Guide des outils Minecraft – Matériaux de fabrication d’outils classés du pire au meilleur

Remarque : ce guide se concentre sur la version Bedrock de Minecraft, disponible sur Windows 10, Xbox, PlayStation, Switch et mobile.

Lorsque Minecraft a fait ses débuts, vous deviez déterminer les matériaux et les arrangements que vous deviez utiliser pour créer des outils. De nos jours, c’est beaucoup plus simple : les recettes sont intégrées directement dans le jeu ! Mais vous avez encore besoin d’un peu de connaissances pour aller au-delà de ces premiers jours. Quels outils utiliser pour quelles tâches, bien sûr, mais aussi à partir de quoi vous pouvez les construire. Pour les meilleurs emplacements miniers, le “niveau du sol” standard est de 62, et le sous-sol est généralement de 61 et moins. Avec tout cela à l’écart, voici les matériaux de fabrication d’outils de Minecraft, classés du pire au meilleur.

Or

Où le trouver: Entre les couches 5 et 76.

Minecraft n’est pas l’endroit où aller pour le réalisme, mais dans ce cas, c’est un assez bon match. Comme dans la vraie vie, l’idée d’une pelle dorée est beaucoup plus cool que la réalité. Il y a beaucoup d’utilisations pour l’or dans minecraft, mais en ce qui concerne les outils, vous devriez ignorer complètement l’or. C’est littéralement le moins durable des matériaux d’outils. Même s’il vous arrivait de récupérer un outil en or sur une foule que vous avez tuée, il sera probablement plus utile de transformer n’importe quel enchantement en XP avec une meule fondue en un morceau d’or que d’essayer d’utiliser réellement l’outil .

Bois

Où le trouver : Presque partout!

Le bois est le véritable point de départ des outils Minecraft. Il est abondant, renouvelable et presque deux fois plus durable que l’or. Vous ne voudrez pas rester longtemps avec des outils en bois, mais c’est un excellent point de départ et vous amènera rapidement aux outils en pierre.

Calcul

Où le trouver : Presque partout!

La pierre est encore plus abondante que le bois et encore une fois presque deux fois plus durable. C’est là que vous commencerez à voir les avantages d’outils plus solides en termes de durabilité et de vitesse.

Le fer

Où le trouver : Entre les couches 5 et 61.

Le chemin de la pierre au fer est assez clair. Une fois que vous aurez des outils en pierre, vous pourrez facilement extraire assez rapidement et assez profondément pour commencer à constituer un bon stock de fer. Le fer est plus de deux fois plus durable que la pierre et est le premier bloc qui vous permettra de commencer à extraire des matériaux plus exotiques comme le minerai de diamant. C’est aussi le premier matériau où vous commencerez vraiment à vous mettre en colère si une plante grimpante se faufile sur vous.

diamant

Où le trouver : Couches 11-12.

Le diamant est le premier matériau vraiment durable que vous trouverez pour les outils de construction ; c’est à peu près l’équivalent de 48 pioches en or ou de 26 pioches en bois. À cause de ces plantes grimpantes embêtantes, vous voudrez peut-être ranger cet écureuil dans un coffre sûr et attendre de pouvoir vous permettre un ensemble complet d’armures en diamant avant de commencer à fabriquer des outils.

Netherite

Où le trouver : Exclusivement dans le Nether entre les couches 13 et 17.

Le plus rapide, le plus durable et le plus rare de tous les matériaux de fabrication d’outils, Netherite se trouve dans le Nether, ce qui signifie que vous aurez besoin d’au moins une pioche en diamant pour même y accéder. Netherite est créé en trouvant des débris antiques dans le Nether et en les brûlant en débris de Netherite. Combinez cela avec de l’or pour fabriquer des lingots de Netherite, que vous pouvez ensuite apporter à une table de forge pour améliorer vos outils diamantés au plus haut niveau. À ce stade, vous voudrez peut-être attendre de pouvoir (littéralement) récupérer des livres de réparation pour vous assurer qu’ils ont suffisamment de vie pour que le problème en vaille la peine.

