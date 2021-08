Guide du biome Minecraft – Tous les biomes chauds

Remarque : ce guide se concentre sur la version Bedrock de Minecraft, disponible sur Windows 10, Xbox, PlayStation, Switch et mobile.

Certains des biomes chauds de Minecraft sont plus difficiles à trouver et peuvent être assez impitoyables. Les déserts sont assez courants, mais les Husks – les zombies du désert – ne brûlent pas au soleil. Aussi beaux que puissent être les badlands, ils sont presque vides. Ce sont les biomes chaleureux de Minecraft.

Jungle

Les jungles sont des biomes rares qui comportent des arbres de la jungle pouvant atteindre 31 blocs, ainsi que des arbres très courts construits autour d’un seul bloc de bois de la jungle comme tronc. La jungle a pas mal d’éléments spécifiques au biome. En ce qui concerne les animaux, vous pouvez trouver des ocelots, des perroquets et des pandas, qui se génèrent tous exclusivement dans le biome de la jungle. Vous pouvez également trouver des temples de la jungle rares.

L’une des variantes les plus courantes est la jungle de bambou, qui est nettement moins dense en termes d’arbres, mais avec beaucoup plus de bambou – l’une des ressources les plus facilement renouvelables du jeu, ainsi qu’une partie des échafaudages, ce qui est un must. -Avoir pour les constructeurs ambitieux.

Déserts

Les déserts sont exactement ce que vous imaginez : du sable et des cactus à perte de vue. Il n’y a généralement pas d’arbres ici, juste des buissons morts et des cactus. Contrairement à d’autres biomes, seuls les lapins apparaissent dans le désert et leur teinte dorée correspond au désert qui les entoure. Ce biome a également sa propre foule hostile, le husk. L’enveloppe est une foule semblable à un zombie qui ne brûle pas au soleil et, s’il vous attaque avec succès, vous appliquera le statut Faim, rendant votre nourriture inefficace. Des villages du désert, des puits et des pyramides/temples se trouvent également dans ce biome. Il n’y a pas de pluie ou de neige dans les biomes du désert, même s’il pleut dans un biome directement adjacent qui autorise la pluie.

Terres sauvages

Ce biome est assez similaire au désert en ce sens qu’il y a peu de flore ou de faune. Les cactus et les buissons morts apparaissent, et il n’y a pas de foules passives, pas même ces adorables lapins du désert. Ce biome est très rare et généralement bordé par un désert. Les puits de mine sont plus fréquents dans ces biomes, et l’or se trouve plus fréquemment que dans d’autres biomes. Les principaux blocs de ce biome sont la terre cuite et le sable rouge, tous deux disponibles en grande quantité. Comme pour les biomes du désert, ne vous attendez pas à trouver de la pluie ou de la neige ici.

Il existe quelques variantes du biome des badlands.

Badlands érodés générer avec de hautes pointes de terre cuite, apparemment destinées à ressembler aux mêmes types de structures trouvées à Bryce Canyon dans l’Utah.Plateaux de badlands sont similaires aux badlands standard, sauf que les plateaux génèrent une couche de terre sur le dessus, complétée par de l’herbe et des arbres.

Savanes

Comparées aux déserts et aux badlands, les savanes sont carrément luxuriantes. Ce biome est couvert d’herbe brune et d’acacias, qui laissent tomber un bois de couleur orange unique. Une variété de foules passives, comme des lamas, des chevaux et des vaches peuvent se générer ici, ainsi que des villages et des avant-postes de pillards.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.