Guide des objets de collection Psychonauts 2 Lucrecia’s Lament

Vous approchez rapidement de la fin de Psychonauts 2 lorsque vous arrivez à Lucretia’s Lament, plongeant dans les secrets des Psychonauts. Mais il reste encore beaucoup d’objets de collection à trouver, même s’il s’agit de l’un des plus petits niveaux du jeu. Voici où trouver tout ce dont vous avez besoin pour continuer à maximiser votre rang de stagiaire et à renforcer toutes vos capacités psychiques.

La complainte de Lucrèce à collectionner

Pépites de sagesse : 3Coffres-forts de mémoire: 2Bagages émotionnels: sac polochon, valise, boîte à chapeau, coffre à vapeurFigurations: 106

Le monde sur le thème de la courtepointe de Lucretia’s Lament est l’un des niveaux les plus petits et les plus simples de Psychonauts 2, mais assurez-vous de bien vérifier la zone du cirque aux puces avant de continuer.

pépite de sagesse: Lorsque vous arrivez pour la première fois dans Lucretia’s Lament, vous vous retrouverez dans une version cirque aux puces de l’acte familial Aquato. Cherchez des échelles et montez jusqu’à la plate-forme la plus élevée que vous puissiez atteindre, près de la section du carrousel, puis traversez la corde raide pour atteindre la pépite.

Coffre de mémoire: Sur le sol, cherchez un pot rouge qui fait partie de la scène. Dans le coin derrière se trouve le Memory Vault. C’est à droite des tribunes, qui ont quelques figurations d’insectes composant le public.

Étiquette de valise: Complétez chacun des numéros de cirque dans la partie cirque aux puces et vous serez envoyé au grand plongeon pour une dernière manœuvre. Lorsque vous y arrivez, regardez vers la droite et sautez vers un gros morceau de métal soutenant des parties de la scène. Courez jusqu’au bout pour trouver l’étiquette de valise près du bord.

Étiquette de coffre à vapeur: Une fois que vous entrez dans la zone matelassée de Lucretia’s Lament, vous utiliserez un pont pour traverser un ruisseau. Tournez immédiatement à droite pour trouver le Steamer Trunk Tag juste assis près de la clôture.

Coffre de mémoire: Autour de cette même zone se trouve un Memory Vault, caché parmi les arbres non loin du Steamer Trunk Tag.

pépite de sagesse: Cherchez votre deuxième pépite de sagesse, qui se trouve également près du pont que vous avez traversé. Celui-ci est au sommet d’une broche de fil, et vous devrez grimper avec précaution sur certains objets pour atteindre suffisamment haut pour l’atteindre.

Étiquette de boîte à chapeau: Suivez le chemin et vous arriverez à un portail que vous pouvez traverser qui vous mènera à une autre partie du niveau, marquée par un dessin du père de Nona et Raz en tant que garçon. Au lieu de passer à travers, vérifiez derrière lui pour l’étiquette de boîte à chapeau.

Étiquette de sac à main: Continuez et vous passerez par deux autres portails. Lorsque vous traversez le troisième dans la forêt de courtepointes, qui ressemble à un coussin, dirigez-vous derrière le côté de la sortie pour trouver le porte-monnaie.

Étiquette de sac de sport: Dans la forêt de Quilt, peu de temps après votre arrivée, cherchez un bouton noir au sol. Utilisez la télékinésie pour tirer sur le bouton afin de créer un portail qui vous mènera au Duffle Bag Tag.

pépite de sagesse: Dans la même zone, la Quilt Forest, continuez jusqu’à ce que vous trouviez un autre bouton noir. Répétez le processus avec Telekinesis pour l’attraper, et le nouveau portail vous mènera là où la pépite de sagesse est cachée.

Bagages émotionnels: Finalement, vous vous retrouverez dans une impasse avec un énorme barrage, un tas de chaînes et des bagages retenant l’eau. Ici, vous trouverez tous les bagages émotionnels du niveau au même endroit. Comme vous pouvez le voir, Lucretia en a beaucoup.

