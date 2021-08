Guide d’extension de l’île Ghost Of Tsushima Iki – Lieux de Haiku

in

L’extension Iki Island de Ghost of Tsushima voit le retour de ses activités de jeu en monde ouvert familières, dont vous devriez bien connaître l’une : Haikus. Cette activité secondaire apaisante vous permet de choisir des phrases pour former un haïku qui reflète au mieux les sentiments actuels de Jin sur un sujet particulier. Compléter un haïku vous rapporte un bandeau spécial sur le thème de ce qui a été écrit.

L’extension Iki Island ajoute un total de trois nouveaux Hakiu à écrire, ce qui vous rapporte trois nouveaux bandeaux que vous pouvez utiliser pour accessoiriser. Ci-dessous, nous détaillons les emplacements de chaque haïku sur l’île d’Iki.

Chute d’eau Haïku

Le spot Waterfall Haiku est situé directement au sud de Lone Spirit Falls. Vous le verrez sur un perchoir près d’un arbre juste avant la cascade. C’est toujours agréable de voir comment l’eau qui coule peut apporter un sentiment de paix intérieure.

Récompense: Bandeau de réconfort

Haïku à flanc de montagne

Le spot de Mountainside Haiku est situé légèrement au nord-est de l’échelle de Tatsu. Vous le verrez sur un gros rocher au sommet d’une montagne surplombant l’océan – rien de tel que l’océan pour vous aider à accepter votre place dans le monde.

Récompense: Bandeau d’acceptation

Glycine Haïku

Le spot Wisteria Haiku est situé au sud des gorges de Senjo dans la partie sud de l’île d’Iki. Vous le verrez sur un rocher surplombant la gorge et quelques arbres violets au loin. C’est un beau spectacle pour méditer sur ses regrets.

Récompense: Bandeau de regret

