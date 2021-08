Guide des outils Minecraft – Outils de base pour l’exploitation minière et la construction

Remarque : ce guide se concentre sur la version Bedrock de Minecraft, disponible sur Windows 10, Xbox, PlayStation, Switch et mobile.

Si les jeux de combat nous ont appris quelque chose, c’est que les coups de poing sont très amusants. Mais cela ne vous mènera que jusqu’à présent dans Minecraft – vous aurez besoin des bons outils pour faire le travail. Même si vous connaissez les bases – prenez votre pioche, votre pelle et votre hache – il y a tout un monde de complexité dans lequel se perdre. Dans ce guide, nous présenterons tous les outils dont vous avez besoin pour survivre et prospérer dans Minecraft, à partir de quoi vous pouvez les construire et comment en tirer le meilleur parti. Ces articles devraient presque toujours être dans votre inventaire, car ce sont les outils les plus utiles, polyvalents et courants de Minecraft.

Pioche

Le premier outil absolu que vous devriez construire pour commencer. Bien qu’il ne soit pas très utile sur la surface où la saleté et le bois sont les blocs les plus courants, c’est probablement l’outil que vous aurez le plus en main. C’est également crucial pour obtenir des blocs exotiques comme le diamant, l’obsidienne et les débris anciens.

Hache

La hache fidèle est bonne pour une chose et une seule chose, mais elle fait son travail mieux que toute autre chose. Avoir un bon stock de bois est un bon premier pas vers la construction d’une belle base pour vous-même, et c’est l’un des blocs les plus polyvalents du jeu. Alternativement, vous pouvez bien sûr frapper des arbres, mais votre temps vaut plus que cela.

Pelle

Comme la hache, la pelle est plus limitée, étant utile pour extraire des blocs plus mous comme la terre, le sable et le gravier. Au-dessus du sol, c’est un excellent moyen de terraformer une zone à votre goût. Au-dessous du sol, c’est crucial pour éliminer tout ce gravier de votre chemin. De plus, la pelle a une action secondaire (clic droit ou gâchette gauche) qui vous permet de créer un chemin sur l’herbe – un excellent moyen de rendre un espace plus civilisé ou de vous assurer que vous pouvez retrouver votre chemin quelque part.

Table d’artisanat

C’est là que la magie opère. Avec un seul bloc de bois, décomposé en quatre planches de bois, vous pouvez construire une table d’artisanat, l’endroit où pratiquement tous les nombreux objets de Minecraft prennent vie. L’un d’eux devrait toujours être dans votre inventaire.

