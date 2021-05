Guide du boss de retour: Comment vaincre Nemesis

Après avoir vaincu Phrike et Ixion, Selene atteindra enfin le troisième biome, appelé la citadelle abandonnée. Un temple abandonné depuis longtemps, il prend vie avec une myriade de différents types de machines, tous déterminés à arrêter la progression de Selene vers l’Ombre Blanche. Enfin, après avoir combattu à travers la citadelle abandonnée, Selene rencontre la prochaine menace – Nemesis. Et bien que Nemesis soit massif et intimidant, c’est aussi un combat simple. Voici comment vaincre Nemesis dans Returnal.

Comment préparer

Si vous êtes arrivé aussi loin sans mourir, tapotez-vous dans le dos. Cela signifie probablement que vous êtes plus que préparé pour ce combat. En ce qui concerne l’arme à utiliser, recherchez des armes à longue portée, comme le Hollowseeker, la carabine tachyomatique ou le lanceur thermogénique, et évitez d’utiliser votre pistolet ou le Spitmaw Blaster. Vous allez vouloir de la portée pour ce combat à venir. Comme toujours, prenez une montre d’enfant ou une figurine d’astronaute et définissez une réapparition pour vous-même au Reconstructor, si vous en avez les moyens. N’oubliez pas de consulter notre guide de trucs et astuces de retour pour un rappel rapide.

Combattre Nemesis

Combattre Nemesis est un peu différent des deux combats précédents que vous avez eu jusqu’à présent.

La phase 1

Au début de ce combat, le monde autour de Selene s’effondre et elle reste debout sur une petite plate-forme devant cette silhouette massive. Tout de suite, vous devriez remarquer son point faible, en plein centre de sa poitrine. Nemesis tirera une rafale de balles sur vous, ainsi que des roquettes violettes que vous pouvez éviter en vous déplaçant à gauche ou à droite. Nemesis remplira l’écran de balles, mais elles se déplacent lentement et peuvent être évitées assez facilement.

Il y a aussi quatre marionnettes qui flottent autour de Nemesis qui se précipitent et vous tirent à tour de rôle. Tirez dessus pour les renverser, mais gardez à l’esprit que vous ne pourrez pas les tuer pour de bon. Ils tirent des lasers qui balaient la plate-forme. Ils ne sont pas particulièrement difficiles à esquiver, mais il est facile de glisser et de se heurter à l’un d’eux lorsque vous évitez la rafale de balles.

Une fois que les quatre marionnettes de Nemesis ont balayé la zone, Nemesis tirera des balles bleues éclatées, tandis que les marionnettes tirent des lasers à partir de l’arène, qui explose en vagues d’énergie rouge. Aucun de ces éléments n’est difficile à esquiver, mais lorsqu’ils sont combinés, ils posent un problème. Restez d’un côté de la plate-forme et continuez à exploser jusqu’à ce que Nemesis entre dans sa phase suivante.

Phase 2

Dans cette phase, Nemesis va briser la zone et vous forcer à sauter autour de morceaux de roche flottants. Ceci lorsque les choses deviennent intéressantes. Vous devez vous attaquer pour vous déplacer sur la carte maintenant, mais c’est en fait assez facile à faire. Le grappin fonctionne comme le tableau de bord et votre invincible en sautant entre les plates-formes. Nemesis se téléportera autour de la carte, mais vous pouvez repérer où il se dirige ensuite par où ses marionnettes commencent à se rassembler.

Les marionnettes continuent d’être une menace, balayant la zone avec des lasers tandis que Nemesis continue de remplir l’écran de projectiles. De concert avec les lasers, les balles et la téléportation, Nemesis est un peu difficile à cerner. Renversez ses marionnettes, continuez à tirer sur lui et avancez vers la phase finale.

Phase 3

Nemesis va exploser et voler de l’autre côté de l’arène et vous devez sauter entre chaque bloc flottant pour vous rapprocher de Nemesis pour faire des dégâts, pendant que les marionnettes continuent de vous tirer dessus. Si vous avez une arme à longue portée, vous pouvez commencer à récupérer la santé de Nemesis pendant que vous vous dirigez vers elle. Assurez-vous de ne pas vous précipiter hors de la plate-forme. Vous ne mourrez pas, mais vous ne pourrez plus vous précipiter, ce qui vous laisse un canard assis.

Utilisez votre grappin et votre tableau de bord pour garder une longueur d’avance sur les balles. Cela peut sembler beaucoup, mais ils sont assez faciles à éviter, et à ce stade, il est assez facile de faire des dégâts à Nemesis. Son mouvement le plus douloureux est les explosions de roquettes violettes qui vous arrivent en panaches géants. Si vous en voyez un à venir, votre meilleur pari est peut-être de vous attaquer un instant. Continuez à le marteler avec des balles, et bien sûr, vous le vaincrez.

La paix est de courte durée

Une fois que Nemesis a été vaincue, Selene est enfin capable d’atteindre l’Ombre Blanche et émet une balise de détresse qui signale à son groupe de la sauver. De retour sur le vaisseau mère, elle échappe à Atropos et retourne chez elle sur terre, pour vivre le reste de sa vie. La vie continue et les années passent jusqu’à ce qu’elle se repose enfin pour la dernière fois. Ou alors il semble. Returnal est brutal, mais son gameplay effréné et son histoire mystérieuse en font l’un des meilleurs jeux PS5 disponibles.

