Guide des outils Minecraft – Outils pour les règlements à long terme

Remarque : ce guide se concentre sur la version Bedrock de Minecraft, disponible sur Windows 10, Xbox, PlayStation, Switch et mobile.

Une fois que vous aurez établi même une petite base, vous voudrez commencer à cultiver des plantes et des animaux pour vous créer un espace de vie durable. Ces outils sont souvent plus délicats ; une paire de cisailles peut se désintégrer en quelques minutes selon l’utilisation que vous en faites, et les cannes à pêche se dégradent à chaque fois que vous lancez votre flotteur dans l’eau. Ci-dessous, nous avons compilé des détails sur chaque outil agricole dans Minecraft.

Houe

Il y a un tas de plantes différentes que vous pouvez cultiver dans Minecraft, y compris du blé, des battes, du sucre, et plus encore – la plupart d’entre elles nécessitent un sol labouré, et cela nécessite une houe. Contrairement à la plupart des autres outils de base, cependant, il y a peu de valeur à dépasser le fer avec une houe. Si vous nagez absolument dans les diamants, ce sera probablement la dernière houe dont vous aurez besoin, mais vous devez être vraiment riche en Minecraft pour que cela en vaille la peine. Cela dit, une houe est indispensable pour construire une bonne base.

Cisailles

La laine a diverses utilisations dans Minecraft, notamment la fabrication de lits, de blocs de laine, de moquette – idéal pour limiter les apparitions de foules – et si vous parvenez à enfermer quelques moutons, il est facile à générer.

Mener

Et le meilleur moyen de ramener les moutons à votre base est d’attraper les deux premiers dans la nature et de les ramener avec une laisse. Une grande variété de foules peut être tenue en laisse pour peupler des fermes d’animaux traditionnelles ainsi que des fermes d’objets Minecraft plus complexes

Canne à pêche

L’utilité de la canne à pêche n’est pas immédiatement apparente, mais c’est secrètement l’un des objets les plus utiles du jeu. Bien que vous puissiez mettre une variété d’enchantements sur des objets en les emmenant à une table d’enchantement, vous ne pourrez pas mettre Mending sur vos outils – un enchantement qui vous évitera d’innombrables maux de tête au fur et à mesure que vous approfondirez Minecraft. Associez une canne à pêche à un bon lieu de pêche (eau profonde, espace ouvert et ciel ouvert) et vous pourrez commencer à vous plonger dans des livres, des arcs et des cannes à pêche enchantés. À l’aide d’une enclume, vous pouvez enchanter une canne à pêche avec Luck of the Sea III (meilleures gouttes), Lure II (pêche plus rapide), Unbreakable III et Mending I (dégradation lente et auto-réparation) qui tireront des tonnes d’utiles des livres d’enchantement, sans parler d’une réserve de nourriture illimitée.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.