Guide des outils Minecraft – Outils pour la maintenance des objets

Remarque : ce guide se concentre sur la version Bedrock de Minecraft, disponible sur Windows 10, Xbox, PlayStation, Switch et mobile.

peut être un énorme travail selon la façon dont vous le jouez, et ce travail repousse autant de fidèles potentiels de Minecraft qu’il n’en attire. Avec les bons objets, vous pouvez réduire cela et faire de Minecraft moins sur l’exploitation minière, plus sur l’artisanat. Une enclume demande beaucoup de ressources, mais les capacités d’enchantement et de renommage en valent la peine. Votre première table d’enchantement prendra un certain temps à construire, mais son carburant – Lapis Lazuli et XP – est abondant et facile à obtenir, et les deux peuvent transformer vos outils en amis fiables et à long terme. Pour vous aider à vous maintenir plus efficacement dans le monde brutal de Minecraft, nous avons compilé des détails sur les outils les plus utiles du jeu qui vous aideront à faire exactement cela.

Enclume

Vous pouvez bien sûr réparer n’importe quel objet sur une table d’artisanat, mais une fois que vous aurez commencé à travailler avec des objets enchantés, vous aurez besoin d’une enclume. Il nécessite beaucoup de fer – 31 lingots – mais il vous permet de réparer des objets enchantés, de combiner des livres d’enchantement et de renommer des objets.

Meule

Avoir des objets enchantés est un énorme pas en avant, mais tous les enchantements ne sont pas utiles. Une meule vous permettra de supprimer tous les enchantements non-malédiction d’un objet, tout en libérant un peu d’XP en retour. Ceci est particulièrement utile si vous décidez de commencer à moudre avec la pêche comme nous en avons parlé ci-dessus.

Table d’enchantement

Une fois que vous commencez vraiment à exploiter, vous allez trouver tellement de Lapis Lazuli que vous ne saurez pas quoi en faire. Alors qu’est-ce que tu fais avec ? Enchantez tout ce que vous possédez. Une table d’enchantement, une fois construite, nécessite un peu de Lapis Lazuli et une partie de votre précieux XP, mais les bons enchantements peuvent transformer un outil de base en un outil de confiance.

