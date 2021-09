Guide des objets de collection Psychonauts 2 Ford’s Follicles

Le milieu de partie de Psychonauts 2 consiste à trouver des moyens de réparer l’esprit brisé de Ford Cruller. Après que Raz ait contacté Ford, il découvre que la psyché du légendaire Psychonaute s’est scindée en trois parties, et Raz devra toutes les saisir pour ramener Ford à ses sens. Vous pouvez trouver les aspects de Ford éparpillés dans le lobe maternel, avec un équipage du salon de coiffure sur place du QG Psychonauts.

Une fois que vous avez travaillé autour du lobe maternel, vous pouvez vous plonger dans l’esprit du coiffeur Ford pour accéder au niveau des follicules de Ford. Voici tout ce que vous pouvez trouver à l’intérieur, des bagages émotionnels aux pépites de sagesse. Restez à l’écoute pour plus de couvertures et de guides Psychonauts 2, y compris notre récapitulatif de tous les objets de collection dans le labyrinthe de Loboto, la salle de classe de Hollis et Hollis’ Hot Streak et Compton’s Cookoff. Et n’oubliez pas de consulter notre revue Psychonauts 2.

Follicules de Ford à collectionner

Pépites de sagesse : 1Coffres-forts de mémoire: 1Bagages émotionnels: Coffre à vapeurDemi-A-Minds: 2Figurations: 43

Les trois aspects de Ford Cruller présentent des niveaux légèrement plus petits que d’habitude à explorer. Chacun est un peu plus simple que des endroits comme Hollis’s Hot Streak ou Compton’s Cookoff. Pourtant, il y a quelques choses qui sont faciles à manquer lorsque vous explorez les mèches soyeuses de Ford et commencez à découvrir les secrets des Psychonauts.

pépite de sagesse: Dès que vous quittez le salon de coiffure et entrez dans le monde fait de cheveux, regardez à votre droite. Utilisez Psi Blast sur le bouton coincé dans le mur, ce qui activera un sèche-cheveux. Utilisez la rafale qu’il crée pour sauter par-dessus l’écart et attraper la pépite de sagesse en forme de bacon.

Demi-esprit: En sortant du salon de coiffure, vous devriez pouvoir repérer ce Half-A-Mind, un peu plus facile à attraper que la Pépite de Sagesse. Cherchez-le sur les côtés du chemin lorsque vous vous dirigez vers la ville des cheveux.

Coffre mental: Un autre qui est assez proche du chemin principal, mais facile à contourner. Recherchez le grand panneau indiquant « Saviez-vous qu’il y a une guerre en cours ? » Le Mental Vault traînera juste dans l’ombre du chemin, prêt à se précipiter si vous vous approchez trop.

Étiquette de coffre à vapeur: Vous verrez celui-ci sur votre chemin, après avoir franchi une brèche avec quelques sèche-cheveux. Cherchez-le près de la hutte jaune où vous combattrez une poignée de censeurs, avant de traverser un pont de tuiles qui vous ramènera dans une zone intérieure.

Coffre à vapeur: Cherchez le tronc niché sur le côté du phare, un peu caché dans l’ombre. Le flacon de Victory Shampoo sert de repère.

