade dans un parc à thème, alors assurez-vous de saisir tout ce que vous pouvez dans chaque section avant d’ouvrir la porte de chacune qui vous permet de continuer. Vous ne pourrez pas revenir en arrière dans le niveau à moins d’y entrer à nouveau via le Brain Tumbler.

Étiquette de sac de sport: Juste après que le trajet s’arrête pour la première fois, descendez de la charrette et regardez derrière le paysage avec les Gruloviens agitant et chantant. Vous verrez une tourelle ronde avec une porte à l’arrière. Ouvrez-le et vous traverserez un portail, émergeant dans une autre pièce où se trouve le Duffle Bag Tag. Vous pouvez également casser le gramophone que vous trouvez ici pour arrêter cette chanson infernale. (Il y a deux autres gramophones à trouver, et les détruire tous les trois vous rapportera un succès.)

Sac de voyage Bagages émotionnels: Le Duffle Bag est aussi dans cette première partie de la balade. Dirigez-vous vers la scène du balcon où la famille du Gzar s’enfuit avec ses couronnes ridicules. Dirigez-vous vers le fond de la pièce et vérifiez d’un côté, près des rideaux, pour trouver le sac de sport caché à côté d’une goutte dans le sol.

Étiquette de boîte à chapeau: Recherchez la scène de la renonciation de la famille de Gzar dans la première zone du manège. Installez-vous derrière les accessoires et vous constaterez que vous pouvez grimper en utilisant des trampolines. Cela vous mènera à une alcôve qui cache le Hatbox Tag.

Coffre de mémoire: Vous devriez également trouver une grande statue de Ford et Maligula dans cette section. Près des pieds de Maligula, cherchez une voie ferrée et suivez-la à travers une porte derrière sa statue pour atteindre le coffre-fort de la mémoire.

Boîte à chapeau Bagages émotionnels: Dans cette même pièce près de la statue de Maligula, cherchez un endroit où vous pouvez sauter vers le haut pour atteindre une plate-forme plus élevée avec la Hat Box.

Demi-esprit: Cherchez une roue à eau à une extrémité de cette scène, près de l’endroit où vous êtes entré pour la première fois. Sautez sur la plate-forme à côté pour trouver le demi-esprit.

pépite de sagesse: Passez à la deuxième partie du trajet. Lorsque vous arrivez à la prochaine porte verrouillée, vous trouverez une salle au trésor sur votre droite remplie d’œufs de Fabergé. Sur le côté droit de la pièce, parmi les œufs, se trouve la Pépite de Sagesse.

Étiquette de sac à main: L’énigme principale de cette zone est cachée dans la scène où la famille s’enfuit en exil à travers divers lieux. Évitez de résoudre le puzzle jusqu’à ce que vous ayez fini de trouver les objets de collection. Tout d’abord, définissez l’arrière-plan de la scène hivernale et déplacez les accessoires et la famille afin que vous puissiez y monter pour localiser le porte-monnaie derrière le mur de l’igloo.

Demi-esprit: À cette même scène, installez le fond du désert avec un cactus et la famille au centre pour vous faire un autre chemin pour grimper dans le fond. Lorsque vous y arriverez, vous trouverez le Half-a-Mind qui vous attend.

Bagages émotionnels: Vérifiez à gauche du lit dans la scène où le Gzar meurt d’envie de trouver la bourse.

Étiquette de valise: Cette section du manège a également un petit cimetière. Vérifiez derrière les pierres tombales pour accrocher l’étiquette de valise.

pépite de sagesse: De retour sur la scène de l’exil, vous pouvez avancer dans le puzzle si vous le placez sur l’arrière-plan de l’océan et grimpez à travers le trou là-bas. Cela vous mènera à une représentation de la salle de Lady Lucktopus que vous avez visitée au début du jeu. Comme dans la version réelle de la pièce, recherchez une affiche sur le mur que vous pouvez brûler avec Pyrokinesis pour révéler une zone cachée ; suivez-le jusqu’au bout pour trouver la pépite.

Coffre de mémoire: La troisième partie du trajet vous ramène au camp de Whispering Rock. Vous pouvez vous frayer un chemin à travers certains des blocs pour entrer dans les cabines que vous trouverez ici. À l’intérieur de l’un d’eux, vous trouverez le coffre-fort de la mémoire.

pépite de sagesse: Entrez dans l’autre cabine pour trouver votre Pépite de Sagesse.

Étiquette de coffre à vapeur: Après avoir quitté Whispering Rock, vous entrerez dans une zone décousue qui se trouve dans les coulisses de la balade. Continuez jusqu’à ce que vous atteigniez une zone avec beaucoup de connexions mentales, et vous rencontrerez une scène de mémoire avec le Dr Lobato. Recherchez des pensées sombres qui vous connecteront à une plate-forme avec le Steamer Trunk Tag.

Coffre à vapeur: Le même chemin qui vous a conduit au Steamer Trunk Tag et le Dr Loboto peut également vous emmener au coffre lui-même. Utilisez les connexions mentales et esquivez les fans, à la recherche d’un chemin dérivé d’un côté avec plus de connexions. Suivez-le jusqu’au bout pour trouver le coffre à vapeur.

Valise: Vous ne pouvez pas saisir la valise lors de votre premier passage à travers ce niveau, alors préparez-vous à utiliser le Brain Tumbler pour revenir. Il est situé sur l’une des étagères de la boutique de cadeaux à la fin; vous le verrez probablement pendant la cinématique, alors faites une note mentale.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.