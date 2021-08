Guide du biome Minecraft – Tous les biomes tempérés

Remarque : ce guide se concentre sur la version Bedrock de Minecraft, disponible sur Windows 10, Xbox, PlayStation, Switch et mobile.

Il n’y a pas beaucoup de biomes vraiment inhospitaliers dans Minecraft, mais il est plus facile de vivre dans certains que dans d’autres. Ces biomes tempérés sont le point de départ le plus simple, que vous vous connectiez pour la première fois ou que vous soyez un vétéran de Minecraft. Ci-dessous, nous détaillons tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

Plaines

Les plaines sont l’un des biomes les plus courants – même si vous n’avez jamais joué à Minecraft, vous avez probablement vu une capture d’écran des plaines. Ce biome est principalement plat, bien qu’il puisse également contenir des arbres.

Ce biome engendre des foules et des chevaux de ferme communs, et est le seul biome où vous pouvez trouver des ânes. Les abeilles et les ruches se reproduisent ici aussi. Tous les monstres hostiles communs et non spécifiques au biome apparaissent ici. La plupart des fleurs peuvent apparaître dans ce biome, tandis que la variante de la plaine de tournesol est le seul biome qui peut engendrer des tournesols. Les villages et les avant-postes de pillards peuvent apparaître dans les biomes des plaines, bien qu’ils soient assez rares.

Les forêts

Les forêts sont aussi communes que les plaines et comportent généralement des chênes et des bouleaux denses et des lacs. Les forêts sont le seul biome qui peut engendrer des loups ; apprivoisez ces bons garçons avec des os, et ils resteront avec vous et aideront à protéger votre base. Tous les monstres hostiles courants et non spécifiques au biome peuvent apparaître ici. Rarement, vous pourriez trouver une piscine de lave, ce qui peut provoquer l’incendie des arbres à proximité.

Il existe plusieurs sous-types de forêts :

Forêts fleuries peut engendrer tous les types de fleurs qui ne sont pas spécifiques à un biome particulier et qui sont moins denses que de nombreuses autres forêts.Forêts sombres contiennent des chênes foncés plus épais ainsi que des chênes et des bouleaux. En raison de la densité des feuilles de chêne foncé, cependant, les forêts sombres portent bien leur nom et sont suffisamment sombres pour que des foules hostiles se reproduisent fréquemment pendant la journée. Les manoirs des bois peuvent apparaître mais sont extrêmement rares et se trouvent généralement à des milliers de blocs de votre monde.Forêts de bouleaux et de grands bouleaux sont essentiellement les mêmes que les forêts, mais les loups ne peuvent pas se reproduire et vous ne verrez que des bouleaux.

Les marais

Les marécages sont communs mais dangereux. Ce biome morne est relativement plat mais parsemé de taches gris-vert d’eau inhabituellement peu profonde. Des chênes poussent ici, drapés de vignes, et c’est le seul biome où vous trouverez des nénuphars et des orchidées bleues.

Plus important encore, cependant, ce biome peut engendrer des boues au-dessus du sol la nuit, et les marécages peuvent engendrer des huttes de sorcières.

