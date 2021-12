Guide Dogs fait pression sur Boris pour qu’il réprime les scooters électriques | Royaume-Uni | Nouvelles

L’association appelle à l’action après avoir mené une étude sur l’impact d’une collision entre un scooter électrique et un piéton. La recherche menée par le fournisseur de crash-tests UTAC a révélé qu’un impact initial de frapper une personne à 15,5 mph peut causer des blessures modérées, mais peut être mortelle si quelqu’un tombe et se heurte la tête au sol.

Une enquête menée par OnePoll pour les chiens-guides suggère qu’un tiers des personnes ont eu une expérience négative avec un scooter électrique.

Le chiffre est de 64% en ce qui concerne les personnes ayant une déficience visuelle, selon le sondage mené auprès de 2 000 adultes britanniques du 19 au 24 novembre.

Chris Theobald, responsable principal des politiques, des affaires publiques et des campagnes chez Guide Dogs, a déclaré : « Les essais de programmes de location de scooters électriques ont déclenché un boom des ventes privées, et nous nous attendons à ce qu’encore plus de scooters électriques soient achetés comme cadeaux de Noël ce mois-ci. .

« Nous exhortons le gouvernement à travailler avec la police pour lutter contre l’équitation illégale et sensibiliser le public à la loi.

« Si le gouvernement envisage sérieusement de légaliser pleinement les scooters électriques sur la voie publique, il doit maîtriser la sécurité.

« Nos tests montrent que tout le monde est à risque, pas seulement les personnes malvoyantes.

« Toute législation visant à légaliser les scooters électriques doit prendre en compte pleinement les vitesses, les poids, le son et, de manière critique, maintenir les scooters électriques hors de la chaussée où ils peuvent causer des dommages importants. »

« Je pouvais entendre deux voix se rapprocher et la prochaine chose que je savais, j’ai été frappé avec une telle force que j’ai été renversé et dans Inca.

« C’était extrêmement troublant car je n’avais aucune idée de ce qui m’avait frappé.

« Ce n’est qu’après qu’un piéton qui passait m’a dit que c’était un scooter électrique qui m’avait heurté.

« Heureusement, ni Inca ni moi n’avons été blessés lors de l’incident, mais comme le montre ce crash test, cela aurait pu être bien pire. »

Les scooters électriques privés ne peuvent pas être utilisés légalement au Royaume-Uni, sauf sur des terrains privés.

Cependant, ils sont courants sur les routes et les trottoirs des zones urbaines.

Des dizaines de programmes de location de scooters électriques légalisés ont été lancés dans des villes et des villages de Grande-Bretagne depuis juillet 2020 dans le cadre d’essais gouvernementaux, malgré des problèmes de sécurité de longue date concernant les appareils.