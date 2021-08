Guide des outils de navigation Minecraft – Naviguer dans Minecraft

Remarque : ce guide se concentre sur la version Bedrock de Minecraft, disponible sur Windows 10, Xbox, PlayStation, Switch et mobile.

Perdre votre chemin dans Minecraft peut être frustrant. Même si la génération mondiale s’est améliorée à pas de géant au fil des ans, il est facile de se perdre et de se convaincre que votre base est juste après quelques arbres – pour vous retrouver dans une forêt d’épicéas après le coucher du soleil. Heureusement, Minecraft dispose de quelques outils qui peuvent vous aider à savoir où vous vous trouvez dans le monde. Ci-dessous, nous détaillons tous les principaux outils de navigation du jeu.

Boussole

La boussole est simple à construire une fois que vous avez une pioche en pierre ou en fer et, si vous restez près de votre point d’apparition du monde, un outil absolument crucial pour retrouver le chemin du retour. Plus tard, vous pouvez construire un Lodestone et associer votre boussole à celui-ci pour le rendre encore plus utile.

Cartes et table de cartographie

N’attendez pas pour commencer la cartographie. Minecraft regorge de panoramas époustouflants, de villages et de forteresses pleins de blocs et d’objets rares, et d’autres choses à retrouver. Si vous commencez une carte tôt, vous n’aurez aucun problème à retrouver votre chemin vers cette magnifique mesa ou ce biome de jungle luxuriante que vous avez finalement trouvé après trop de recherches.

Vous pouvez bien sûr créer une ancienne carte vanille classique, mais si vous combinez un morceau de papier avec une boussole sur une table de cartographie, cela devient une carte de localisation, qui indique votre emplacement sur la feuille. Combinez une carte avec une feuille de papier vierge et vous obtiendrez une version agrandie : il existe quatre niveaux de zoom différents à utiliser. Vous pouvez même les transformer en art en plaçant la carte dans un cadre mural afin que vous puissiez voir votre glorieux ouvrage à vol d’oiseau.

L’horloge

L’horloge est l’un des outils les moins utiles de Minecraft mais a toujours sa raison d’être. Si vous passez beaucoup de temps à miner, et surtout si vous le faites sur un royaume Minecraft ou un serveur Survival Multiplayer, connaître l’heure de la journée vous aide à savoir quand vous pouvez déployer votre lit portable et vous rafraîchir.

