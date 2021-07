Guide du basketball masculin pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020

25/07/2021

Act à 12:17 CEST

Basket-ball masculin en les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 commencera le 25 juillet et se terminera le 7 août. Le concours compte au total 12 sélections et jeL’équipe espagnole de Sergio Scariolo est incluse dans le groupe C avec L’Argentine, la Slovénie et le Japon hôte.

Dans le tournoi de Tokyo 2020, ils apparaissent trois groupes, avec quatre équipes chacun d’eux. Dans ces groupes, les deux meilleurs de chaque groupe passeront et les deux meilleurs tiers passeront également. Une fois que vous avez atteint ce point, le trimestre, changez à nouveau le format.

Pour les trimestres, les personnes classées seront séparées en deux groupes ; le premier sera formé par les trois premiers et le meilleur second, tandis que le deuxième il sera formé des deux pires secondes et des deux meilleurs tiers.

Le tirage des pièces sera totalement aléatoire, à la seule condition de ne pas pouvoir affronter une équipe de votre groupe dès la phase préliminaire en quarts de finale.

Équipes participantes

groupe A

Iran, France, États-Unis et République tchèque

Groupe B

Australie, Italie, Allemagne et Nigéria

Groupe C Argentine, Slovénie, Espagne et Japon

Calendrier des matchs

Journée 1 (25 juillet)

03h00 : Iran – République tchèque 06h40 : Allemagne – Italie 10h20 : Australie – Nigeria 14h00 : France – États-Unis

Journée 1 (26 juillet)

6h40 : Argentine – Slovénie 14h00 : Espagne – Japon

Journée 2 (28 juillet)

3h00 : Nigeria – Allemagne 6h40 : Etats-Unis – Iran 10h20 : Italie – Australie 14h00 : République Tchèque – France

Journée 2 (28 juillet)

06h40 : Slovénie – Japon 14h00 : Espagne – Argentine

3e journée (31 juillet)

3h00 : Iran – France 6h40 : Italie – Nigeria 10h20 : Australie – Allemagne 14h00 : République Tchèque – Etats-Unis

3e journée (1er août)

06h40 : Argentine – Japon 14h00 : Espagne – Slovénie

Les quarts de finale se joueront le 3 août (durée à confirmer), les demi-finales le 5 août et la finale le 7 à 16h30 heure espagnole.

Joueurs à surveiller

Pau Gasol

Le chef de l’équipe Scariolo jouera ses cinquièmes Jeux Olympiques et cherchera sa quatrième médaille après avoir obtenu l’argent à Pékin et à Londres et le bronze à Rio de Janeiro. Le centre de Sant Boi, après deux ans en cale sèche, est revenu à la compétition cette saison avec quelques mois surprenants à Barcelone au cours desquels il a réussi à se consolider en tant que joueur clé pour Jasikevicius, se proclamant champion de la Ligue Endesa et vice-champion de l’Euroligue.

Kevin Durant

La star des Brooklyn Nets est le vaisseau amiral de la énième version de la ‘Dream Team’ Nord Américain. L’attaquant, qui cette saison est revenu sur les courts après avoir surmonté une année difficile pour se remettre de sa blessure au tendon d’Achille, disputera ses troisièmes Jeux olympiques après avoir remporté l’or à Londres et à Rio. La blessure, loin de diminuer ses performances, a permis de voir un Durant beaucoup plus fin et il était à un coup de qualifier les Nets pour la finale Est de la NBA. À Tokyo, il cherchera à enlever l’épine et à égaler Carmelo Anthony avec 3 médailles d’or à son palmarès.

Luka doncic

Le prodige du basketball mondial est sur le point de briller dans la plus grande vitrine du monde. Doncic a réussi à se qualifier pour la première fois de son histoire en Slovénie participer à la phase finale des Jeux olympiques après avoir battu la Lituanie à domicile lors des pré-olympiques. Vainqueur et MVP de l’Euroligue avec Madrid, recrue de l’année en NBA et deux saisons consécutives dans l’équipe première All-NBA sont sa lettre d’introduction à des Jeux Olympiques dans lesquels il espère ajouter un nouvel exploit à son incroyable record avec seulement 22 ans.