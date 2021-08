Guide du biome Minecraft – Tous les biomes froids, humides et étranges

Remarque : ce guide se concentre sur la version Bedrock de Minecraft, disponible sur Windows 10, Xbox, PlayStation, Switch et mobile.

Alors que Minecraft a beaucoup de biomes plus chauds, certains des plus beaux sont les plus froids. Le rare biome Ice Spikes vous surprendra la première fois que vous en trouverez un pour vous-même. Et saviez-vous qu’il y a des vaches qui font pousser des champignons sur le dos ? Ce sont les biomes froids, humides et étranges de Minecraft.

Toundra enneigée

C’est comme un désert, mais pour la neige. La toundra enneigée est généralement très grande, ouverte et vide – vous trouverez des arbres ici et là, mais pas beaucoup. Ce que vous trouverez, ce sont des ours polaires, qui sont exclusifs au biome, ainsi que des lapins blancs. Tundra arbore également son propre mob exclusif, le Stray, un squelette glacé avec des attaques à distance et au corps à corps qui infligent de la lenteur.

Pointes de glace

Les pics de glace sont un biome particulièrement rare, visuellement similaire aux badlands érodés, mais avec de hautes tours de glace au lieu de terre cuite. Ce biome est particulièrement nu, mais si vous en trouvez un, assurez-vous de le mettre en signet avec une carte ou des coordonnées.

Taïga

Les forêts de la taïga sont remplies d’épinettes régulières et géantes, ainsi que de fougères, de baies épineuses et de champignons. Les lapins et les loups sont communs ici ; c’est aussi le seul biome où vous pouvez trouver des renards. Les villages peuvent également apparaître ici. Selon certaines conditions, un biome de la taïga peut générer de la neige et peut être plat ou montagneux. Les forêts de taïga géantes comprendront des épinettes plus grandes et, au lieu de la terre normale, du podzol, une variante de terre.

Océans

Les océans sont le plus grand biome et constituent une grande partie du Minecraft Overworld. Tous les océans se reproduisent au même niveau. Les variantes océaniques incluent l’océan profond, l’océan gelé, l’océan gelé profond, l’océan froid, l’océan tiède et l’océan chaud.

Les océans sont aussi variés que profonds. Les océans chauds génèrent des récifs coralliens et des tonnes de vie aquatique, notamment des dauphins, des poissons-globes, des poissons tropicaux, etc. Les variantes de l’océan profond peuvent engendrer des monuments océaniques, qui vous permettront de combattre des gardiens (un ennemi dangereux des poissons) et de collecter des éponges, un outil précieux pour nettoyer une base sous-marine. Des naufrages apparaissent également dans bon nombre de ces biomes, donnant au monde un bon sens de l’histoire.

Champs de champignons

Ce biome est aussi étrange qu’étrange. Au lieu de la saleté ordinaire, ce biome contient du mycélium, qui fait pousser des champignons avec avidité mais rien d’autre – sans beaucoup de travail. Le matériau gris dégage un effet de particule semblable à une spore, et les champignons géants abondent. Les champs de champignons sont également le foyer exclusif des Mooshrooms, une variante de vache qui a des champignons germés sur le dos. Ils sont mignons jusqu’à ce que vous découvriez que vous pouvez les traire dans un bol pour un ragoût de champignons. Beurk.

