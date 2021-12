Guide Destiny 2 Gjallarhorn – Comment obtenir le lance-roquettes exotique

Gjallarhorn est de retour, bébé ! Le lance-roquettes exotique bien-aimé et ridicule était une partie importante du Destiny original – et après avoir été rendu obsolète, a fait un retour triomphal dans l’extension Rise of Iron de ce jeu. Cela fait des années, mais Gjallarhorn fait un autre retour triomphal pour apparaître dans Destiny 2 dans le cadre du DLC du 30e anniversaire de Bungie. Vous devrez acheter le DLC pour obtenir l’arme exotique légendaire, puis braver son nouveau contenu central, le donjon Attrape l’avarice.

Bien qu’il ne soit pas trop difficile de découvrir Gjallarhorn, il vous faudra effectuer quelques étapes dans une série de quêtes qui vous fera parcourir un peu le cosmodrome. Voici tout ce que vous devez faire pour gagner votre Gjallarhorn et quelques conseils pour le faire rapidement.

Lecture en cours : diffusion en direct du pack 30e anniversaire de Destiny 2 Bungie

Prenez Xur’s Dare

Votre première étape pour obtenir Gjallarhorn consiste à terminer une partie de Dares of Eternity, la nouvelle activité à six joueurs de Destiny 2. C’est assez facile à faire, car vous serez « enlevé » par Xur et jeté dans un match Dares le la première fois que vous démarrez le jeu après avoir téléchargé la mise à jour du 30e anniversaire. À partir de là, il vous suffit de terminer l’activité et de réclamer vos récompenses.

À la fin d’un match de Dares of Eternity, vous serez envoyé dans un nouvel espace social, Xur’s Treasure Hoard. Ici, vous pouvez interagir avec Xur et le Starhorse, qui offrent tous deux des primes Dares et d’autres récompenses. Xur propose également deux quêtes exotiques: « And Out Fly The Wolves » pour obtenir Gjallarhorn et « Magnum Opus » pour obtenir l’arme de poing inspirée de Halo, Forerunner. Accrochez la mission Gjallarhorn et vous serez sur votre chemin.

Rencontrez Shaw Han

Le prochain arrêt est le cosmodrome, où vous conférerez avec le mentor New Light de Vanguard, Shaw Han. Il vous indiquera la direction de la grotte du butin dans le cosmodrome, un lieu légendaire des premiers jours du Destiny original. C’est ainsi que vous entrez dans le donjon Emprise de l’avarice, auquel vous pouvez accéder à partir d’un nœud sur la carte du cosmodrome dans le directeur.

Compréhension de l’avarice

Le début de l’obtention de votre Gjallarhorn vous oblige à terminer Prise de l’avarice, mais la bonne nouvelle est que le donjon est excellent.

Maintenant, vous devrez plonger dans le donjon. Vous pouvez consulter notre guide Grasp of Avarice si vous avez besoin d’aide pour traverser les profondeurs de la grotte du butin, mais en toute honnêteté, le donjon est mieux apprécié si vous essayez d’abord de vous y frayer un chemin vous-même. Il propose de toutes nouvelles mécaniques, des rencontres amusantes et de nombreux moments hilarants qu’il vaut mieux apprécier sans être gâchés.

Une fois que vous aurez parcouru tout le donjon, vous découvrirez un Wolfpack Round, l’un des armements emblématiques tirés par Gjallarhorn. Pour savoir quel est l’accord avec le tour, retournez à Shaw Han.

Traquez les rondes Wolfpack

Shaw vous dira que l’existence d’un Wolfpack Round suggère plus, et vous suggère d’aller frapper des Fallen locaux pour voir s’ils en portent. C’est assez facile à faire – tout ennemi déchu à barre orange ou jaune a une chance de lâcher un Wolfpack Round, et vous n’en avez besoin que de sept au total. La meilleure façon de les rassembler est de participer à un événement public si cela est pratique, ou à un secteur perdu local. Exodus Garden 2A est probablement le plus pratique, car le chemin qui y mène est juste derrière l’endroit où vous frayez pour parler à Shaw Han. En fait, vous visiterez à nouveau ce secteur perdu un peu plus tard, alors autant passer maintenant.

Tuez suffisamment de Fallen (relativement) plus durs et vous obtiendrez vos tours dans un ou deux passages du secteur perdu. Nous avons constaté que l’exécution d’Exodus Garden 2A avec des coéquipiers ralentissait légèrement le processus car il semblait que nous pouvions potentiellement balayer les Wolfpack Rounds les uns des autres pendant que nous tuions des ennemis, vous pouvez donc vouloir faire celui-ci seul pour être rapide.

Retournez voir Shaw Han, puis parlez à Banshee

Avec tous les Wolfpack Rounds en main, Shaw, perplexe, spéculera que peut-être Gjallarhorn peut être reconstruit. Il vous donnera même les pièces dont vous avez besoin. Mais vous devrez aller parler à Banshee dans la tour pour les remettre en forme.

Frappez la tour et voyez Banshee pour la prochaine étape, qui vous renverra en fait dans le secteur perdu d’Exodus Garden 2A dans le cosmodrome. Vous aurez juste besoin d’effacer le secteur perdu une fois pour obtenir les pièces dont vous avez besoin, et c’est très faisable même seul – cela devrait être une question de minutes. L’étape est avancée lorsque vous ouvrez le coffre à butin du secteur perdu à sa fin, après avoir vaincu le géant Serviteur.

Forgez votre Gjallarhorn

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes de Gjallarhorn est Pack Hunter, un avantage qui permet à d’autres lanceurs de roquettes non exotiques autour d’un utilisateur de Gjallarhorn de tirer des Wolfpack Rounds.

Une fois de plus, revenons à Shaw, mais cette fois, ne vous embêtez pas à lui parler. Au lieu de cela, descendez là où il se tient, puis tournez-vous à 180 degrés et dirigez-vous vers le petit bunker dans le mur où Shaw, euh, « habite ». Sur le côté droit de la zone, vous trouverez un petit établi et une invite pour assembler les composants Gjallarhorn que vous avez rassemblés.

Visitez le banc et vous repartirez avec votre Gjallarhorn. L’arme est assez impressionnante, arborant un énorme rayon d’explosion et des cartouches Wolfpack, qui se divisent lors de l’explosion pour suivre les ennemis proches pour encore plus de dévastation. Le nouveau Gjallarhorn gagne également des avantages lorsque vous combattez près de vos alliés. L’avantage Pack Hunter vous offre une vitesse de rechargement et une maniabilité accrues lorsque vous utilisez Gjallarhorn avec votre Fireteam, et lorsque vous tirez avec le lanceur à proximité de vos coéquipiers, vos alliés gagnent des Wolfpack Rounds pour leurs lance-roquettes non exotiques. Tout le monde y gagne !

Profitez de votre Gjallarhorn – et si vous vous demandez pourquoi il est si génial, consultez notre explication complète de l’histoire de Gjallarhorn. Vous devriez également consulter notre guide pour saisir l’arme de poing Forerunner et pour trouver le reste des armes inspirées de Halo dans le contenu du 30e anniversaire.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.