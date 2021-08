Guide d’extension de l’île Ghost Of Tsushima Iki – Lieux du sanctuaire des cerfs

in

L’extension Iki Island de Ghost of Tsushima introduit une nouvelle activité secondaire appelée Deer Sanctuaries, qui consiste à jouer à un mini-jeu de flûte pour charmer les cerfs locaux et créer un refuge pour les animaux. Ci-dessous, nous avons compilé un guide détaillant où les trouver tous.

Compléter un sanctuaire de cerfs vous fait gagner le charme de la vue de Sugaru. Ce charme à distance vous permet de tirer jusqu’à trois flèches à la fois avec vos arcs, à condition d’avoir suffisamment de munitions, bien sûr. Il vous donne également la possibilité de verrouiller plusieurs ennemis. Plus vous déverrouillez de sanctuaires de cerfs, plus la capacité de verrouillage du charme est rapide.

Pour en savoir plus sur l’extension Iki Island de Ghost of Tsushima, assurez-vous de lire notre critique complète. Sinon, assurez-vous de consulter nos autres guides de l’île Iki et nos guides pour le jeu de base.

Au sud de la forêt du chasseur Sly

Celui-ci sera probablement le premier sanctuaire de cerfs que vous trouverez sur l’île d’Iki. Ce n’est pas loin de l’endroit où vous commencez l’expansion, car il est situé directement au sud de la forêt de Sly Hunter dans un magnifique petit bosquet rempli de fleurs bleues.

Au sud de la rivière Zasho

Ce sanctuaire de cerfs est directement au sud de la rivière Zasho, en plein milieu d’un camp mongol. Il ne s’ouvre qu’après avoir libéré le camp de sa présence mongole. Une fois cela fait, vous pourrez faire de la traversée de la rivière Zasho un véritable sanctuaire pour sa population de cerfs locale.

Falaise du bois du vieux joueur

Vous trouverez ce sanctuaire de cerfs à Old Gambler’s Wood, du côté ouest de l’île d’Iki. C’est sur une falaise surplombant les Falaises Brisées.

